Una década después de que “Soy Luna” se volviera un fenómeno en Latinoamérica y Europa, la historia regresa ahora en formato de serie para Disney+ bajo el título “Soy Luna: Volver a rodar”, con la promesa de recuperar el patinaje, la música y los romances que marcaron a toda una generación y a su protagonista, Karol Sevilla. Así, si estás leyendo esto, probablemente quieras saber qué integrantes del elenco original vuelven a calzarse los patines y qué nuevos nombres se incorporan para renovar el universo de la franquicia. Por eso, esta guía del reparto de Gestión Mix es para ti.

Vale precisar que el show televisivo se centra en Luna enfrentando un pasado que la alejó del patinaje y un presente que la obliga a reinventarse.

Además, esta continuación llega respaldada por el mismo equipo creativo de las tres temporadas anteriores, lo que explica cómo el tono y la esencia de la ficción se mantienen reconocibles para los fans de siempre.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Soy Luna: Volver a rodar”:

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES QUE REGRESAN EN “SOY LUNA: VOLVER A RODAR”

1. Karol Sevilla como Luna Valente

Arrancamos la lista con la protagonista de la serie de Disney+: Luna Valente, la adolescente mexicana apasionada por el patinaje y la música que ahora retorna al Jam & Roller.

La actriz que la interpreta es Karol Sevilla, quien previamente acumuló años de carrera en telenovelas y unitarios de Televisa como “Querida enemiga”, “Mujeres asesinas” y “La rosa de Guadalupe”.

Karol Sevilla como Luna Valente en una escena de la serie "Soy Luna: Volver a rodar" (Foto: Metrovisión Producciones / Disney+)

2. Michael Ronda como Simón Álvarez

Simón Álvarez es el viejo amigo de Luna y el músico leal que funciona como su soporte emocional cuando los conflictos en el Jam & Roller se intensifican.

Michael Ronda como Simón Álvarez en una escena de la serie "Soy Luna: Volver a rodar" (Foto: Metrovisión Producciones / Disney+)

3. Ruggero Pasquarelli como Matteo Balsano

Matteo Balsano, por su parte, es un patinador carismático y competitivo cuyo vínculo romántico con Luna se convirtió en uno de los ejes centrales de la historia.

Ruggero Pasquarelli como Matteo Balsano en una escena de la serie "Soy Luna: Volver a rodar" (Foto: Metrovisión Producciones / Disney+)

4. Las amigas de Luna

Por otro lado, Carolina Kopelioff retoma el papel de Nina Simonetti, mientras que Malena Ratner le da vida a Delfina Alzamendi. Y sí, ambas son amigas cercanas a nuestra protagonista.

Carolina Kopelioff como Nina Simonetti y Malena Ratner como Delfina Alzamendi en una escena de la serie "Soy Luna: Volver a rodar" (Foto: Metrovisión Producciones / Disney+)

Otros actores y personajes que regresan en “Soy Luna: Volver a rodar”:

5. Gastón Vietto como Pedro Arias

como Pedro Arias 6. Jandino como Eric Andrade

como Eric Andrade 7. Agustín Bernasconi como Gastón Battán Perida

como Gastón Battán Perida 8. David Muri como Miguel Valente, el padre de Luna

como Miguel Valente, el padre de Luna 9. Ana Carolina Valsagna como Mónica Valente, la madre de Luna

como Mónica Valente, la madre de Luna 10. Lucila Gandolfo como Sharon Benson

como Sharon Benson 11. Roberto Carnaghi como Alfredo

¿QUÉ ACTORES ESTÁN AUSENTES EN EL REPARTO DE “SOY LUNA: VOLVER A RODAR”?

Personajes de la serie original como Ámbar (Valentina Zenere), Jazmín (Katja Martínez), Jim (Ana Jara), Yam (Chiara Parravicini), Ramiro (Jorge López), Nico (Lionel Ferro), Tino (Diego Alcalá) y Cato (Germán Tripel) no aparecen en esta nueva entrega, ya que los actores que los interpretaban no continuaron en el proyecto por decisión personal o por cruce de agendas.

¿QUÉ NUEVOS PERSONAJES SE SUMAN AL ELENCO DE “SOY LUNA: VOLVER A RODAR”?

Finalmente, la producción también suma caras nuevas a la trama:

1. Blanca Palacio como Salomé

2. Dolores Moriondo como Lola

3. Magalí Altamirano como Valeria

4. Thomas Lepera como Beltrán

como Beltrán 5. Kevin Roberto como Lenny

como Lenny 6. Mercedes Funes como Penélope Roma

como Penélope Roma 7. Pamela Baigún

8. Breno Oroz

9. Javier Eloy

10. Adrian Lyles

11. Lia Bagnoli