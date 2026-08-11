El cielo de Bilbao será protagonista este miércoles 12 de agosto de 2026 con un eclipse solar total histórico, visible al atardecer sobre la ciudad. El fenómeno astronómico se verá al atardecer: la fase parcial comienza sobre las 19:31 y el momento de totalidad llegará alrededor de las 20:27 horas (CEST), con unos 30–40 segundos de oscuridad total antes de que el Sol vuelva a asomarse poco a poco. Si quieres saber a qué hora será el eclipse y dónde verlo EN DIRECTO en la provincia y territorio histórico de Vizcaya, en la comunidad autónoma del País Vasco, te dejamos una guía clara con los horarios clave, duración de la totalidad y consejos para encontrar el mejor punto de observación.

BILBAO, VIZCAYA (ESPAÑA), 12/08/2026.- Consulta el horario del eclipse solar total en Bilbao y descubre los mejores lugares de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava para observarlo este 12 de agosto. FOTO DE NOÉ YACTAYO

¿A qué hora es el eclipse solar total hoy en Bilbao?

Según los datos astronómicos oficiales, el eclipse en Bilbao se desarrollará a última hora de la tarde, con estas franjas aproximadas:

Inicio del eclipse parcial: alrededor de las 19:31 h

alrededor de las Inicio de la totalidad: sobre las 20:27 h

sobre las Máximo del eclipse (oscurecimiento máximo): en torno a las 20:27 h

en torno a las Fin de la totalidad: unos segundos después de las 20:27 h (entre 30 y 40 segundos de oscuridad total)

unos segundos después de las (entre 30 y 40 segundos de oscuridad total) Fin del eclipse parcial: aproximadamente a las 21:19 h, ya con el Sol muy cerca del horizonte

En Bilbao, el Sol quedará completamente cubierto durante unos 30–40 segundos, con el máximo alrededor de las 20:27 (hora local peninsular, CEST). Al producirse con el Sol muy bajo (unos 8 grados sobre el horizonte oeste), será esencial contar con un horizonte despejado en esa dirección para disfrutarlo al máximo.

Horario detallado del eclipse solar total en Bilbao

Portales especializados como eltiempo.es confirman horarios muy similares para Bilbao, con pequeñas variaciones de segundos entre uno y otro:

Primer contacto (empieza la fase parcial): alrededor de las 19:31–19:32 h

alrededor de las Inicio de la totalidad: en torno a las 20:27:20 h

en torno a las Máximo del eclipse: aproximadamente a las 20:27:30–20:27:40 h

aproximadamente a las Fin de la totalidad: unos segundos después, hacia las 20:27:50–20:27:55 h

unos segundos después, hacia las Fin del eclipse (fase parcial): alrededor de las 21:19–21:20 h

Aunque se ofrecen tiempos con precisión de segundos, todos coinciden en que el gran momento en Bilbao es a las 20:27 h, con unos 30–40 segundos de eclipse total.

Dónde ver EN DIRECTO el eclipse solar total en Bilbao

Mejores zonas de observación en la ciudad

Como el Sol estará muy bajo sobre el horizonte oeste, la clave es encontrar un lugar con vistas despejadas hacia esa dirección, por lo que se recomienda:

Miradores elevados y montes cercanos a Bilbao , para escapar de edificios altos y posibles nubes bajas del Cantábrico.

, para escapar de edificios altos y posibles nubes bajas del Cantábrico. Zonas con vista abierta hacia el oeste / noroeste , donde se pondrá el Sol eclipsado.

, donde se pondrá el Sol eclipsado. Espacios amplios en las afueras, con poca contaminación lumínica y edificios bajos.

Los sitios exactos pueden variar según tu barrio y tus posibilidades de desplazamiento, pero la recomendación común de los expertos es buscar un horizonte lo más despejado posible hacia el oeste y, si el pronóstico de nubes no acompaña en la costa, contemplar un plan B en el interior.

¿Habrá transmisión EN DIRECTO del eclipse solar total?

Aunque el eclipse se verá mejor a simple vista (con protección adecuada), varios medios, observatorios y proyectos de divulgación científica están preparando retransmisiones EN DIRECTO por internet, con imágenes de alta calidad y explicación minuto a minuto. Entre las opciones habituales están:

Webs y canales de proyectos astronómicos que seguirán la trayectoria del eclipse por España y Europa.

que seguirán la trayectoria del eclipse por España y Europa. Medios de comunicación locales y nacionales , que suelen habilitar señales en streaming para este tipo de eventos.

, que suelen habilitar señales en streaming para este tipo de eventos. Plataformas de vídeo y redes sociales de divulgadores de astronomía, con directos desde diferentes puntos de la franja de totalidad.

Los enlaces concretos pueden publicarse y actualizarse en los días previos, por lo que es recomendable consultar el mismo 12 de agosto las webs y redes de medios locales, observatorios y proyectos astronómicos para localizar las transmisiones activas.

Consejos para ver el eclipse solar total con seguridad

Aunque la tentación de mirar directamente al Sol es grande, los organismos científicos insisten en que es imprescindible seguir unas normas básicas de seguridad:

No mires nunca el Sol a simple vista durante la fase parcial, ni siquiera con gafas de sol normales.

durante la fase parcial, ni siquiera con gafas de sol normales. Utiliza gafas especiales para eclipses con filtro homologado (norma ISO 12312-2) o visores solares certificados.

con filtro homologado (norma ISO 12312-2) o visores solares certificados. Si vas a usar telescopios, prismáticos o cámaras , hazlo únicamente con filtros solares adecuados montados en la parte frontal del instrumento.

, hazlo únicamente con filtros solares adecuados montados en la parte frontal del instrumento. Solo durante los segundos de totalidad absoluta (cuando el Sol queda completamente cubierto) es posible mirar sin filtro, pero en Bilbao esta fase durará muy poco y es fácil equivocarse. Si no tienes experiencia, mantén siempre el filtro para evitar riesgos.

(cuando el Sol queda completamente cubierto) es posible mirar sin filtro, pero en Bilbao esta fase durará muy poco y es fácil equivocarse. Si no tienes experiencia, mantén para evitar riesgos. Evita improvisar filtros caseros (cristales ahumados, CD, radiografías, etc.), ya que no bloquean correctamente la radiación dañina.

Además, ten en cuenta que el eclipse se produce en pleno verano y al atardecer, por lo que conviene llevar agua, algo de abrigo ligero y llegar al punto de observación con antelación para encontrar buen sitio.

El eclipse solar de este miércoles 12 de agosto es un hecho histórico para España. ¿Se podrá ver en totalidad en Bilbao y cómo estará el clima? FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el eclipse solar total en Bilbao

¿El eclipse del 12 de agosto de 2026 en Bilbao será total o parcial?

En Bilbao el eclipse será total, pero la totalidad solo durará unos 30–40 segundos, alrededor de las 20:27 h, con el Sol muy bajo sobre el horizonte oeste.

¿A qué hora empieza exactamente el eclipse en Bilbao?

Las tablas astronómicas sitúan el inicio del eclipse parcial cerca de las 19:31–19:32 h y el máximo alrededor de las 20:27 h, con final de la fase parcial sobre las 21:19–21:20 h. Los segundos concretos pueden variar ligeramente según la fuente, pero el margen es de solo unos instantes.

¿Cuánto durará el eclipse total en Bilbao?

La fase total en Bilbao durará aproximadamente de 30 a 40 segundos, según diferentes portales especializados. El resto del tiempo, antes y después de ese momento, el eclipse se verá como parcial.

¿Se podrá ver si está nublado?

La climatología de agosto en la costa cantábrica puede ser variable, y algunos análisis consideran que las nubes son un factor a tener en cuenta. Si el cielo está cubierto en Bilbao, es posible que el eclipse no se vea bien; por eso, muchas guías recomiendan contemplar desplazarse hacia el interior si el pronóstico lo justifica.

¿Hace falta desplazarse fuera de Bilbao para verlo?

No es obligatorio, pero sí recomendable buscar un lugar con horizonte oeste despejado y, si el pronóstico de nubes en la costa no es favorable, valorar moverse hacia puntos más interiores del País Vasco donde haya más probabilidad de cielos claros.