Ronie Bautista
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Terminales aéreas de Colombia registran daños menores en techos y paneles de información tras el potente sismo de 7,4 que afectó diversas regiones del país. | Imagen referencial creada por Gestión Mix utilizando la IA de ChatGPT / Composición GEC
Sismo en Colombia de 7,4: estos son los aeropuertos afectados y con vuelos suspendidos

Terminales aéreas de Colombia registran daños menores en techos y paneles de información tras el potente sismo de 7,4 que afectó diversas regiones del país. | Imagen referencial creada por Gestión Mix utilizando la IA de ChatGPT / Composición GEC

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El Aeropuerto Gerardo Tovar López terminal aérea ubicada en la ciudad Puerto de Buenaventura, Valle del Cauca, Colombia. Existe operación comercial por parte de las aerolíneas Aexpa y Satena. | Crédito: Aeronáutica Civil de Colombia / Facebook / @AerocivilCol / X
Aeropuerto Gerardo Tovar López en Puerto de Buenaventura

El Aeropuerto Gerardo Tovar López terminal aérea ubicada en la ciudad Puerto de Buenaventura, Valle del Cauca, Colombia. Existe operación comercial por parte de las aerolíneas Aexpa y Satena. | Crédito: Aeronáutica Civil de Colombia / Facebook / @AerocivilCol / X

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El Aeropuerto Internacional Matecaña es un aeropuerto internacional que sirve a la ciudad de Pereira y a toda la región del Eje Cafetero y Norte del Valle, en Colombia. | Crédito: @AeroMatecana / X / Wikipedia
Aeropuerto Internacional Matecaña en Pereira

El Aeropuerto Internacional Matecaña es un aeropuerto internacional que sirve a la ciudad de Pereira y a toda la región del Eje Cafetero y Norte del Valle, en Colombia. | Crédito: @AeroMatecana / X / Wikipedia

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El Aeropuerto Álvaro Rey Zuñiga o Aeropuerto El Caraño se encuentra ubicado a 2 km de la ciudad de Quibdó, Chocó, Colombia. Operan en él las aerolíneas Aexpa, TAC Colombia, EasyFly, Satena, entre otras. | Crédito: Wikipedia / medellin.gov.co
Aeropuerto Álvaro Rey Zuñiga / El Caraño en Quibdó

El Aeropuerto Álvaro Rey Zuñiga o Aeropuerto El Caraño se encuentra ubicado a 2 km de la ciudad de Quibdó, Chocó, Colombia. Operan en él las aerolíneas Aexpa, TAC Colombia, EasyFly, Satena, entre otras. | Crédito: Wikipedia / medellin.gov.co

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El Aeropuerto Nacional La Nubia es el aeropuerto que sirve a la ciudad de Manizales, Colombia. Fue inaugurado el 15 de julio de 1956 y debe su nombre a la antigua hacienda "La Nubia" ubicada en este terreno. | Crédito: aeropuertodelcafe.com.co / Wikipedia
Aeropuerto de La Nubia en Manizales

El Aeropuerto Nacional La Nubia es el aeropuerto que sirve a la ciudad de Manizales, Colombia. Fue inaugurado el 15 de julio de 1956 y debe su nombre a la antigua hacienda "La Nubia" ubicada en este terreno. | Crédito: aeropuertodelcafe.com.co / Wikipedia

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El Aeropuerto Internacional El Edén es el principal terminal aéreo que sirve a la ciudad de Armenia, en el departamento de Quindío, Colombia. Ubicado a 15 kilómetros del centro de la ciudad, se encuentra en la frontera con el municipio de La Tebaida. | Crédito: Wikipedia / mintransporte.gov.co
Aeropuerto Internacional El Edén en Armenia

El Aeropuerto Internacional El Edén es el principal terminal aéreo que sirve a la ciudad de Armenia, en el departamento de Quindío, Colombia. Ubicado a 15 kilómetros del centro de la ciudad, se encuentra en la frontera con el municipio de La Tebaida. | Crédito: Wikipedia / mintransporte.gov.co

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El Aeropuerto Santa Ana es un terminal aéreo ubicado en la ciudad de Cartago, Colombia. A partir de febrero del 2019 comenzó a operar 2 vuelos diarios hacia la ciudad de Bogotá. ​Actualmente es utilizado por Academias de Aviación y vuelos privados. | Crédito: @AeroCartago / X
Aeropuerto Internacional Santa Ana en Cártago

El Aeropuerto Santa Ana es un terminal aéreo ubicado en la ciudad de Cartago, Colombia. A partir de febrero del 2019 comenzó a operar 2 vuelos diarios hacia la ciudad de Bogotá. ​Actualmente es utilizado por Academias de Aviación y vuelos privados. | Crédito: @AeroCartago / X

Al menos seis aeropuertos de Colombia sufrieron daños por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes 10 de agosto buena parte del país, con daños graves en varias ciudades del oeste y el centro, informó la Aeronáutica Civil (Aerocivil).

“Se presentan afectaciones en los aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura. Por seguridad, las operaciones aéreas en estas terminales permanecen suspendidas hasta evaluar daños estructurales en la infraestructura”, señaló la Aerocivil en un compartido en X.

El organismo administrativo estatal encargado de la prestación de servicios de aviación civil y la seguridad agregó que mantiene un “monitoreo permanente” de la situación y pidió a los viajeros “mantenerse atentos a los canales oficiales y a la información de sus aerolíneas” ya que los itinerarios pueden verse afectados.

Los aeropuertos de Pereira, Manizales y Armenia están ubicados en la zona cafetera del centro del territorio colombiano, una de las más afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que ocurrió a las 7:34 hora local de este lunes (12:34 GMT) y se sintió en buena parte de Colombia, e incluso en Ecuador, Panamá y Venezuela.

El aeropuerto de Quibdó es el principal del departamento de Chocó, donde tuvo su epicentro el terremoto, en la localidad de San José del Palmar, en una zona remota de la región del Pacífico.

Los otros aeropuertos que sufrieron daños son los de Cartago y Buenaventura, ambos en el departamento de Valle del Cauca, en cuya capital, Cali, al menos 20 edificios colapsaron, según el alcalde de la ciudad, Alejandro Eder, en información compartida por EFE.

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Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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