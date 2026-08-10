Colombia sufrió hoy lunes 10 de agosto un terremoto de 7,4 grados. Las autoridades se pronunciaron sobre si hay alerta de tsunami en la costa colombiana. FOTO: EFE/ Ernesto Guzmán
Colombia sufrió hoy lunes 10 de agosto un terremoto de 7,4 grados. Las autoridades se pronunciaron sobre si hay alerta de tsunami en la costa colombiana. FOTO: EFE/ Ernesto Guzmán
Jesús Yupanqui
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¿Habrá tsunami en Colombia tras el terremoto de hoy? Esto indican las autoridades.

En la mañana de hoy lunes 10 de agosto, . El reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC) es que el movimiento telúrico se desarrolló a las 7:34 horas (horario local), con epicentro en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó.

Debido a su intensidad, el terremoto se percibió en amplias zonas de Colombia, siendo las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Manizales los lugares donde el movimiento sísmico se notó con mayor fuerza. Tras ello, de inmediato se desató una pregunta: ¿Hay peligro de tsunami?

¿Hay alerta de tsunami tras el terremoto en Colombia?

La Dirección General Marítima (Dimar) informó que no existe una alerta, advertencia o amenaza de tsunami para la costa colombiana tras el terremoto de hoy lunes 10 de agosto. El sistema de alerta de tsunamis de Estados Unidos también descartó riesgo de tsunami para el territorio colombiano.

Personas caminan sobre los escombros de un edificio colapsado en Cali tras el terremoto que sacudió Colombia. (EFE/ Ernesto Guzmán).
Personas caminan sobre los escombros de un edificio colapsado en Cali tras el terremoto que sacudió Colombia. (EFE/ Ernesto Guzmán).

La entidad llevó a cabo el seguimiento de las condiciones del mar y determinó, de acuerdo con los datos analizados, que no es necesario emitir una alerta de tsunami para las costas del Pacífico colombiano.

Exhorto a las ciudades que se ubican en la costa colombiana a mantener la calma. Indicó que están en constante monitoreo y cualquier información será reportada por sus canales oficiales.

SOBRE EL AUTOR

Periodista con ocho años de experiencia en medios digitales. Especializado en creación de contenido web y cobertura de eventos en vivo sobre deportes, política, arte y actualidad para la comunidad hispanohablante de Estados Unidos y de países como México, España, Argentina, Colombia, etc.

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