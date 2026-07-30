Boca Juniors afrontará hoy jueves 30 de julio una exigente prueba. El conjunto argentino visitará a O’Higgins en el Estadio Codelco El Teniente, por la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026. El compromiso será transmitido por ESPN y Disney Plus Premium, y comenzará a las 21:30 horas en Argentina, Uruguay y Paraguay; 20:30 horas en Chile; y 19:30 horas en Perú, Colombia y Ecuado r.

El conjunto xeneize parte con una ligera ventaja tras imponerse por 1-0 en el encuentro de ida disputado en La Bombonera. Sin embargo, el técnico Rodolfo Arruabarrena mantiene la cautela y prepara algunas modificaciones en su alineación con el objetivo de asegurar la clasificación.

Entre las principales novedades aparecen Leandro Paredes y Santiago Ascacíbar, quienes serán los encargados de darle equilibrio y manejo al mediocampo. En ataque, la responsabilidad recaerá sobre Sebastián Villa y Merentiel Aranda, dos futbolistas llamados a marcar la diferencia en el área rival.

Del otro lado, O’Higgins confía en hacerse fuerte como local para revertir la serie. Pese a reconocer que algunos integrantes del plantel no llegan en plenitud física, el entrenador Lucas Bovaglio aseguró que su equipo está preparado desde lo mental para afrontar un partido histórico y luchar por la remontada ante su afición.

RANCAGUA, (CHILE), 30/07/2026.- Dónde ver EN VIVO el partido de Boca Juniors vs. O'Higgins por la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026 que se realizará en el Estadio Codelco El Teniente. FOTO: Imagen creada por ChatGPT.

¿Dónde ver ESPN EN VIVO, Boca Juniors vs. O’Higgins por Copa Sudamericana?

ESPN Latinoamérica transmitirá el partido entre Boca Juniors vs. O’Higgins para gran parte de Sudamérica (excepto Argentina). La cobertura incluirá análisis táctico, entrevistas, estadísticas en tiempo real y el relato completo de uno de los encuentros más atractivos de la Copa Sudamericana.

Si prefieres seguir el compromiso por internet, podrás hacerlo mediante Disney+ Premium, plataforma que contará con la señal en vivo.

Países ESPN Latinoamérica Streaming Argentina DirecTV 621 SD - 1621 HD; Telecentro 105 SD - 1011 HD; Flow 103 HD Disney+ Premium Colombia DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 200 HD; Claro TV 540 HD Disney+ Premium Perú DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 200 HD; Claro TV 540 HD Disney+ Premium Chile DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 480 SD - 884 HD; Claro TV 474 HD Disney+ Premium Ecuador DirecTV 621 SD - 1621 HD; CNT 302 SD - 703 HD Disney+ Premium Venezuela DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 483 SD Disney+ Premium Uruguay DirecTV 621 SD - 1621 HD; Flow 103 SD - 716 HD Disney+ Premium Paraguay Personal Flow 101 HD; Copaco 503 HD; Claro TV 124 HD Disney+ Premium Bolivia Entel 40 HD; Tigo 510 SD - 702 HD Disney+ Premium

¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO, Boca Juniors vs. O’Higgins por la Copa Sudamericana 2026?

ESPN 2 complementará la cobertura de la Copa Sudamericana en diferentes mercados de América Latina. Dependiendo del operador y del país, los usuarios podrán acceder al encuentro mediante esta señal alternativa, además de la transmisión disponible en Disney+ Premium.

Países ESPN 2 Streaming Argentina DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Flow 102 HD; Telecentro 104 SD - 1009 HD Disney+ Premium Chile DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 482 SD - 886 HD Disney+ Premium Colombia DirecTV 622 SD/HD; Movistar TV 202 HD; Claro TV 540 HD Disney+ Premium Ecuador DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Claro TV 590 HD Disney+ Premium Perú DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 486 SD - 886 HD; Claro TV 521 HD Disney+ Premium Uruguay DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Flow 102 HD Disney+ Premium Venezuela Simple TV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 485 SD Disney+ Premium Paraguay Personal TV HD 104 HD; Tigo 29 SD - 713 HD; Flow 102 HD Disney+ Premium Bolivia Entel 41 HD; Tigo 510 SD - 702 HD Disney+ Premium México Sky 551; Dish 338 SD - 838 HD; Total Play 558 HD Disney+ Premium

¿Dónde ver Disney+ Premium EN VIVO, Boca Juniors vs. O’Higgins por Copa Sudamericana 2026?

Disney+ Premium permitirá seguir el encuentro desde teléfonos móviles, Smart TV, computadoras, tablets, Apple TV, Chromecast, Roku, Fire TV Stick y otros dispositivos compatibles.

Además de la transmisión en vivo, los suscriptores tendrán acceso a repeticiones, programas especiales, entrevistas exclusivas, análisis tácticos y cobertura integral de la Copa Mundial FIFA 2026.

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País Plan mensual Argentina $18.399 ARS Chile $14.190 CLP Colombia COP $49.900 Ecuador USD $11.99 Perú S/ 34.90 México $319 MXN Uruguay USD $26.99 Venezuela USD $16.99 Paraguay USD $16.99 Bolivia USD $16.99

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Boca Juniors vs. O’Higgins EN VIVO por los playoffs de la Copa Sudamericana 2026: hora, canal TV y estadio

Fecha: Jueves 31 de julio de 2026

Jueves 31 de julio de 2026 Horario: 7:30 p.m. Perú, Ecuador y Colombia / 9:30 p.m. Argentina

7:30 p.m. Perú, Ecuador y Colombia / 9:30 p.m. Argentina Canal TV: ESPN

ESPN Streaming: Disney Plus Premium

Disney Plus Premium Estadio: Estadio Codelco El Teniente

Estadio Codelco El Teniente Ciudad: Rancagua, Chile.