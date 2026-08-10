Sismo en Colombia de 7,4: estos son los aeropuertos afectados y con vuelos suspendidos

Al menos seis aeropuertos de Colombia sufrieron daños por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes 10 de agosto buena parte del país, con daños graves en varias ciudades del oeste y el centro, informó la Aeronáutica Civil (Aerocivil).

“Se presentan afectaciones en los aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura. Por seguridad, las operaciones aéreas en estas terminales permanecen suspendidas hasta evaluar daños estructurales en la infraestructura”, señaló la Aerocivil en un comunicado compartido en X.

El organismo administrativo estatal encargado de la prestación de servicios de aviación civil y la seguridad agregó que mantiene un “monitoreo permanente” de la situación y pidió a los viajeros “mantenerse atentos a los canales oficiales y a la información de sus aerolíneas” ya que los itinerarios pueden verse afectados.

Los aeropuertos de Pereira, Manizales y Armenia están ubicados en la zona cafetera del centro del territorio colombiano, una de las más afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que ocurrió a las 7:34 hora local de este lunes (12:34 GMT) y se sintió en buena parte de Colombia, e incluso en Ecuador, Panamá y Venezuela.

El aeropuerto de Quibdó es el principal del departamento de Chocó, donde tuvo su epicentro el terremoto, en la localidad de San José del Palmar, en una zona remota de la región del Pacífico.

Los otros aeropuertos que sufrieron daños son los de Cartago y Buenaventura, ambos en el departamento de Valle del Cauca, en cuya capital, Cali, al menos 20 edificios colapsaron, según el alcalde de la ciudad, Alejandro Eder, en información compartida por EFE.