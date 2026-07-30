Boca Juniors afrontará un nuevo desafío internacional cuando visite a O’Higgins este viernes 31 de julio por la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro se disputará en el Estadio El Teniente de Rancagua, Chile, y comenzará a las 2:30 a.m. (hora de España). Para quienes deseen seguir todas las incidencias del compromiso, Movistar Plus ofrecerá la transmisión EN DIRECTO tanto por televisión como vía streaming.

RANCAGUA, (CHILE), 30/07/2026.- Dónde ver EN VIVO el partido de Boca Juniors vs. O'Higgins por la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026 que se realizará en el Estadio Codelco El Teniente. FOTO: Imagen creada por ChatGPT.

¿Dónde ver Movistar Plus EN DIRECTO, Boca Juniors vs. O’Higgins por streaming online?

El partido Boca Juniors contra O’Higgins se podrá ver en streaming a través de Movistar Plus en España, siempre que tengas contratado el paquete de fútbol correspondiente. Movistar Plus es una plataforma de televisión de pago cuyo precio depende del paquete elegido (básico, cine, deportes, fútbol, series, etc.) y de las promociones activas, por lo que las tarifas pueden variar con frecuencia.

Precios de Movistar Plus+

Producto / Pack Precio Detalles principales Movistar Plus+ básico 9,99 € Plataforma básica de TV, incluye un partido destacado de LaLiga por jornada, cine y series seleccionados.​ Pack Todo el Fútbol 49 € Incluye LaLiga, Hypermotion, competiciones UEFA y otros torneos en un único pack. Plan Libre Cine y Series 4,99 € al mes Incluye más de 70 canales, cine y series sin deportes. Plan Libre Cine, Series y Deportes 9,99 € al mes (o 99,90 € al año) Con opción de oferta flash temporal a 4,99 € al mes durante los primeros meses.

Dispositivos en los que se puede ver Movistar Plus:

Smart TV compatibles (Samsung, LG, Android TV, etc.)

Decodificador de Movistar conectado al televisor

Ordenadores (PC y Mac) mediante navegador web

Teléfonos móviles (Android e iOS) con la app oficial

Tablets (Android e iOS) con la app oficial

Algunos dispositivos multimedia/TV Box compatibles (por ejemplo, Android TV, Chromecast, etc.)