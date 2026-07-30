La serie entre Boca Juniors y O’Higgins llegará a su desenlace hoy jueves 30 de julio, cuando ambos equipos se enfrenten en el Estadio Codelco El Teniente de Rancagua por la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro está programado para las 21:30 horas de Argentina, 20:30 horas de Chile, 19:30 en Perú, Colombia y Ecuador, y 18:30 en México . El conjunto xeneize afronta este compromiso con una ligera ventaja en el marcador gracias al triunfo por 1-0 conseguido en el partido de ida, por lo que buscará confirmar su presencia en los octavos de final.

Pese al resultado favorable obtenido en la Bombonera, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena dejó dudas en la definición. Con el objetivo de mejorar el rendimiento colectivo y controlar el desarrollo del encuentro, el entrenador apostará por modificaciones en su alineación inicial, donde Leandro Paredes y Santiago Ascacíbar aparecen como las principales novedades para fortalecer el mediocampo.

Del otro lado, O’Higgins intentará aprovechar su condición de local para revertir la eliminatoria y seguir con vida en el torneo continental. El técnico Lucas Bovaglio mantiene en reserva la formación que utilizará frente a Boca, aunque dejó en claro que su plantel afronta este desafío con confianza y convencido de que puede conseguir el resultado necesario para avanzar a la siguiente ronda.

RANCAGUA, (CHILE), 30/07/2026.- Horarios del partido entre Boca Juniors vs. O'Higgins por la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026 que se realizará en el Estadio Codelco El Teniente. FOTO: EFE/ Juan Ignacio Roncoroni.

¿En qué canal ver Boca Juniors vs. O’Higgins EN VIVO por Copa Sudamericana en Estados Unidos?

La transmisión del partido entre Boca y O’Higgins estará a cargo de beIN SPORTS y beIN SPORTS en español. Por streaming, puedes seguir el compromiso válido por los playoffs de la Copa Sudamericana 2026 vía fuboTV.

¿Qué canal transmitirá EN VIVO el partido Boca Juniors vs. O’Higgins en México?

Si te encuentras en México y quieres ver el partido entre Boca Juniors vs. O’Higgins, el duelo estará disponible por la plataforma de Disney Plus Premium.

¿Dónde ver Boca Juniors vs. O’Higgins hoy?

Revisa la guía de canales para que puedas ver EN VIVO y EN DIRECTO la transmisión del partido entre Boca Juniors contra O’Higgins por la Copa Sudamericana, según tu país.

Argentina: DIRECTV Sports

Bolivia: ESPN y Disney+ Premium

Brasil: ESPN, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium Brazil, Sky+ y Vivo Play

Chile: ESPN y Disney+ Premium

Colombia: ESPN y Disney+ Premium Sur

Costa Rica: Disney+ Premium Norte y ESPN 4

Ecuador: ESPN y Disney+ Premium Sur

Guatemala: Disney+ Premium Norte y ESPN 4

Honduras: Disney+ Premium Norte y ESPN 4

Nicaragua: Disney+ Premium Norte y ESPN 4 Norte

Panamá: Disney+ Premium Norte y ESPN4 Norte

Paraguay: ESPN Colombia y Disney+ Premium Argentina

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España: Movistar+ y Movistar Liga de Campeones

Uruguay: ESPN y Disney+ Premium

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