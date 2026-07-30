Boca Juniors disputará el partido más importante en lo que va de la temporada. Tras ganar 1-0 en La Bombonera, buscará sellar su clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Hoy jueves 30 de julio, el Xeneize enfrentará a O’Higgins en el Estadio Codelco El Teniente. En Argentina, el compromiso podrá seguirse en vivo a través de DirecTV Sports y DGO desde las 21:30 horas.
Para este decisivo enfrentamiento, Arruabarrena apostará por Leandro Paredes y Santiago Ascacíbar en la zona medular, con la misión de darle mayor equilibrio, recuperación y control del balón al equipo. En el frente de ataque, Sebastián Villa y Miguel Merentiel serán las principales cartas ofensivas, llamados a aprovechar cada oportunidad para ampliar la ventaja en la serie y acercar a Boca a los octavos de final.
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