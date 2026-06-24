Luego de que Aang (Gordon Cormier) logra derrotar a la Nación del Fuego al final de la primera entrega de “Avatar: The Last Airbender” (“Avatar: La leyenda de Aang” en español), el live-action de Netflix regresa con una segunda temporada, el 25 de junio de 2026, que adapta el “Libro Dos: Tierra” y sigue a Aang, Katara y Sokka en su viaje a través del vasto Reino Tierra para encontrar un maestro y conseguir aliados contra el Señor del Fuego Ozai. Los nuevos episodios empezarán con un salto temporal. ¿De cuántos años? ¿Por qué?

“Esta temporada sin duda será mucho más emocionante y llena de acción”, aseguró Cormier a Tudum. “Sin duda, le dieron un tono más oscuro al guion, pero conservaron los elementos divertidos de la serie. Habrá escenas que conmoverán al público hasta las lágrimas, pero también les harán reír”.

Por su parte, Kiawentiio, quien interpreta a Katara en la segunda temporada de “Avatar: The Last Airbender”, indicó: “La evolución es constante, y creo que esta temporada sin duda supone un salto de nivel. Creo que hay más precisión, más fuerza y ​​también más conocimiento”.

Aang (Gordon Cormier) tiene aproximadamente 14 años en la segunda temporada de la serie live action "Avatar: The Last Airbender" (Foto: Netflix)

EXPLICACIÓN DEL SALTO TEMPORAL DE “AVATAR: THE LAST AIRBENDER 2”

La segunda temporada del live-action “Avatar: The Last Airbender” incluye un salto temporal significativo de aproximadamente dos años. A diferencia de la serie animada original, que transcurre a lo largo de un único año continuo, la serie de Netflix comienza con un montaje inicial que explica el tiempo transcurrido fuera de pantalla .

Debido a que pasaron más de dos años entre el rodaje de la primera y la segunda temporada, el actor protagonista, Gordon Cormier, creció notablemente en estatura, así que pasó de interpretar a un Aang de 12 años a una versión del Avatar de aproximadamente 14 años.

El salto temporal en la segunda temporada de “Avatar: The Last Airbender” también sirve para explicar cómo Aang y Katara consiguieron perfeccionar sus habilidades. Además, la productora ejecutiva Christine Boylan mencionó que esto permite que ciertos viajes o subtramas menores de la serie animada ocurran fuera de escena.

Aang (Gordon Cormier), Katara (Kiawentiio) y Suki (Maria Zhang) en una escena de la temporada 2 de la serie live-action "Avatar: The Last Airbender" (Foto: Netflix / Nickelodeon Productions)

Lo que dijo el protagonista de “Avatar: The Last Airbender” sobre el salto temporal

En conversación con Screen Rant, Gordon Cormier dijo: “Creo que crecí un pie entre temporadas. Soy un poco más alto que Kiawentiio al comienzo de la temporada 2, pero eso ha sido aún más motivador. Siento que ahora que soy un poco mayor en la temporada 1, no me malinterpreten, me encantaba mi trabajo. Siempre me esforzaba. Realmente quería arrasar. Fue mi primer gran papel. Quería que fuera todo, pero siento que ahora en la temporada 2, he tenido un poco de tiempo para crecer. He tenido tiempo para aprender. He tenido tiempo para estudiar.”

“Se ha tratado simplemente de descubrir quién es Aang. Es un personaje tan... Cuando tenía 12 años, siento que honestamente, yo era Aang. No fue tan difícil. Pero al llegar a la temporada 2, realmente tuve que aprender a convertirme en él. Tenía que despertarme por la mañana y ponerme mi cara de Aang, ir a trabajar y ser Aang, y luego ir a casa y recordar quién era Gordon. Pero a lo largo de todo este crecimiento y cambio, Creo que lo más importante fue recordar quién era Aang y qué quería lograr con esto: salvar el mundo y, de paso, salvar a sus amigos”, agregó.

El actor también explicó que su personaje tiene más responsabilidad en los nuevos episodios. “Aang siempre ha tenido un espíritu tan libre. Siento que para el pequeño de 12 años que era en la temporada 1, manejó todo el estrés extremadamente bien. Pero, incluso en la temporada 2, donde ni siquiera sé exactamente cuánto lo hicimos mayor —voy a adivinar que parezco de unos 14— pero para un chico de 14 años, creo que maneja el estrés muy bien. Creo que hay muchas cosas pasando. Creo que hay tantos elementos diferentes de los que preocuparse. Tenemos los elementos, como el control del agua, el control del fuego, el control de la tierra, todas estas cosas de las que tiene que preocuparse. Además de eso, tiene el mundo que salvar, tiene gente de la que cuidar. Tiene refugiados que rescatar.”