Boca Juniors disputará el partido más importante en lo que va de la temporada. Tras ganar 1-0 en La Bombonera, buscará sellar su clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Hoy jueves 30 de julio, el Xeneize enfrentará a O’Higgins en el Estadio Codelco El Teniente. En Argentina, el compromiso podrá seguirse en vivo a través de DirecTV Sports y DGO desde las 21:30 horas.

Para este decisivo enfrentamiento, Arruabarrena apostará por Leandro Paredes y Santiago Ascacíbar en la zona medular, con la misión de darle mayor equilibrio, recuperación y control del balón al equipo. En el frente de ataque, Sebastián Villa y Miguel Merentiel serán las principales cartas ofensivas, llamados a aprovechar cada oportunidad para ampliar la ventaja en la serie y acercar a Boca a los octavos de final.

RANCAGUA, (CHILE), 30/07/2026.- Dónde ver EN VIVO el partido de Boca Juniors vs. O'Higgins por la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026 que se realizará en el Estadio Codelco El Teniente. FOTO: Imagen creada por ChatGPT.

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