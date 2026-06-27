Tras la segunda entrega de “Avatar: The Last Airbender”, la quinta temporada de “Rosario Tijeras”, “I Will Find You”, serie basada en una novela de Harlan Coben, la quinta temporada de “Sweet Magnolias”, “Turbulencia en la oficina” y “La desconocida”, Netflix incluye nuevos títulos en su catálogo. Desde series de acción y suspenso, hasta películas románticas y divertidas comedias. Entonces, ¿qué series, películas, documentales y eventos en vivo están programados para julio de 2026 en la plataforma de streaming de la N roja?

El nuevo mes empieza con la tercera y última aventura de “Enola Holmes”, en la nueva película la joven detective recibe la noticia de que su hermano de Sherlock (Henry Cavill) ha sido secuestrado, así que abandona su boda con Lord Tewkesbury (Louis Partridge). A mediados de mes llega “Deseo”, thriller erótico original que sigue a Lucero (Ludwika Paleta), una exitosa abogada con una vida aparentemente perfecta, quien cae en una peligrosa obsesión tras iniciar un romance prohibido con Matías (Óscar Casas), el joven entrenador de natación de sus hijos.

Otro esperado estreno es “La casa de la pradera”, la nueva adaptación de Rebecca Sonnenshine que se estrena el 9 de julio y cuenta con un reparto renovado que incluye a Luke Bracey y Alice Halsey en los papeles principales. También se esperan títulos como “El mapa de los anhelos”, el capítulo final de la historia de Nick y Charlie en el evento cinematográfico especial “Heartstopper Forever” y más.

Además de producciones originales de Netflix, la plataforma de streaming de la N roja también adquiere licencias de películas como “Spider-Man: Homecoming” de Marvel, “Wicked: For Good”, la saga completa de “Hunger Games” y más.

Louis Partridge retoma el papel de Tewkesbury y Millie Bobby Brown retoma el papel de Enola en la tercera y última película de "Enola Holmes" (Foto: Netflix)

LOS ESTRENO DE DE JULIO DE 2026 EN NETFLIX

1 de julio

Enola Holmes 3

Summer ’36

Worst Neighbor Ever

A Beautiful Day in the Neighborhood

A Dog’s Journey

A Dog’s Purpose

A League of Their Own

Ali

Apollo 13

Baby Mama

The Beguiled

Born on the Fourth of July

The Boss Baby

Charlie and the Chocolate Factory

Donnie Brasco

Fargo

Gone Girl

Hellboy

Heroes: Temporada 1-4

High Fidelity

Krampus

Moneyball

Nomadland

Queen & Slim

Rebirth of Mothra

Rebirth of Mothra II

Rebirth of Mothra III

Ride Along

Ride Along 2

Sex Tape

Spider-Man: Homecoming

Talk to Me

U-571

The Vow

White Chicks

The Witch

Willy Wonka & the Chocolate Factory

2 de julio

Human Vapor

Hunting Housewives

Super Subbu

Survival of the Thickest: Temporada 3

3 de julio

Tyler Perry’s Why Did I Get Married?

Tyler Perry’s Why Did I Get Married Too?

4 de julio

80 for Brady

Dark Winds: Temporada 4

5 de julio

Memento

Sparks of Tomorrow

6 de julio

Hamnet

My Sesame Street Friends: My Abby: Temporada 2

7 de julio

Better Late Than Single: Temporada 2

Emeril Cooks: Temporada 1

Jeff Arcuri: Nice to Meet You

8 de julio

I’m Not Afraid

Nothing to Lose

Salcedo, Leather, and Boogaloo

Thunder 3

The Tick: The Complete Series

9 de julio

Little House on the Prairie

10 de julio

Ikka

Miguel Ángel Blanco: The 48 Hours that Changed Spain

The Paradise Murders

Shipwrecked: Nightmare at Sea

Zola

11 de julio

The Apartment Job

12 de julio

Love is Blind: UK - After the Altar

Susana and Elvira: No Plan B

13 de julio

Golden Kamuy -The Abashiri Prison Raid

Hot Ones: Extra Heat

Jim Thorpe: Lit by Lightning

Mile End Kicks

MLB Home Run Derby 2026

14 de julio

The Hunger Games

The Hunger Games: Catching Fire

The Hunger Games: Mockingjay - Parte 1

The Hunger Games: Mockingjay - Parte 2

The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes

Quarterback: Temporada 3

Techniquely: Temporada 1

15 de julio

Snowden

The Tick: Temporada 1-2

The Ultimatum: Marry or Move On: Temporada 4

16 de julio

The Body in the Locker

Me Before Me

The Hawk

17 de julio

23000 Lives

Desire

The East Palace

Heartstopper Forever

The Map of Longing

18 de julio

Spooky in Love (KR)

19 de julio

The Walking Dead: Daryl Dixon: Temporada 3

20 de julio

Sesame Street Classics: Temporada 1

Wicked: For Good

21 de julio

Bill Maher: The Kennedy Center Mark Twain Prize for American Humor

WWE: Unreal: Temporada 3

22 de julio

A Toxic Love Story

Elite Force

The Taste Test: Temporada 1

23 de julio

Kaulitz & Kaulitz: Temporada 3

Ransom Canyon: Temporada 2

The Debt Collector

24 de julio

72 HOURS

Scream

Scream 2

Scream 3

The Truthers

27 de julio

Hannibal: Temporada 1-3

TÁR

28 de julio

The Exorcism

Mary Beth Barone: Galaxy Brain

29 de julio

A Private Life

Final Project

Gear Heads: Temporada 1

Wrath

30 de julio

The Bombing of Pan Am 103

31 de julio