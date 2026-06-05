La eliminación de las pruebas en español obliga a los conductores inmigrantes a prepararse mejor en inglés, estudiando el manual oficial, practicando vocabulario técnico de carretera y ensayando preguntas tipo test antes de presentarse al examen (Foto: Imagen creada por Gestión MAG usando Gemini)
La eliminación de las pruebas en español obliga a los conductores inmigrantes a prepararse mejor en inglés, estudiando el manual oficial, practicando vocabulario técnico de carretera y ensayando preguntas tipo test antes de presentarse al examen (Foto: Imagen creada por Gestión MAG usando Gemini)
Redacción Mix
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Si eres inmigrante y te dedicas a conducir camiones o autobuses en Texas, probablemente ya sabes que, . Esto implica no solo contestar bien las preguntas, sino también comprender indicaciones, interpretar señales y expresarte con claridad durante toda la prueba. En este escenario, el Permiso de Aprendizaje Comercial (CLP, por sus siglas en inglés) cobra una importancia especial para quienes quieren ingresar a este rubro, sobre todo si su estatus migratorio está ligado al empleo y buscan una oportunidad en la industria del transporte. Por esa razón te damos a conocer cómo prepararte.

Adiós al examen en español para licencias comerciales en Texas: guía para inmigrantes que quieren seguir manejando (Foto: Imagen referencial creada por Gestión MIX usando Gemini)
Adiós al examen en español para licencias comerciales en Texas: guía para inmigrantes que quieren seguir manejando (Foto: Imagen referencial creada por Gestión MIX usando Gemini)

ASÍ DEBES PREPARARTE PARA EL EXAMEN EN INGLÉS Y OBTENER LA LICENCIA DE CAMIONES O AUTOBUSES EN TEXAS

Lo primero que debes entender es lo que cambió en Texas: desde el 1 de junio de 2026 en el estado solo aplica en inglés los exámenes para obtener la licencia comercial (CLP/CDL) para camiones y autobuses. Eso quiere decir que ya no hay una versión en español de la prueba de conocimiento; por lo tanto, debes leer y responder las preguntas únicamente en ese idioma.

Puedes prepararte enfocándote en dos frentes: inglés específico para la licencia comercial y requisitos legales/migratorios vigentes para CLP/CDL en Texas.

Los materiales de estudio actualizados para estas pruebas, así como el Manual del Conductor de Vehículos Comerciales de Texas, están disponibles gratuitamente para los solicitantes en el .

A continuación, lo que debes hacer para estar listo en las evaluaciones:

Refuerza tu inglés “de carretera”

  • Enfócate en inglés práctico, no académico. Estudia el manual de la CDL y del conductor de Texas en inglés (sección de señales, reglas de tránsito, seguridad, inspección del vehículo, horas de servicio, etc.).
  • Aprende vocabulario clave: partes del camión, tipos de cargas, instrucciones de seguridad, señales de tránsito, términos del examen (“brake test”, “hazard”, “lane change”, “blind spot”, “logbook”, etc.).
  • Practica preguntas tipo test en inglés (CDL practice tests) hasta que entiendas el vocabulario sin traducir mentalmente.
  • Luego entrena comprensión oral; es decir, mira videos sobre CDL en inglés y escucha cómo los instructores explican las maniobras y las normas.

Prepárate para el examen práctico

  • Para entender las instrucciones del examinador en inglés y ser capaz de responder o hacer preguntas si no entiendes algo, se recomienda practicar con un instructor o amigo bilingüe que te dé órdenes en inglés: estacionar, cambio de carril, giro amplio, frenado, inspección previa al viaje, etc.
  • Familiarízate con el inglés de las señales y avisos en carretera (límites de velocidad, restricciones de peso, carriles para camiones, zonas escolares).

Considera cursos cortos o apóyate en tu comunidad

Si tu inglés es básico, considera cursos cortos de ESL (English as a Second Language o en español: Inglés como Segundo Idioma) enfocados en transporte o clases con maestros bilingües que trabajen con futuros camioneros.

Busca escuelas de manejo de camiones en Texas donde haya instructores que hablen español y te expliquen el contenido, pero que te hagan practicar todo el material en inglés.

Además de estudiar el contenido teórico en inglés, los aspirantes deben entrenar la comprensión de instrucciones, señales y órdenes durante la prueba práctica, idealmente con apoyo de instructores o amigos bilingües (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Además de estudiar el contenido teórico en inglés, los aspirantes deben entrenar la comprensión de instrucciones, señales y órdenes durante la prueba práctica, idealmente con apoyo de instructores o amigos bilingües (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

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