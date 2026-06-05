Si eres inmigrante y te dedicas a conducir camiones o autobuses en Texas, probablemente ya sabes que, para sacar una licencia comercial en este estado, los exámenes se presentan solo en inglés. Esto implica no solo contestar bien las preguntas, sino también comprender indicaciones, interpretar señales y expresarte con claridad durante toda la prueba. En este escenario, el Permiso de Aprendizaje Comercial (CLP, por sus siglas en inglés) cobra una importancia especial para quienes quieren ingresar a este rubro, sobre todo si su estatus migratorio está ligado al empleo y buscan una oportunidad en la industria del transporte. Por esa razón te damos a conocer cómo prepararte.

Adiós al examen en español para licencias comerciales en Texas: guía para inmigrantes que quieren seguir manejando (Foto: Imagen referencial creada por Gestión MIX usando Gemini)

ASÍ DEBES PREPARARTE PARA EL EXAMEN EN INGLÉS Y OBTENER LA LICENCIA DE CAMIONES O AUTOBUSES EN TEXAS

Lo primero que debes entender es lo que cambió en Texas: desde el 1 de junio de 2026 en el estado solo aplica en inglés los exámenes para obtener la licencia comercial (CLP/CDL) para camiones y autobuses. Eso quiere decir que ya no hay una versión en español de la prueba de conocimiento; por lo tanto, debes leer y responder las preguntas únicamente en ese idioma.

Puedes prepararte enfocándote en dos frentes: inglés específico para la licencia comercial y requisitos legales/migratorios vigentes para CLP/CDL en Texas.

Los materiales de estudio actualizados para estas pruebas, así como el Manual del Conductor de Vehículos Comerciales de Texas, están disponibles gratuitamente para los solicitantes en el sitio web del Departamento de Seguridad Pública (DPS).

A continuación, lo que debes hacer para estar listo en las evaluaciones:

Refuerza tu inglés “de carretera”

Enfócate en inglés práctico, no académico. Estudia el manual de la CDL y del conductor de Texas en inglés (sección de señales, reglas de tránsito, seguridad, inspección del vehículo, horas de servicio, etc.).

Aprende vocabulario clave: partes del camión, tipos de cargas, instrucciones de seguridad, señales de tránsito, términos del examen (“brake test”, “hazard”, “lane change”, “blind spot”, “logbook”, etc.).

Practica preguntas tipo test en inglés (CDL practice tests) hasta que entiendas el vocabulario sin traducir mentalmente.

Luego entrena comprensión oral; es decir, mira videos sobre CDL en inglés y escucha cómo los instructores explican las maniobras y las normas.

Prepárate para el examen práctico

Para entender las instrucciones del examinador en inglés y ser capaz de responder o hacer preguntas si no entiendes algo, se recomienda practicar con un instructor o amigo bilingüe que te dé órdenes en inglés: estacionar, cambio de carril, giro amplio, frenado, inspección previa al viaje, etc.

Familiarízate con el inglés de las señales y avisos en carretera (límites de velocidad, restricciones de peso, carriles para camiones, zonas escolares).

Considera cursos cortos o apóyate en tu comunidad

Si tu inglés es básico, considera cursos cortos de ESL (English as a Second Language o en español: Inglés como Segundo Idioma) enfocados en transporte o clases con maestros bilingües que trabajen con futuros camioneros.

Busca escuelas de manejo de camiones en Texas donde haya instructores que hablen español y te expliquen el contenido, pero que te hagan practicar todo el material en inglés.