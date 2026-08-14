El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) informó que el TPS otorgado a los salvadoreños beneficiarios llegará a su fin el 9 de septiembre de 2026. El anuncio ha generado preocupación entre quienes viven y trabajan en el país bajo esta protección, cuya extensión actual rige desde marzo de 2025 por un período de 18 meses. En esta nota te contamos qué implica esta fecha y qué aspectos deberán considerar los inmigrantes salvadoreños durante las próximas semanas.

Cabe precisar que USCIS está avisando a ciertos salvadoreños con TPS que pueden seguir usando su permiso de trabajo vencido hasta el 9 de septiembre de 2026, aunque todavía no hayan recibido una nueva tarjeta física. Esto aplica si la persona:

Sigue cumpliendo los requisitos del TPS.

Presentó una solicitud de renovación de su permiso de trabajo (EAD) basada en TPS.

Aún tiene esa solicitud pendiente.

Tiene o tenía un EAD con la categoría A‑12 o C‑19, que son códigos asociados al TPS.

USCIS les enviará una notificación por correo postal y, si tienen cuenta de myUSCIS, también por correo electrónico. Esa carta sirve como prueba de que el permiso de trabajo vencido fue extendido temporalmente hasta el 9 de septiembre.

La protección no se convierte automáticamente en residencia permanente. Por eso, los beneficiarios deben revisar su situación migratoria, evitar estafas y buscar asesoría legal autorizada antes de que termine la actual extensión (Foto: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini)

TPS PARA EL SALVADOR: ¿A QUÉ DEBEN ESTAR ATENTOS LOS BENEFICIARIOS ANTES DEL 9 DE SEPTIEMBRE?

Los salvadoreños con TPS deben verificar que su protección y permiso de trabajo sigan vigentes hasta el 9 de septiembre de 2026, conservar los documentos que prueban esa vigencia y prepararse con anticipación ante un posible fin del programa si no hay una nueva extensión.

Revisar el permiso de trabajo

Quienes se reinscribieron a tiempo en 2025 y mantienen la elegibilidad pueden seguir protegidos hasta el 9 de septiembre de 2026. Si su EAD muestra una fecha de vencimiento anterior, ciertas tarjetas están extendidas automáticamente hasta esa fecha, siempre que la persona cumpla con las condiciones indicadas por USCIS.

Deben guardar copias de:

La tarjeta de permiso de trabajo, incluso si está vencida.

El aviso de extensión automática de USCIS.

Las notificaciones de recibo o aprobación, como el Formulario I‑797.

Comunicaciones recibidas en su cuenta myUSCIS.

Si el empleador tiene dudas, el trabajador puede presentar el EAD vencido junto con el aviso de USCIS que extiende la autorización. Para fines del Formulario I‑9 y E‑Verify, la fecha que corresponde registrar es el 9 de septiembre de 2026.

Actualizar datos

Revisa tu cuenta de USCIS y verifica que tu dirección postal sea correcta, para no perder avisos importantes.

Conserva todos los documentos migratorios en un lugar seguro y lleva copias, no los originales, salvo que sean necesarios.

No presentes una nueva solicitud ni pagues a un “gestor” solo por rumores; verifica primero la instrucción oficial de USCIS.

Ten cuidado con estafas: USCIS no pide pagos por teléfono, redes sociales ni mensajes de texto para “extender” el TPS.

Prepararse antes de septiembre

El TPS es temporal y no concede por sí solo residencia permanente ni ciudadanía. Antes del vencimiento, cada persona debe analizar con un abogado de inmigración autorizado o un representante acreditado por el Departamento de Justicia si tiene alguna otra vía migratoria, por ejemplo:

Petición familiar o laboral elegible.

Asilo u otra forma de protección, si aplica al caso individual.

Visa U, T o VAWA para víctimas que cumplan los requisitos.

Ajuste de estatus u otro alivio disponible según su historial migratorio.

No hay una alternativa única para todos: la elegibilidad depende, entre otros factores, de entradas al país, antecedentes migratorios y penales, familiares que sean ciudadanos o residentes y solicitudes previas.

Recomendaciones importantes

No salgas de Estados Unidos sin asesoría legal individual. El TPS no garantiza por sí solo el reingreso; un viaje puede afectar otros trámites migratorios o generar problemas al intentar volver.

También evita esperar hasta el último momento: si DHS no anuncia una prórroga o una medida judicial antes del 9 de septiembre, el TPS y la autorización laboral vinculada podrían terminar ese día.

Por lo tanto, si algún salvadoreño con TPS fue despedido de su trabajo, puede seguir laborando hasta el 9 de septiembre.

“Aquellas personas que desde el 5 de agosto los despidieron de sus trabajos o los ddieron de alta por no tener un permiso válido de TPS, esas personas pueden seguir trabajando hasta esa fecha (9 de septiembre de 2026)”, señaló a Telemundo Houston la abogada de inmigración Kelley Ortega.