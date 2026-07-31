Con la meta de sustituir a una parte de los choferes inmigrantes a quienes se les retiraron las licencias —unos 28,000 tras el endurecimiento de las normas—, el presidente Donald Trump puso en marcha “Freedom Haulers”, una campaña federal para atraer a veteranos militares hacia el trabajo de conductor de camiones comerciales. El anuncio lo hizo el 30 de julio de 2026 en un acto frente a la Casa Blanca, acompañado por el secretario de Transporte y otros funcionarios, que presentaron la iniciativa como una “nueva era” para el autotransporte y una salida laboral estable para quienes pasan de las Fuerzas Armadas a la vida civil. En esta nota te contamos en qué consiste el programa, a qué perfil de veteranos apunta y cuáles son las condiciones básicas para acceder.

“Durante muchos años las carreteras de los Estados Unidos han sido aterrorizadas por camioneros no calificados (…). Para hacerlo hay que tener conocimiento y talento, y hay individuos que no están capacitados manejando estos vehículos porque maniáticos de extrema izquierda les han estado otorgando licencias comerciales de conducir. Muchos de ellos no hablan el idioma, muchos de estos inmigrantes ilegales tampoco quieren aprenderlo, no les interesa. No hablan inglés, no pueden leer información básica, manejan de forma descuidada y han causado muchas muertes que pudieron haberse evitado. [Por eso proponemos] reemplazarlos por veteranos estadounidenses altamente calificados, bajo la iniciativa ‘Freedom Haulers’”, señaló Trump en su discurso.

El presidente de EE. UU., Donald Trump (centro), el secretario de Transporte, Sean Duffy (derecha) y el secretario de Asuntos de los Veteranos, Doug Collins durante el anuncio de Freedom Haulers (Foto: EFE/EPA/Jim Lo Scalzo / POOL)

¿DE QUÉ TRATA FREEDOM HAULERS?

Freedom Haulers es una iniciativa coordinada por la Casa Blanca y el Departamento de Transporte, junto con los departamentos de Trabajo, Asuntos de Veteranos y Guerra, para facilitar la transición de militares a empleos civiles en el transporte de carga. Su objetivo declarado es “poner veteranos detrás del volante” y mejorar la seguridad en las carreteras, mientras se reemplaza a conductores “no calificados” o “no verificados”, muchos de ellos inmigrantes afectados por la aplicación de requisitos de inglés y la revisión de licencias.

La campaña se ha presentado como una “nueva era” del transporte estadounidense por carretera, con énfasis en empleo bien remunerado para exmilitares y cumplimiento estricto de las normas. “Son empleos bien remunerados que ganan entre US$80,000 a US$100,000 al año”, dijo el secretario de Transporte, Sean Duffy, en el mismo acto de presentación.

“Si los camiones se detienen, Estados Unidos se detiene. Mantener a nuestros agricultores en activo, los estantes de nuestros supermercados abastecidos, las gasolineras llenas y nuestras cadenas de suministro seguras es una misión esencial. Este no es un trabajo de oficina; requiere la precisión, la independencia y la serenidad que forjaron en el ejército. Queremos que los veteranos tomen el volante de los camiones y aseguren las cadenas de suministro económico del país que juraron defender”, se lee en su sitio web oficial.

La cabina de un camión está estacionada frente al Ala Oeste mientras el presidente Trump anuncia "Freedom Haulers" (Foto: EFE/EPA/Jim Lo Scalzo / POOL)

¿A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDA LA INICIATIVA?

La iniciativa Freedom Haulers está dirigida principalmente a:

Veteranos de las Fuerzas Armadas de EE.UU. con experiencia reciente conduciendo vehículos militares pesados (camiones, vehículos de más de 2,5 toneladas, etc.).

Los miembros del servicio militar en transición pueden utilizar hasta sus últimos 6 meses de servicio activo para participar en la formación de camioneros civiles, lo que les permite comenzar una carrera el mismo día en que se dan de baja.

¿CUÁLES SON LOS REQUERIMIENTOS Y LOS BENEFICIOS PRINCIPALES?

Entre los requisitos y facilidades que se han detallado están los siguientes:

Experiencia en vehículos pesados militares

Veteranos que hayan operado vehículos militares comerciales durante al menos parte de su servicio pueden acceder a exenciones del examen práctico de habilidades (road/skills test) para obtener la licencia comercial (CDL).

Deben acreditar esa experiencia mediante registros de servicio (DD‑214, historial de conducción militar, licencia militar de operador) y formularios firmados por un oficial al mando.

Licencia comercial (CDL) acelerada

El Departamento de Transporte (DOT) ha ampliado la ventana temporal en la que los veteranos pueden usar la exención del examen práctico, pasando de 12 a 24 meses después de terminar el servicio.

Aun con la exención, siguen obligados a estudiar y aprobar el examen teórico/escrito de la CDL.

Formación pagada con el GI Bill

Veteranos con al menos tres años de servicio pueden usar el GI Bill para cubrir hasta el 100% del costo de programas de formación para la CDL.

Muchos también califican para un stipend de vivienda mensual mientras están en la escuela de conducción, reduciendo el riesgo de endeudarse.

Formación durante el servicio activo

Soldados que aún están en servicio pueden inscribirse en escuelas de conducción comercial durante sus últimos seis meses de despliegue, adelantando la transición laboral.

ASÍ SERÁ LA ELEGIBILIDAD DE VETERANOS

“Los veteranos que manejaron camiones en las Fuerzas Armadas, automáticamente son elegibles para la licencia comercial por tener experiencia en vehículos pesados, por lo que se puede obviar de exámenes redundantes”, precisó Trump.

Respecto a los veteranos que no hayan tenido experiencia van a recibir un “proceso expedito” para enseñarles a manejar camiones y tras la capacitación obtendrán su licencia en “un periodo de 3 o 4 semanas de entrenamiento”.

¿QUÉ MÁS SE SABE DEL PROGRAMA?

Estados adheridos: más de 30 estados se han sumado a Freedom Haulers, entre ellos Indiana, Wyoming, Florida, Maryland, Luisiana, Arkansas y Alabama, ofreciendo programas específicos para veteranos y agilizando trámites de CDL.

Alcance inicial: el gobierno indica que más de 40,000 veteranos ya han aprovechado algún tipo de exención o programa acelerado de CDL, incluso antes de la marca Freedom Haulers; la campaña busca ampliar esas cifras.