Todo listo para el main event más esperado de los últimos meses. Este sábado 15 de agosto, no te puedes perder el UFC 330: Makhachev vs. Machado Garry, en lo que será la defensa de Islam en la categoría de peso wélter ante un peleador irlandés que quiere dar la gran sorpresa desde el Xfinity Mobile Arena de Filadelfia. A continuación, te dejo con los horarios, canales y dónde puedes seguir esta pelea minuto a minuto, con los detalles completos de la cartelera.

FILADELFIA (PENSILVANIA), 15/08/2026.- Sigue en vivo y online todas las peleas de la cartelera del UFC 330: Makhachev vs. Machado Garry donde se pondrá en juego el cinturón peso wélter en el octágono del Xfinity Mobile Arena de Filadelfia, Pensilvania. FOTO DE UFC.COM

UFC 330: MAKHACHEV VS. MACHADO GARRY

CARTELERA ESTELAR DEL UFC 330

Islam Makhachev vs. Ian Machado Garry — Campeonato UFC de peso wélter

Mackenzie Dern vs. Gillian Robertson — Campeonato UFC de peso paja femenino

Mansur Abdul-Malik vs. Dustin Stoltzfus — Peso medio

Edson Barboza vs. Esteban Ribovics — Peso ligero

Charles Johnson vs. Eduardo Henrique — Peso mosca, combate pactado a 130 lb por el cambio de última hora

CARTELERA PRELIMINAR DEL UFC 330

Chidi Njokuani vs. Joel Álvarez — Peso wélter

Jalin Turner vs. Kauê Fernandes — Peso ligero

Donte Johnson vs. Eric McConico — Peso medio

Vicente Luque vs. Tresean Gore — Peso medio

PRIMERAS PRELIMINARES DEL UFC 330

Rafael Tobias vs. Lucas Fernando — Peso semipesado

Neil Magny vs. Ramiz Brahimaj — Peso wélter

Jeremiah Wells vs. Myktybek Orolbai — Peso wélter

Islam Makhachev vs. Ian Machado Garry: horarios del UFC 330

La pelea de Islam Makhachev vs. Ian Machado Garry del UFC 330 será la que le ponga fin al evento y se espera que inicie desde las 11:15 p.m. Tiempo del Este, en lo que es el horario estimado. Aquí te dejo con la lista de horarios completos de toda la cartelera.

Cartelera / Combate Estados Unidos (ET) México (CDMX) España Primeras preliminares 5:00 p. m. 3:00 p. m. 11:00 p. m. Cartelera preliminar 7:00 p. m. 5:00 p. m. 1:00 a. m. Cartelera estelar 9:00 p. m. 7:00 p. m. 3:00 a. m. Islam Makhachev vs. Ian Machado Garry 11:15 p. m. aprox. 9:15 p. m. aprox. 5:15 a. m. aprox.

¿Dónde ver la pelea de Islam Makhachev vs. Ian Machado Garry EN VIVO por UFC 330?

La transmisión a nivel mundial del UFC 330: Makhachev vs. Machado Garry se llevará a cabo vía Paramount+ o HBO Max desde España. Aquí te dejo con la guía completa para ver todo el evento.

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