Este jueves 30 de julio, Boca Juniors visitará a O’Higgins en el Estadio El Teniente de Rancagua, donde ambos equipos definirán la serie correspondiente a la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026. El cuadro argentino llega con una ligera ventaja tras imponerse por 1-0 en el partido de ida disputado en La Bombonera, resultado que le permite depender de sí mismo para avanzar a los octavos de final.

Consciente de la trascendencia del compromiso, el técnico Rodolfo Arruabarrena evalúa introducir variantes en su alineación habitual para fortalecer el equipo desde el arranque. Entre las principales novedades aparecen Leandro Paredes y Santiago Ascacíbar, quienes asumirán un papel importante en la mitad de la cancha con la misión de darle equilibrio y manejo del balón al conjunto xeneize.

En la vereda opuesta, O’Higgins afrontará el encuentro con la obligación de revertir el marcador global y confía en hacerse fuerte como local para mantener vivo su sueño continental. El entrenador Lucas Bovaglio aseguró que su equipo saldrá a buscar la victoria desde el inicio y descartó una postura conservadora.

RANCAGUA, (CHILE), 30/07/2026.- Canales de TV para ver el partido entre Boca Juniors vs. O'Higgins por la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026 que se realizará en el Estadio Codelco El Teniente. FOTO: Imagen: Foto de O'Higgins

Horarios Boca Juniors vs. O’Higgins hoy por Copa Sudamericana en Estados Unidos

Te presentamos los horarios del partido entre Boca Juniors contra O’Higgins por la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana en Estados Unidos:

Zona horaria Hora Ciudades Hora del Este (ET) 6:30 p. m. Nueva York, Miami Hora del Centro (CT) 5:30 p. m. Chicago, Dallas Hora de la Montaña (MT) 4:30 p. m. Denver, Phoenix Hora del Pacífico (PT) 3:30 p. m. Los Ángeles, Seattle

Hora del partido Boca Juniors vs. O’Higgins en México

En México, la hora del partido entre Boca Juniors contra O’Higgins por la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026 es 6:30 p.m., tiempo del centro de México (CDMX).

¿A qué hora juega Boca Juniors hoy por Copa Sudamericana?

Los horarios, según tu país, para ver el partido entre Boca Juniors vs. O’Higgins por la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026.

Guatemala: 18:30 horas

Honduras: 18:30 horas

El Salvador: 18:30 horas

Nicaragua: 18:30 horas

Costa Rica: 18:30 horas

Panamá: 19:30 horas

Colombia: 19:30 horas

Perú: 19:30 horas

Ecuador: 19:30 horas

Venezuela: 20:30 horas

Bolivia: 20:30 horas

Chile: 20:30 horas

Paraguay: 21:30 horas

Argentina: 21:30 horas

Uruguay: 21:30 horas

Brasil (Brasilia): 21:30 horas

España (Madrid): 02:30 horas del día siguiente.