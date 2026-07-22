Una buena noticia para quienes están en proceso de asilo: el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) restableció el límite de 30 días para dar respuesta a las primeras solicitudes de permiso de trabajo, en vez de dejar que esa decisión se demore indefinidamente. En términos cotidianos, esto les devuelve a los solicitantes un poco de seguridad sobre cuándo podrían empezar a trabajar con papeles mientras su caso se estudia, algo clave para pagar renta, comida y sostener a la familia. En los siguientes párrafos, te explicamos qué significa exactamente este cambio, quién se beneficia y qué puntos conviene tener claros si tú o alguien cercano está pidiendo asilo en Estados Unidos.

Cabe precisar que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) revirtió este cambio polémico para que se resuelvan más rápido las primeras solicitudes de permiso de trabajo de personas que piden protección en Estados Unidos. La decisión se hizo oficial a través de una corrección en el Registro Federal y aplica de manera retroactiva al 29 de mayo de 2026, fecha en que comenzó a regir una norma provisional que había eliminado ese límite sin pedir comentarios al público. Aunque el ajuste supone un respiro importante para miles de solicitantes de asilo, no cierra la discusión sobre cómo se manejarán estos permisos bajo el gobierno de Donald Trump.

La norma vuelve a obligar a inmigración a no dejar “a un lado” las primeras solicitudes de permiso de trabajo por asilo, pero los expertos advierten que todavía pueden darse retrasos y recomiendan seguir el caso de cerca (Foto: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini)

¿QUÉ SIGNIFICA QUE USCIS VUELVA AL PLAZO DE 30 DÍAS PARA PERMISOS DE TRABAJO DE SOLICITANTES DE ASILO?

Restablecer el plazo de 30 días significa que, una vez que pides tu primer permiso de trabajo por asilo, inmigración ya no puede dejar la solicitud “a un lado” esperando durante meses una decisión, ahora hay un límite claro para responder.

Tradicionalmente, las personas con una solicitud de asilo en trámite podían pedir un permiso de trabajo (EAD categoría c)(8) después de cierto número de días desde que presentaban su caso (el esquema base es 150 días de “reloj” y, en teoría, decisión a partir de los 180 días).

Durante años existió además una regla que obligaba a USCIS a adjudicar las solicitudes iniciales de permiso de trabajo por asilo en un plazo máximo de 30 días desde que se presentaba el formulario I‑765. Esa garantía se eliminó en 2020, bajo el argumento de dar “flexibilidad” a la agencia, lo que abrió la puerta a demoras mucho más largas.

Entonces, ¿qué se pretende restablecer?

Una orden judicial en el caso Asylumworks y la reglamentación posterior hicieron que USCIS dejara de aplicar la regla que había eliminado el límite de 30 días y, en la práctica, restauraran ese plazo para las solicitudes iniciales de autorización de empleo basadas en asilo pendiente.

La norma que se menciona cuando se habla de “restablecer el plazo de 30 días” apunta a:

Volver a exigir que las solicitudes iniciales de EAD por asilo (categoría c)(8) se decidan, en general, dentro de 30 días desde que USCIS las recibe completas.

Impedir que la agencia se tome 4, 5 o más meses para procesar algo que es esencial para que el solicitante pueda trabajar y sostenerse mientras su caso de asilo se resuelve.

En paralelo, existe hoy una propuesta de cambio regulatorio (aún en discusión) que quiere hacer lo contrario: subir el tiempo de espera para poder pedir el permiso inicial a 365 días y ampliar el plazo de respuesta de USCIS hasta 180 días, lo que llevaría el total potencial a unos 545 días entre pedir asilo y obtener autorización de empleo.

Por eso, en el debate actual conviven dos ideas: 1) Defender y consolidar el límite de 30 días para adjudicar permisos iniciales (protección para solicitantes) y 2) Enfrentar propuestas nuevas que buscan ampliar los tiempos de espera y hacer más difícil el acceso al permiso de trabajo.

Detrás de este cambio hay dos fuerzas en tensión: quienes defienden el plazo de 30 días como un mínimo de protección y las propuestas que buscan alargar la espera y endurecer el acceso al permiso de trabajo. (Foto: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini)

¿A QUIÉN AYUDA?

El restablecimiento del plazo de 30 días para permisos de trabajo a solicitantes de asilo beneficia, sobre todo, a personas que ya cumplieron el tiempo mínimo de espera del reloj de asilo (150/180 días) y dependen del permiso para trabajar con papeles, sacar número de Seguro Social y estabilizar ingresos mientras su caso sigue pendiente.

¿QUÉ DETALLES TENER CLAROS SI TÚ O ALGUIEN CERCANO ESTÁ EN PROCESO DE ASILO?

Entre los detalles que debes tener claro si tú o alguien cercano están proceso de asilo son: