Mallorca será uno de los lugares privilegiados de España para observar el eclipse solar total de este miércoles 12 de agosto de 2026. En Palma, la Luna comenzará a cubrir el Sol a las 19:38 horas, mientras que la fase de totalidad llegará alrededor de las 20:31-20:32, cuando el astro estará extremadamente bajo sobre el horizonte occidental. El momento de oscuridad total durará aproximadamente 1 minuto y 36 segundos.

La particularidad de Mallorca será precisamente esa combinación entre eclipse total, puesta de Sol y horizonte marítimo. Por eso, no bastará con encontrarse dentro de la franja de totalidad: será fundamental elegir un punto con una vista despejada hacia el oeste, sin montañas, edificios u otros obstáculos que puedan tapar un Sol situado a apenas unos grados sobre el horizonte. El propio Instituto Geográfico Nacional advierte de la necesidad de contar con una buena visibilidad hacia el oeste.

¿A qué hora empieza el eclipse solar en Mallorca este 12 de agosto 2026?

En Palma de Mallorca, el eclipse comenzará a las 19:38 horas. La fase parcial avanzará durante casi una hora hasta alcanzar la totalidad alrededor de las 20:31 horas, momento en que el disco solar quedará completamente oculto durante aproximadamente 1 minuto y 36 segundos.

La totalidad será especialmente llamativa porque se producirá prácticamente sobre el horizonte. El IGN señala que en Palma el Sol tendrá una altura de apenas 2 grados durante el máximo.

Fase del eclipse en Mallorca Hora aproximada en Mallorca Inicio del eclipse parcial 19:38 Inicio de la totalidad 20:31 Máximo del eclipse 20:32 Fin de la totalidad 20:33 Eclipse parcial continúa hasta poco antes del ocaso

Fuente: Instituto Geográfico Nacional (IGN).

MALLORCA, ISLAS BALDEARES (ESPAÑA), 12/08/2026.- El eclipse solar total del 12 de agosto comenzará en Palma a las 19:38 y alcanzará la totalidad alrededor de las 20:31, con el máximo a las 20:32 y una duración de aproximadamente 1 minuto y 36 segundos, mientras el Sol se encontrará apenas a 2° sobre el horizonte. FOTO DE NOÉ YACTAYO

¿Dónde ver el eclipse solar en Mallorca?

La elección del lugar será tan importante como la meteorología. El mejor sitio no será necesariamente el más famoso, sino aquel que permita mirar sin obstáculos hacia el oeste-noroeste.

La zona de Port de Sóller y otros puntos de la costa occidental de Mallorca parte con una ventaja evidente por su orientación hacia el mar. También aparecen como opciones la zona de Formentor, Sant Elm y determinados puntos elevados, aunque en todos los casos conviene comprobar previamente el horizonte concreto.

MALLORCA, ISLAS BALDEARES (ESPAÑA), 12/08/2026.- Mallorca estará dentro de la franja de totalidad del eclipse solar del 12 de agosto de 2026, pero la baja altura del Sol hará imprescindible buscar un horizonte despejado hacia el oeste para disfrutar de la fase total. FOTO DE NOÉ YACTAYO

Aquí introduciría una advertencia importante que mejora bastante el artículo: estar dentro de la franja de totalidad no garantiza que el eclipse total sea visible desde cualquier punto de la isla. Con el Sol tan bajo, una montaña o incluso una elevación cercana puede bloquearlo. Esa es precisamente la razón por la que el Govern balear ha creado las Zonas de Observación Oficial (ZOO), seleccionadas considerando visibilidad, accesibilidad, capacidad, aparcamiento y seguridad.

MALLORCA, ISLAS BALDEARES (ESPAÑA), 12/08/2026.- Mallorca será uno de los lugares privilegiados para observar el eclipse solar total del 12 de agosto de 2026, pero el Sol estará apenas a unos 2° sobre el horizonte durante la totalidad, por lo que será fundamental elegir un punto con una vista despejada hacia el oeste y sin obstáculos. FOTO DE NOÉ YACTAYO

El Govern ha establecido 26 zonas de observación oficial en Baleares, aunque aclara que estas no son necesariamente los lugares desde los que “mejor” se verá el eclipse, sino aquellos donde las autoridades pueden garantizar mejores condiciones de seguridad y organización.

¿Cómo estará el tiempo en Mallorca durante el eclipse?

Aquí tenemos un punto fuerte para el artículo.

La previsión climática de AEMET coloca a Baleares entre las zonas con mejores perspectivas históricas de nubosidad para observar el eclipse. Pero hay que diferenciar entre ese análisis estadístico y el pronóstico meteorológico del 12 de agosto: AEMET advierte que el estudio histórico no permite garantizar qué ocurrirá exactamente ese día.

MALLORCA, ISLAS BALDEARES (ESPAÑA), 12/08/2026.- Mallorca presenta buenas perspectivas meteorológicas para observar el eclipse solar total del 12 de agosto, aunque cualquier nube, bruma o accidente del terreno sobre el horizonte occidental podría impedir la visión de la totalidad. FOTO DE NOÉ YACTAYO

A pocos días del fenómeno, las previsiones son más favorables. La información meteorológica publicada en Mallorca apunta a pocas nubes, aunque las actualizaciones de AEMET siguen siendo importantes para conocer las condiciones concretas durante la tarde del miércoles.

Y aquí pondría una frase editorial muy clara:

En Mallorca, el gran enemigo no será tanto la nubosidad general como cualquier nube, bruma o accidente del terreno que aparezca justo sobre el horizonte occidental.

Eso diferencia nuestro artículo de una simple nota del tiempo.

El posible ‘rayo verde’ después del eclipse

Este puede ser nuestro gancho diferencial.

El eclipse coincidirá con los últimos minutos de luz del día y con el Sol extremadamente cerca del horizonte. En esas condiciones, Mallorca tendrá además la posibilidad de observar el denominado rayo verde, un fenómeno óptico que puede aparecer durante unos instantes cuando el Sol está desapareciendo.

MALLORCA, ISLAS BALDEARES (ESPAÑA), 12/08/2026.- El eclipse solar total coincidirá con la puesta de Sol en Mallorca y podría ofrecer una oportunidad excepcional para intentar observar el llamado rayo verde, un fenómeno óptico que apenas dura unos segundos y depende de que el horizonte esté despejado y las condiciones atmosféricas acompañen. FOTO DE NOÉ YACTAYO

Pero no debemos venderlo como algo seguro. La presencia de humedad, bruma, polvo o nubes puede impedirlo.

La prensa local de Mallorca ha destacado precisamente la coincidencia de estos fenómenos y la posibilidad de observar el rayo verde durante el atardecer del día del eclipse.

¿Se podrá ver el eclipse EN DIRECTO?

Sí, y esta sección debe estar muy arriba en el artículo porque forma parte directa de la keyword.

Aquí podemos colocar el reproductor o enlace oficial de la transmisión que finalmente confirme la cobertura, pero no inventaría todavía una plataforma concreta si no tenemos una fuente oficial que confirme quién emitirá el fenómeno desde Mallorca.

Mientras tanto, el Govern balear dispone de una herramienta oficial para consultar la visibilidad desde diferentes puntos y planificar la observación.

¿Dónde verlo si estoy en Palma?

Para Palma, la clave será buscar un horizonte occidental completamente despejado. El problema es que la baja altura del Sol hace que determinados puntos urbanos puedan perder la totalidad aunque estén dentro de la franja.

Por eso, antes de desplazarse conviene comprobar el horizonte desde el lugar elegido y tener en cuenta las restricciones de movilidad previstas para el evento.

El Govern ha desarrollado además Horizonte Eclipse 2026, una herramienta destinada precisamente a comprobar si el máximo del eclipse será visible desde un punto determinado.

Mallorca vivirá uno de los momentos más singulares del eclipse

La posición de Mallorca al final de la trayectoria convierte al evento en algo visualmente muy diferente al que se verá en buena parte de la Península. En la isla, la totalidad llegará con el Sol prácticamente rozando el horizonte, creando la posibilidad de observar la corona solar sobre el Mediterráneo durante poco más de un minuto.

El IGN confirma que las Baleares serán el último territorio español alcanzado por el eclipse y que Palma será uno de los últimos puntos donde podrá observarse la totalidad.