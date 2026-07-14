La historia que llevó a los hijos de los clásicos villanos de Disney a convertirse en estrellas juveniles suma un nuevo episodio con “Descendants: Wicked Wonderland” (en español: “Descendientes: Un malvado País de las Maravillas”), la quinta película de esta popular franquicia. Así, si acompañaste a estos personajes desde sus primeras aventuras y quieres seguirlos ahora en su viaje por Wonderland, esta nota de Gestión Mix está pensada para ti: aquí encontrarás cuándo se estrena, a qué hora y cuáles son las opciones para verla sin contratiempos.

Vale precisar que el filme funciona como secuela directa de “Descendants: The Rise of Red” (2024).

Y, de acuerdo con Disney, la historia arranca en un momento de aparente calma: la Reina de Corazones ya es buena y Cenicienta está a salvo, así que todo parece perfecto para Red y Chloe.

Sin embargo, ese equilibrio se rompe cuando cambiar el pasado termina creando un nuevo villano: Maddox Hatter, quien secuestra a la Reina de Corazones.

Frente a estas circunstancias, Red y Chloe deben unir fuerzas con la nueva hermana de Red, Pink; con Luis, el hijo de Luisa Madrigal; con Hazel, la hija del Capitán Garfio; y con Max, el hijo del propio Maddox, con el fin de rescatarla y salvar Wonderland.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Descendants: Wicked Wonderland”:

¿CUÁNDO SE ESTRENA “DESCENDIENTES: UN MALVADO PAÍS DE LAS MARAVILLAS”?

La película tendrá un lanzamiento en dos tiempos:

Primero se verá en Disney Channel el jueves 16 de julio del 2026 .

. Y luego estará disponible en Disney+ desde el viernes 17 de julio.

De esta manera, quienes prefieran el estreno televisivo podrán seguirlo en vivo, mientras que aquellos que optan por verlo a su propio ritmo tendrán la opción de hacerlo al día siguiente, directamente en la plataforma.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA “DESCENDIENTES: UN MALVADO PAÍS DE LAS MARAVILLAS”?

La llegada de “Descendants: Wicked Wonderland” a Disney Channel está programada para las 5:00 p.m. (PT) / 8:00 p.m. (ET).

Por otro lado, en el caso del streaming, lo más habitual es que el contenido se habilite a primera hora del día según la zona horaria del usuario, de modo que la película estará disponible desde la mañana del 17 de julio.

¿CÓMO VER “DESCENDIENTES: UN MALVADO PAÍS DE LAS MARAVILLAS”?

Para disfrutar de “Descendants: Wicked Wonderland” en Disney+, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

Con eso en consideración, podrás ingresar sin mayores contratiempos al LINK OFICIAL del largometraje.

La película musical de fantasía "Descendants: Wicked Wonderland" es la quinta entrega de la exitosa franquicia juvenil (Foto: Suzanne Todd Productions / Disney Channel)