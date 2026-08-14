El eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 dejó imágenes espectaculares mientras su sombra recorría zonas de Groenlandia, Islandia y España. Además, un eclipse parcial pudo observarse desde buena parte de Europa y el noroeste de África; sin embargo, quienes se quedaron con ganas de volver a mirar al cielo tendrán buenas noticias: 2027 traerá dos eclipses solares importantes.

El primero ocurrirá el 6 de febrero de 2027 y será un eclipse solar anular, conocido popularmente como el “anillo de fuego”. Después, seis meses más tarde, llegará el gran evento del 2 de agosto de 2027, un eclipse solar total que ya es considerado por muchos aficionados como el “eclipse del siglo”.

El eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 dejó imágenes espectaculares mientras su sombra recorría zonas de Groenlandia, Islandia y España. (Foto de Rasid Necati Aslim / Anadolu vía AFP)

Febrero traerá el espectacular “anillo de fuego”

El 6 de febrero, el eclipse solar anular podrá observarse desde partes de Chile, Argentina y zonas costeras de África occidental. Mientras tanto, la fase parcial, durante la cual la Luna cubrirá una parte del Sol, será visible en una región mucho más amplia de Sudamérica y África occidental.

El portal Space.com señala que, a diferencia de un eclipse total, durante un eclipse anular la Luna pasa frente al Sol cuando se encuentra un poco más alejada de la Tierra.

Debido a esto, su tamaño aparente es ligeramente menor y no consigue cubrir completamente el disco solar. El resultado es un brillante círculo de luz alrededor de la Luna, conocido como el “anillo de fuego”.

El 6 de febrero de 2027 ocurrirá un eclipse solar anular que formará el conocido “anillo de fuego”. (Foto: Imagen creada por Mix usando Gemini)

El eclipse total que podría durar más de seis minutos

El segundo gran evento llegará el 2 de agosto de 2027, cuando la sombra de la Luna atraviese el sur de Europa, el norte de África y Medio Oriente. Será uno de los eclipses solares totales más largos del siglo y ofrecerá una oportunidad excepcional para quienes quieran experimentar la totalidad.

En el punto de mayor duración, la fase de totalidad alcanzará 6 minutos y 23 segundos, un periodo extraordinariamente largo para este tipo de fenómeno.

Durante esos minutos, la Luna cubrirá completamente el Sol y permitirá observar la corona solar desde las zonas que se encuentren dentro de la franja de totalidad.

Las condiciones también podrían favorecer la observación en algunas partes del norte de África, donde agosto suele ofrecer buenas condiciones meteorológicas.

Por esa razón, muchos aficionados a los eclipses ya están comenzando a organizar viajes para ubicarse en los mejores puntos de observación.

Seis meses después, el 2 de agosto, llegará un eclipse solar total cuya fase de totalidad alcanzará hasta 6 minutos y 23 segundos. (Foto referencial: MARIO VAZQUEZ / AFP)

¿Cuándo comenzar a planificar el viaje?

Quienes quieran presenciar el eclipse total de agosto de 2027 tienen tiempo para organizar el viaje, pero comenzar con anticipación puede ser una ventaja. La elección del lugar será especialmente importante, ya que solo quienes se encuentren dentro de la trayectoria de la totalidad podrán experimentar el eclipse completo.

El fenómeno atravesará varios destinos del sur de Europa, África del Norte y Medio Oriente, por lo que los viajeros tendrán distintas opciones para intentar observarlo.

La duración excepcional de la totalidad y la amplitud de la trayectoria hacen que este eclipse sea uno de los acontecimientos astronómicos más esperados de 2027.

Después del espectáculo de 2026, los amantes de la astronomía tendrán entonces dos nuevas oportunidades para mirar al cielo en 2027: primero, el “anillo de fuego” del 6 de febrero y, apenas seis meses después, el eclipse solar total del 2 de agosto.