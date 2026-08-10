Réplica de magnitud 4.8 sacude San José del Palmar tras el terremoto de 7.4 en Colombia, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC). El movimiento ocurrió a las 08:18 hora local de este 10 de agosto, 44 minutos después del sismo principal. El boletín actualizado del SGC localizó el epicentro en San José del Palmar, Chocó -la misma zona del evento principal-, con una profundidad de 88 km.

El reporte preliminar había situado el movimiento en el municipio de Nóvita con magnitud 4.6 y profundidad superficial, pero la agencia corrigió ambos parámetros tras el análisis revisado. Esta réplica se produce luego de que la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba-Curi, advirtiera sobre la preocupación por nuevos movimientos telúricos.

Las réplicas son fenómenos esperados tras un sismo de gran magnitud como el registrado esta mañana. Hasta el momento, se confirmaron daños en Quibdó, Pereira, Manizales y San José del Palmar. El presidente Abelardo de la Espriella asumió el liderazgo de la emergencia, ordenó instalar un Puesto de Mando Unificado y anunció que viajará a Pereira.

Dato Información Magnitud 4,8 Hora (local) 8:18 a. m. Epicentro San José del Palmar, Chocó Profundidad 88 kilómetros Entidad a cargo del reporte Servicio Geológico Colombiano (SGC)

El Servicio Geológico Colombiano es la fuente técnica responsable de monitorear, localizar y reportar la actividad sísmica en el país mediante su red de estaciones . Su visor oficial permite consultar, entre otros datos, la hora local, la magnitud, la profundidad, la ubicación y el estado de revisión de cada evento.

¿Pueden ocurrir más movimientos en Colombia?

Sí. Luego de un sismo principal es normal que se registren nuevos eventos dentro de la secuencia. En términos generales, la frecuencia de las réplicas suele disminuir con el paso del tiempo, aunque pueden presentarse episodios perceptibles de forma aislada. No es posible predecir con exactitud la hora, el lugar ni la magnitud de una próxima réplica.

Tampoco debe afirmarse que una réplica “anuncia” necesariamente un terremoto mayor. La sismología permite detectar, medir y analizar los movimientos del terreno, pero no anticipar terremotos con precisión determinista. Las autoridades enfocan su trabajo en el monitoreo continuo, la actualización de la amenaza sísmica y la preparación de la población. El SGC cuenta con productos e información específica sobre amenaza sísmica para el territorio colombiano.

Colombia tiene una alta relevancia tectónica por la interacción de placas y sistemas de fallas activos. Esa realidad exige información responsable: un evento viral, una alerta no oficial o una cifra sin fecha de corte puede elevar innecesariamente la incertidumbre entre la población.

Qué hacer durante una réplica

Mantén la calma y aléjate de ventanas, espejos, estanterías, luminarias y objetos que puedan caer. Si estás dentro de una construcción segura, protégete bajo una mesa resistente o junto a un elemento estructural, sin correr hacia escaleras o ascensores mientras el suelo se mueve.

Cuando termine el movimiento, revisa si existen daños visibles, fugas de gas, cables expuestos o grietas relevantes. Si el inmueble presenta afectaciones, no regreses hasta que las autoridades o personal técnico indiquen que es seguro hacerlo.

Además, consulta fuentes oficiales antes de compartir información. El SGC mantiene un visor para el monitoreo y análisis de la actividad sísmica del territorio colombiano; allí se pueden corroborar los parámetros técnicos de los eventos reportados.

¿Dónde seguir el reporte oficial de réplicas?

El conteo, la magnitud y la localización de las réplicas deben confirmarse únicamente con los boletines y el visor del Servicio Geológico Colombiano (SGC). La cifra puede variar a medida que la red sismológica procesa y relocaliza los eventos.