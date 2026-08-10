Los mutantes más emblemáticos de Marvel están a punto de cerrar un capítulo clave. Y es que, después de tener a la audiencia pendiente cada semana, la serie animada “X-Men ’97” se acerca al momento que muchos aguardaban con emoción y nervios: el final de su segunda temporada. Así, si vienes siguiendo la producción en Disney+, aquí Gestión Mix te revela la fecha y la hora exactas para ver el episodio que le pone cierre a esta entrega.

Vale precisar la segunda tanda de capítulos del show televisivo retomó la historia de nuestros protagonista dispersos en distintas líneas de tiempo, enfrentando tanto al regreso del villano Apocalipsis como a nuevas formas del odio hacia los mutantes.

De esta manera, el tono de esta entrega ha sido bastante más oscuro que el de la anterior, con la resurrección de un personaje querido convertido en arma de un enemigo ancestral.

Antes de continuar, mira el tráiler de “X-Men ’97” - Temporada 2:

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 9 DE LA SEGUNDA TEMPORADA DE “X-MEN ’97”?

El gran final de la segunda entrega de la serie animada se estrena el miércoles 12 de agosto del 2026, bajo el título “Survival of the Fittest”.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 9 DE LA SEGUNDA TEMPORADA DE “X-MEN ’97”?

El último capítulo de la temporada 2 de “X-Men ’97” ha establecido su lanzamiento de acuerdo con el siguiente horario a nivel internacional:

Países Horario Estados Unidos 12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET) del miércoles 12 de agosto México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 1:00 a.m. del miércoles 12 de agosto Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 2:00 a.m. del miércoles 12 de agosto Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 3:00 a.m. del miércoles 12 de agosto Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 4:00 a.m. del miércoles 12 de agosto España 9:00 a.m. del miércoles 12 de agosto

¿CÓMO VER EL EPISODIO 9 DE LA SEGUNDA TEMPORADA DE “X-MEN ’97”?

El episodio, tal como el resto de la temporada, se transmite de forma exclusiva a través de Disney+.

Por lo tanto, para disfrutarlo sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la popular plataforma de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

¿QUÉ SE ESPERA DEL EPISODIO 9 DE LA SEGUNDA TEMPORADA DE “X-MEN ’97”?

¡Atención, SPOILERS ! El capítulo previo, “The Dead Man’s Hand”, estrenado el pasado 5 de agosto, mostró el regreso de Gambit tras haber sido resucitado por Apocalipsis como su Jinete de la Muerte.

Asimismo, Rogue y el Profesor X lograron debilitar el control de Apocalipsis sobre Remy, aunque su influencia no desapareció por completo, ya que sus signos vitales quedaron inestables.

Y ese cierre abierto es justo el que “Survival of the Fittest” debe resolver.

La carta de La Torre (The Tower), correspondiente al Arcano Mayor número XVI del tarot, tal como aparece en una escena de la serie animada "X-Men '97" (Foto: Marvel Animation / The Walt Disney Company)