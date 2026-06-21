Si llevas más de dos años esperando el regreso de uno de los títulos más comentados del catálogo de Netflix, la buena noticia es que esa espera entra a su recta final. Y es que la adaptación live-action de la recordada franquicia animada “Avatar” regresa con una nueva tanda de episodios que busca elevar la vara, tanto en la escala de sus escenarios como en el desarrollo de sus personajes. Así, aquí Gestión Mix te cuenta lo imprescindible para que no se te pase el estreno de la temporada 2 de “Avatar: The Last Airbender” (en español: “Avatar: La leyenda de Aang”).

Vale precisar que, tras la victoria que salvó a la Tribu Agua del Norte de la Nación del Fuego, ahora Aang, Katara y Sokka emprenden una nueva misión: conseguir el apoyo del esquivo Rey de la Tierra para luchar contra el Señor del Fuego Ozai.

De esta manera, su trayecto los lleva hasta la ciudad de Ba Sing Se y los enfrenta con nuevos aliados y enemigos mientras el grupo crece y maduran sus vínculos.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Avatar: The Last Airbender” - Temporada 2:

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA SEGUNDA TEMPORADA DE “AVATAR: THE LAST AIRBENDER”?

La nueva entrega de la serie live-action de Netflix se compone de 7 capítulos en total, los cuales se lanzan el jueves 25 de junio del 2026.

Importante: quienes no quieran esperar, pueden seguir el episodio de estreno 48 horas antes, a través de un evento especial en vivo, programado para el martes 23 de junio a las 9:30 p.m. (ET) con una inscripción previa.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA LA SEGUNDA TEMPORADA DE “AVATAR: THE LAST AIRBENDER”?

La temporada 2 de “Avatar: The Last Airbender” ha establecido su lanzamiento de acuerdo con el siguiente horario a nivel internacional:

Países Horario Estados Unidos 12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET) del jueves 25 de junio México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 1:00 a.m. del jueves 25 de junio Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 2:00 a.m. del jueves 25 de junio Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 3:00 a.m. del jueves 25 de junio Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 4:00 a.m. del jueves 25 de junio España 9:00 a.m. del jueves 25 de junio

¿CÓMO VER LA SEGUNDA TEMPORADA DE “AVATAR: THE LAST AIRBENDER”?

Tal como te puedes imaginar, “Avatar: The Last Airbender” es una serie exclusiva del catálogo de Netflix.

Por lo tanto, para disfrutar de su segunda temporada, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming de la “N” roja.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

En territorio estadounidense, recuerda que se ofrecen los siguientes planes:

Estándar con anuncios: US$8.99 al mes

US$8.99 al mes Estándar (sin anuncios): US$19.99 al mes

US$19.99 al mes Premium: US$26.99 al mes

La temporada 2 de la serie live-action "Avatar: The Last Airbender" se compone de 7 episodios en total (Foto: Netflix / Nickelodeon Productions)