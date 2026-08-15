Todo listo para el main event más esperado de los últimos meses. Este sábado 15 de agosto, no te puedes perder el UFC 330: Makhachev vs. Machado Garry, en lo que será la defensa de Islam en la categoría de peso wélter ante un peleador irlandés que quiere dar la gran sorpresa desde el Xfinity Mobile Arena de Filadelfia. A continuación, te dejo con los horarios, canales y dónde puedes seguir esta pelea minuto a minuto, con los detalles completos de la cartelera.
UFC 330: MAKHACHEV VS. MACHADO GARRY
CARTELERA ESTELAR DEL UFC 330
- Islam Makhachev vs. Ian Machado Garry — Campeonato UFC de peso wélter
- Mackenzie Dern vs. Gillian Robertson — Campeonato UFC de peso paja femenino
- Mansur Abdul-Malik vs. Dustin Stoltzfus — Peso medio
- Edson Barboza vs. Esteban Ribovics — Peso ligero
- Charles Johnson vs. Eduardo Henrique — Peso mosca, combate pactado a 130 lb por el cambio de última hora
CARTELERA PRELIMINAR DEL UFC 330
- Chidi Njokuani vs. Joel Álvarez — Peso wélter
- Jalin Turner vs. Kauê Fernandes — Peso ligero
- Donte Johnson vs. Eric McConico — Peso medio
- Vicente Luque vs. Tresean Gore — Peso medio
PRIMERAS PRELIMINARES DEL UFC 330
- Rafael Tobias vs. Lucas Fernando — Peso semipesado
- Neil Magny vs. Ramiz Brahimaj — Peso wélter
- Jeremiah Wells vs. Myktybek Orolbai — Peso wélter
Islam Makhachev vs. Ian Machado Garry: horarios del UFC 330
La pelea de Islam Makhachev vs. Ian Machado Garry del UFC 330 será la que le ponga fin al evento y se espera que inicie desde las 11:15 p.m. Tiempo del Este, en lo que es el horario estimado. Aquí te dejo con la lista de horarios completos de toda la cartelera.
|Cartelera / Combate
|Estados Unidos (ET)
|México (CDMX)
|España
|Primeras preliminares
|5:00 p. m.
|3:00 p. m.
|11:00 p. m.
|Cartelera preliminar
|7:00 p. m.
|5:00 p. m.
|1:00 a. m.
|Cartelera estelar
|9:00 p. m.
|7:00 p. m.
|3:00 a. m.
|Islam Makhachev vs. Ian Machado Garry
|11:15 p. m. aprox.
|9:15 p. m. aprox.
|5:15 a. m. aprox.
¿Dónde ver la pelea de Islam Makhachev vs. Ian Machado Garry EN VIVO por UFC 330?
La transmisión a nivel mundial del UFC 330: Makhachev vs. Machado Garry se llevará a cabo vía Paramount+ o HBO Max desde España. Aquí te dejo con la guía completa para ver todo el evento.
|País
|Primeras preliminares
|Cartelera preliminar
|Cartelera estelar
|Islam Makhachev vs. Ian Machado Garry
|Estados Unidos
|Paramount+
|Paramount+
|Paramount+
|Paramount+
|México
|Paramount+
|Paramount+
|Paramount+
|Paramount+
|España
|HBO Max + Deportes
|HBO Max + Deportes
|HBO Max + Deportes
|HBO Max + Deportes