Un fuerte temblor sacudió Colombia este lunes 10 de agosto de 2026 y se percibió en varias ciudades del país, incluyendo Bogotá, Medellín, Cali y regiones del Pacífico. Según reportes coincidentes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) y medios internacionales, el sismo tuvo una magnitud preliminar de 7,4 y se registró en horas de la mañana.cnnespanol.

De acuerdo con estos informes técnicos, el movimiento telúrico ocurrió alrededor de las 7:34 a. m. hora local, con una sacudida prolongada que fue claramente percibida por la población urbana y rural en gran parte del territorio nacional. Las autoridades activaron de inmediato sus protocolos de monitoreo sísmico y verificación de posibles daños.

Por otro lado, 44 minutos después se produjo una réplica de magnitud 4.8 sacude San José del Palmar. El boletín actualizado del SGC localizó el epicentro en San José del Palmar, Chocó -la misma zona del evento principal-, con una profundidad de 88 km.

Epicentro del sismo de hoy y zonas donde se sintió

Los reportes sísmicos internacionales ubican el epicentro del temblor en el departamento del Chocó, específicamente en la zona de San José del Palmar, en el occidente de Colombia, cerca de la cordillera Occidental y la costa del Pacífico. Esta región se encuentra en un entorno tectónico complejo, donde interactúan la placa de Nazca y la placa Suramericana, lo que favorece la ocurrencia de sismos de moderada y gran magnitud.

Aunque el epicentro estuvo en el Chocó, el temblor se sintió con intensidad variable en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Manizales, además de zonas de Venezuela (estado Zulia) y Panamá, debido a la elevada energía liberada por el evento. La percepción del sismo fue mayor en edificios altos y construcciones antiguas, donde se reportó movimiento de lámparas, muebles y estructuras livianas.

Magnitud, profundidad y características técnicas del temblor

Según los datos preliminares difundidos por servicios sismológicos internacionales, el sismo de hoy en Colombia alcanzó una magnitud de 7,4 en la escala de magnitud de momento (Mw), considerada un evento fuerte capaz de generar sacudidas significativas en zonas extensas.cnnespanol.

La profundidad del hipocentro, aún en actualización, ha sido catalogada inicialmente como intermedia, lo que explica que el temblor se sintiera en buena parte del país, pero sin reportes inmediatos de destrucción masiva, a la espera de evaluaciones más detalladas por parte de las autoridades. En términos técnicos, se trata de un evento tectónico vinculado al proceso de subducción de la placa de Nazca bajo la placa Suramericana, uno de los principales motores sísmicos de la región andina.

Reportes oficiales, verificación de daños y recomendaciones para la población

Tras el temblor, organismos de emergencia y autoridades locales iniciaron labores de verificación en terreno para evaluar posibles daños materiales en viviendas, infraestructura crítica, redes viales y servicios públicos. Paralelamente, se monitorean posibles afectaciones en la red eléctrica, acueductos y comunicaciones, especialmente en las zonas más cercanas al epicentro en Chocó y departamentos vecinos.

Las entidades de gestión del riesgo han reiterado una serie de recomendaciones clave para la población: mantener la calma, evitar el uso de ascensores durante las réplicas, revisar conexiones de gas y electricidad, y estar atentos a la información oficial de los servicios geológicos y los organismos de protección civil. En zonas costeras, se mantiene vigilancia sobre cualquier posible variación en el nivel del mar, aunque no se ha confirmado un tsunami asociado al evento al momento de redactar este informe, según las fuentes consultadas.

Datos clave del temblor en Colombia hoy 10 de agosto

A continuación, una tabla con los principales datos sísmicos y contextuales del evento, útil para lectores que buscan información clara y sintetizada:

Dato Detalle principal Fecha del sismo Lunes 10 de agosto de 2026 Hora aproximada 7:34 a. m. hora local (Colombia) Magnitud preliminar 7,4 Mw (evento fuerte, alta liberación de energía sísmica) Epicentro Zona de San José del Palmar, departamento del Chocó, occidente de Colombia Tipo de evento Sismo tectónico asociado a la subducción de la placa de Nazca Zonas donde se sintió Gran parte de Colombia: Bogotá, Medellín, Cali, Eje Cafetero y regiones del Pacífico; también Zulia (Venezuela) y Panamá

cnnespanol Profundidad Hipocentro de profundidad intermedia (dato en revisión por servicios geológicos) Acciones oficiales Verificación de daños, monitoreo de réplicas, recomendaciones de prevención Fuente de información Servicios sismológicos internacionales y medios de referencia regional y global

¿Qué hacer ante futuros temblores en Colombia?

Colombia es un país sísmicamente activo, por lo que es clave contar con un plan familiar de emergencia, identificar zonas seguras dentro del hogar, la oficina o el colegio, y participar en simulacros organizados por las autoridades. Mantener un kit básico (agua, linterna, radio, botiquín, copias de documentos) y conocer las rutas de evacuación puede marcar la diferencia en eventos de gran magnitud.

Si te encuentras en una zona donde se ha sentido el temblor de hoy, evita difundir información no verificada. Prioriza siempre los reportes de servicios geológicos oficiales y entidades de gestión del riesgo, y sigue las recomendaciones paso a paso. Esto no solo ayuda a tu seguridad, sino también a mantener la calma colectiva frente a un fenómeno que forma parte de la realidad sísmica de Colombia y la región.