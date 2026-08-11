En “No se desea buena suerte” (“Don’t Say Good Luck” en su idioma original), Sophie Birenbaum (Sunny Sandler) recibe una llamada que lo cambia todo justo antes de su importante audición. Aunque la noticia de que el cáncer de su madre ha vuelto la deja desconsolada, realiza su casting y consigue el estelar. Así que mientras ensaya para el musical escolar, la protagonista de la nueva película de Netflix deberá lidiar con la enfermedad de su madre y las dificultades propias de la edad.

El drama musical adolescente, que tiene como central el conflicto entre el éxito personal y la lealtad familiar en medio de una crisis de salud, fue dirigido por Julia Hart (“Stargirl”) a partir del guion de Laura Hankin (“While We’re Young”) junto con Hart y Jordan Horowitz, quienes también son productores, al igual que Adam Sandler, Jordan Horowitz y Brian Kavanaugh-Jones.

Sunny Sandler es la protagonista de “No se desea buena suerte”, que también cuenta con las actuaciones de Melanie Lynskey, Max Greenfield, Stephanie Beatriz, Bebe Neuwirth, Steve Buscemi, Jack Champion, Scarlett Estevez y Jon Lovitz.

Sunny Sandler asume el papel de Sophie Birenbaum y Jack Champion asume el papel de Jack en la película "No se desea buena suerte" (Foto: Netflix)

SINOPSIS DE “NO SE DESEA BUENA SUERTE”

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “No se desea buena suerte”, “Sophie Birenbaum está lista para brillar como protagonista del musical de su instituto, hasta que, de repente, se encuentra viviendo en casa con aún más drama que en el escenario.”

“El objetivo principal del film es que Sophie aprenda a superar las dificultades de la vida y a canalizar sus emociones a través del arte”, señaló Hart. “Es un recordatorio del poder del arte. Ella creó algo que nos brindó a todos una comunidad maravillosa y amigos para toda la vida”.

¿CÓMO VER “NO SE DESEA BUENA SUERTE”?

“No se desea buena suerte” se estrenará el viernes 14 de agosto de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver el nuevo drama musical adolescente solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

TRÁILER DE “DON’T SAY GOOD LUCK”

REPARTO DE “NO SE DESEA BUENA SUERTE”

Sunny Sandler como Sophie Birenbaum

Melanie Lynskey como Elizabeth Birenbaum

Max Greenfield como Ted Birenbaum

Stephanie Beatriz

Bebe Neuwirth

Steve Buscemi

Jack Champion como Jack

Scarlett Estevez como Carolyn Morales

Jon Lovitz como Lenny

Max Greenfield

Bebe Neuwirth

Elyse Bell como Mallory Sinclair

Eitan Friedman como Ethan Birenbaum

Ethan Costanilla como TJ

Ade Chike Torbert como Frank

Matan Friedman como Caleb Birenbaum

Emma McNulty como Erin

Dylan Pitanza como Alan Fishman

Claire Scavone como Trista

Ishita Bansal como Chandra

Melanie Lynskey interpreta a Elizabeth Birenbaum y Max Greenfield interpreta a Ted Birenbaum en la película "No se desea buena suerte" (Foto: Netflix)

¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “NO SE DESEA BUENA SUERTE”?

“No se desea buena suerte”, producida por las compañías Jungle Entertainment y South Australian Film Corporation, tiene una duración de 110 minutos, es decir, 1 hora y 50 minutos.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “DON’T SAY GOOD LUCK”?

El rodaje principal de “No se desea buena suerte” comenzó el 2 de julio de 2025 en Jersey City, Nueva Jersey, y terminó el 12 de septiembre de 2025. También se grabó Maple Street en Cranford y el centro comercial Paramus Park Mall en Paramus.