Diez años después de la despedida de Luna Valente (Karol Sevilla) de las pistas, el Jam & Roller vuelve a iluminarse en “Soy Luna: Volver a rodar”, una continuación que reúne a gran parte del elenco original y abre un nuevo capítulo de la historia que conquistó a audiencias de Latinoamérica y Europa. Así, si quieres saber en qué fecha se estrena la serie en Disney+, a qué hora podrás verla y qué detalles conviene tomar en cuenta antes de presionar play en el catálogo de la plataforma, esta nota de Gestión Mix es para ti.

Vale precisar que, en esta secuela de “Soy Luna”, retomamos la historia de Luna Valente, quien sufrió un accidente en el punto más alto de su carrera como patinadora profesional de freestyle y desapareció del mundo del patinaje.

Dos años después, un evento importante en la vida de una de sus amigas la trae de regreso a Buenos Aires, justo cuando está por comenzar un torneo bautizado en su honor.

De esta manera, al volver al Jam & Roller, Luna se reencuentra con sus amigos y con viejos amores, y debe decidir si vuelve a calzarse los patines pese al miedo que le dejó el accidente.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Soy Luna: Volver a rodar”:

¿CUÁNDO SE LANZA “SOY LUNA: VOLVER A RODAR”?

La serie llega en exclusiva a Disney+ el viernes 24 de julio del 2026, con todos los episodios de la temporada disponibles desde ese mismo día.

Es decir, no será necesario esperar entregas semanales para completar la historia.

¿A QUÉ HORA SE LANZA “SOY LUNA: VOLVER A RODAR”?

Tal como señala TV Laint, la llegada de los dos primeros episodios de “Soy Luna: Volver a rodar”, titulados “Alas en los pies” y “Dos caras”, a Disney Channel está programada para el siguiente horario:

6:00 p.m. en Perú / Colombia

7:00 p.m. en Chile / Venezuela

8:00 p.m. en Argentina / México

Por otro lado, en el caso del streaming, se espera que el contenido se habilite a primera hora desde la mañana del 24 de julio.

¿CÓMO VER “SOY LUNA: VOLVER A RODAR” EN EL STREAMING?

Para disfrutar de “Soy Luna: Volver a rodar” en Disney+, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma.

Con eso en consideración, podrás ingresar sin mayores contratiempos al LINK OFICIAL de la producción.

¿QUIÉNES INTEGRAN EL ELENCO DE “SOY LUNA: VOLVER A RODAR”?

El elenco principal de “Soy Luna: Volver a rodar” incluye a: Karol Sevilla, Michael Ronda, Ruggero Pasquarelli, Carolina Kopelioff, Malena Ratner y Gastón Vietto y Agustín Bernasconi.

Sin embargo, la gran ausencia en el reparto es Valentina Zenere, quien habría sido invitada a repetir su papel, pero se negó a participar en el proyecto al considerar que su historia dentro de la franquicia ya estaba cerrada.

"Soy Luna: Volver a rodar" es la esperada continuación y cuarta temporada de la exitosa serie juvenil (Foto: Metrovisión Producciones / Disney+)