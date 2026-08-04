En California, el uso cotidiano de contenido digital está entrando en una nueva etapa marcada por la transparencia. Desde el 1 de agosto de 2026, la ley SB 942, conocida como California AI Transparency Act, obliga a las grandes compañías tecnológicas a identificar de manera mucho más clara el material producido mediante sistemas automatizados, incorporando marcas de procedencia y avisos visibles para que cualquiera pueda distinguir si lo que ve es auténtico o fue generado o alterado por inteligencia artificial. Este cambio afecta directamente a quienes crean imágenes, videos o audios con herramientas basadas en algoritmos —desde creadores de contenido en Los Ángeles y vendedores del Valle Central hasta profesionales del marketing en la Bahía de San Francisco— y también a quienes consumen publicaciones en redes como Instagram, TikTok o Facebook, porque modifica la forma en que vemos, compartimos y utilizamos ese tipo de contenidos.

Lo que persigue esta regulación impulsada por el senador Josh Becker y firmada por el gobernador Gavin Newsom en 2024 es algo bastante concreto: que sea más sencillo distinguir cuándo una imagen, un clip de video o un archivo de audio fue creado o modificado utilizando modelos generativos, algo que se ha convertido en más complicado con el pasar de los años y el avance de estas herramientas.

La medida apunta especialmente a combatir deepfakes, estafas y campañas de desinformación, problemas que han crecido de forma acelerada en Estados Unidos y que preocupan tanto a las autoridades de California como a la industria tecnológica. Para las comunidades del estado, la posibilidad de verificar si un contenido viral es auténtico no es solo un tema técnico, también es una herramienta de protección frente a mensajes de odio, fraudes financieros y manipulación política.

¿QUÉ CAMBIA CON LA LEY SB 942 EN CALIFORNIA?

La SB 942 fue aprobada por Gavin Newsom el 19 de septiembre de 2024, pero su implementación quedó dividida en dos etapas. La primera comenzó el 1 de agosto de 2026 y ya está vigente, mientras que la segunda entrará en vigor el 1 de enero de 2027.

En esta fase inicial, los grandes proveedores de sistemas generativos deben ofrecer herramientas gratuitas para que cualquier persona pueda verificar si un contenido digital fue creado o modificado por sus propios modelos.

La ley se aplica a los llamados covered providers, es decir, empresas cuyos desarrollos de inteligencia artificial generativa tienen más de un millón de usuarios o visitantes mensuales y están disponibles públicamente dentro del estado.

El contenido hecho con inteligencia artificial ha ido adueñándose del internet (Foto: Freepik)

LAS DOS FECHAS CLAVE DE LA IMPLEMENTACIÓN

Para entender el alcance de la norma, lo más útil es separar las obligaciones por día de entrada en vigor.

Fecha Qué entra en vigor 1 de agosto de 2026 Herramientas gratuitas de detección de contenido generado con IA y datos de procedencia digital. 1 de enero de 2027 Etiquetas visibles directamente dentro de las plataformas para identificar contenido generado con IA.

En otras palabras, desde agosto ya es posible acceder a mecanismos para comprobar el origen de determinados materiales que circulan en línea, y desde enero de 2027 los servicios deberán mostrar avisos mucho más visibles. Para usuarios de California que consumen noticias en español, siguen cuentas de influencers latinos o participan en grupos comunitarios en redes sociales, esto implica que poco a poco empezarán a ver más indicaciones cuando un video, una foto o un audio hayan sido producidos mediante inteligencia artificial.

LA HERRAMIENTA GRATUITA QUE YA DEBE ESTAR DISPONIBLE

Uno de los puntos centrales de la SB 942 es que los grandes operadores de tecnología deben ofrecer una herramienta pública de detección sin costo para el usuario.

Esa solución debe permitir:

Subir una imagen, video o audio.

Pegar el enlace (URL) de un contenido publicado en internet.

Verificar si ese material fue creado o alterado por el sistema del proveedor.

Obtener información sobre la procedencia digital del archivo.

La norma establece además que estas plataformas de verificación no deben revelar información personal de quien las utiliza ni conservar los elementos enviados más tiempo del necesario para realizar el análisis.

En la práctica, esto abre la puerta a que cualquier persona en California —incluidos creadores latinos que producen contenido para TikTok, YouTube o campañas locales— tenga un botón extra para confirmar si un video que se está viralizando realmente salió de una fuente confiable o fue fabricado con ayuda de modelos generativos.

¿QUÉ ES LA INFORMACIÓN DE PROCEDENCIA DIGITAL?

Uno de los conceptos más importantes de esta ley es la llamada provenance data o información de procedencia. Se trata de datos incrustados dentro del contenido digital o en sus metadatos que permiten verificar:

El origen del material.

Qué sistema lo creó o modificó.

Cuándo fue generado.

Si fue alterado posteriormente.

El objetivo es que cada pieza tenga una especie de historial digital que ayude a identificar su autenticidad. Algo similar a un registro de propiedad, pero aplicado a imágenes, videos y audios, que puede ser clave en momentos sensibles como elecciones, protestas comunitarias o campañas de salud pública dirigidas a la población hispana.

LAS ETIQUETAS QUE LLEGARÁN EN 2027

La segunda fase de la ley será mucho más visible para los usuarios. Desde el 1 de enero de 2027, las plataformas deberán incluir etiquetas claras que indiquen que una imagen, un video o un audio fue generado mediante inteligencia artificial.

Según el texto de la norma, esos avisos deberán ser:

Claros.

Fáciles de entender.

Apropiados para el formato del contenido.

Difíciles de eliminar cuando sea técnicamente posible.

Además, los proveedores tendrán que incorporar una divulgación interna o latente que contenga información como el nombre de la empresa responsable, la versión del sistema utilizado, la fecha de creación y un identificador único del contenido.

Esto significa que, por ejemplo, cuando un usuario en Los Ángeles vea un anuncio de un apartamento, un spot político o un video musical en el que las personas son generadas con ayuda de IA, la plataforma debería avisar de forma visible que ese material no es totalmente real, reduciendo el riesgo de engaños y confusiones.

¿QUÉ INFORMACIÓN DEBERÁ INCLUIR EL CONTENIDO GENERADO CON IA?

La SB 942 exige que, cuando sea técnicamente posible y razonable, el contenido producido mediante sistemas automatizados incorpore datos que permitan rastrear su origen y verificar su autenticidad.

Información requerida Finalidad Nombre del proveedor de IA Identificar qué empresa generó o modificó el contenido. Nombre y versión del sistema de IA Determinar qué herramienta específica fue utilizada. Fecha y hora de creación o modificación Establecer cuándo fue generado o alterado el contenido. Identificador único del contenido Facilitar la verificación de su origen y autenticidad.

Estos datos deberán formar parte de la información de procedencia digital y, en muchos casos, estarán incrustados en el contenido o en sus metadatos para que puedan ser detectados mediante las herramientas previstas por la ley.

¿QUÉ OCURRE CON LAS EMPRESAS QUE LICENCIAN SUS SISTEMAS DE IA?

La ley también impone obligaciones cuando un proveedor permite que terceros utilicen su tecnología. Si una empresa sabe que un licenciatario modificó el sistema de inteligencia artificial de manera que ya no pueda incluir las divulgaciones exigidas por la norma, deberá revocar esa licencia en un plazo máximo de 96 horas desde que descubra la modificación.

Una vez revocada la licencia, el tercero deberá dejar de utilizar ese conjunto de herramientas. Esto impacta, por ejemplo, a startups que ofrecen servicios de IA a agencias de publicidad, estudios creativos o pequeños negocios latinos en California. Las compañías que licencian estos sistemas tienen que asegurarse de que las marcas de procedencia y las etiquetas sigan funcionando, aunque la tecnología se adapte a distintos usos comerciales.

LAS MULTAS POR INCUMPLIR LA SB 942

La norma establece sanciones económicas importantes. Si un proveedor incumple las obligaciones previstas en la California AI Transparency Act, puede enfrentar una multa civil de hasta US$5,000 por cada infracción.

Lo más relevante es que cada día de incumplimiento se considera una violación independiente, lo que puede aumentar considerablemente el monto de las sanciones.

Las acciones pueden ser iniciadas por:

El Fiscal General de California.

Un fiscal de ciudad.

Un asesor legal de condado.

¿CÓMO PUEDE AFECTAR ESTA LEY A LOS USUARIOS COMUNES?

Aunque la SB 942 está dirigida principalmente a las grandes empresas de inteligencia artificial, los cambios también alcanzan a quienes usamos internet todos los días. Si una plataforma incorpora las herramientas de detección exigidas por la ley, cualquier persona podrá comprobar con mayor facilidad si una imagen, un video o un audio fue generado con ayuda de IA.

Eso puede ser especialmente útil en situaciones como estas:

Videos virales que parecen mostrar a una figura pública diciendo algo.

Imágenes manipuladas que circulan durante campañas electorales.

Audios falsos utilizados para fraudes.

Fotografías creadas por IA que se presentan como reales.

La intención del legislador es que los usuarios tengan más elementos para evaluar la autenticidad del contenido antes de compartirlo o creer en él.