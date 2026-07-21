Tras un inesperado matrimonio, una ex dama de compañía cree que su pesadilla ha terminado y podrá empezar una vida y formar una hermosa familia, pero la realidad es otra. La familia de su pareja no la acepta, tiene problemas para quedar embarazada, su adinerado esposo le es infiel e incluso planea enviarla a un psiquiátrico. Para evitar ese destino, toma una decisión radical: asesinar a ese hombre. ¿Quieres conocer más detalles de “Elize: Sombras de una mujer” (“Elize: Shadows Of A Woman” en inglés y “Elize: Sombras de Uma Mulher” en su idioma original), la nueva película brasileña de Netflix?

“Esta no es solo una película sobre un crimen. El objetivo era contar una historia que también hiciera reflexionar a la gente. Queríamos abrir un diálogo sobre la violencia: ¿qué llevó a Elize a cometer un acto tan brutal?”, explicó el autor y guionista Raphael Montes (“Good Morning, Verônica”) a Tudum.

“Elize: Sombras de una mujer”, dramático thriller psicológico dirigido por Felipe Vellas (“Código criminal”), cuenta con las actuaciones de Lorena Comparato, Denise Weinberg, Julia Konrad, Henrique Kimura, Miwa Yanagizawa, Gustavo Falcão, Julia Shimura, Marat Descartes, Flora Sandyá, Edson Kameda, Erica Montanheiro y Arthur Toyoshima.

“ELIZE: SOMBRAS DE UNA MUJER” ¿SE BASA EN UNA HISTORIA REAL?

“Elize: Shadows Of A Woman” está inspirada en un caso real que conmocionó a todo Brasil en 2012. Se trata del brutal crimen cometido por Elize Matsunaga, quien asesinó y descuartizó a su esposo en el apartamento de la pareja.

Lorena Comparato asume el papel de Elize Matsunaga y Henrique Kimura asume el papel de Marcos Matsunaga en la película brasileña "Elize: Sombras de una mujer" (Foto: Netflix)

SINOPSIS DE “ELIZE: SOMBRAS DE UNA MUJER”

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “‘Elize: Sombras de una mujer’ está inspirada en la historia real de la esposa que asesinó y desmembró a su marido en Brasil. A través de la ficción, la serie explora el caso de Elize Matsunaga y revela la dinámica interna de una relación turbulenta, así como las decisiones que desembocaron en el espantoso crimen que conmocionó al país.”

Por lo visto en el tráiler, esta película brasileña explora la historia, el funcionamiento interno de una relación turbulenta y las decisiones que llevaron a un crimen horrendo. Todo empieza con el pasado de Elize, quien pasa de los clubes nocturnos al lujo tras su boda con el millonario Marcos Matsunaga.

¿CÓMO VER “ELIZE: SOMBRAS DE UNA MUJER”?

“Elize: Sombras de una mujer” se estrenará el miércoles 22 de julio de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva película brasileña solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE “ELIZE: SHADOWS OF A WOMAN”

REPARTO DE “ELIZE: SOMBRAS DE UNA MUJER”

Lorena Comparato como Elize Matsunaga

Denise Weinberg

Julia Konrad

Henrique Kimura como Marcos Matsunaga

Miwa Yanagizawa

Gustavo Falcão

Julia Shimura

Marat Descartes

Flora Sandyá

Edson Kameda

Erica Montanheiro

Arthur Toyoshima

La boda de Elize Matsunaga (Lorena Comparato) y Marcos Matsunaga (Henrique Kimura) es solo el comienzo de esta trágica historia que inspira la película brasileña "Elize: Sombras de una mujer" (Foto: Netflix)

¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “ELIZE: SHADOWS OF A WOMAN”?

“Elize: Sombras de una mujer”, producida por la compañía Boutique Filmes, tiene una duración de 91 minutos, es decir, 1 hora y 31 minutos.