Kevin Hart vuelve a Netflix con una nueva película que apunta a convertirse en una de las comedias más comentadas del catálogo de la plataforma. Se trata de “72 horas” (titulada en inglés “72 Hours”), cinta dirigida por Tim Story, realizador responsable de la saga “Ride Along” (“Un novato en apuros”), que lo reúne con una generación de talentos jóvenes muy presentes en el humor actual. Así, si quieres saber cómo es esta historia y cuándo podrás verla en el streaming, esta nota de Gestión Mix es para ti.

Vale precisar que el largometraje tiene un guion firmado por Matt Mider, Kevin Burrows, Jon Hurwitz y Hayden Schlossberg, estos dos últimos también creadores de “Cobra Kai”.

Además, la producción corre a cargo de Hartbeat Productions, la compañía del propio Hart, junto a Sony Pictures, Davis Entertainment y Will Packer.

LA TRAMA DE “72 HORAS”

De acuerdo con Netflix, “72 horas” narra la historia de un ejecutivo publicitario de 40 años que ve en un error de chat grupal la oportunidad perfecta para reinventar su alicaída carrera.

Resulta que, por accidente, él termina agregado a la conversación de un grupo de veinteañeros que planea una despedida de soltero de tres días en Miami, y decide unirse al viaje sin que nadie lo haya invitado realmente.

Así, los tres días incluyen encontrones con la policía, una fiesta en yate, un recorrido en un bus de fiesta por South Beach que termina mal y hasta un accidente con una medusa.

EL TRÁILER DE LA PELÍCULA “72 HORAS”

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “72 HORAS”?

Más allá del consolidado actor Kevin Hart, el proyecto reúne a varios nombres que vienen del popular programa de comedia “Saturday Night Live”.

Entonces, el elenco principal de “72 horas” queda establecido de la siguiente manera:

Kevin Hart como Joe

como Joe Marcello Hernández como Nick

como Nick Mason Gooding como Mason

como Mason Kam Patterson como Freshman

como Freshman Ben Marshall como Castillo

como Castillo Kevin Dunn como Terry

como Terry Zach Cherry como Barry

como Barry Teyana Taylor como Jennifer

¿CÓMO VER “72 HORAS”?

La película “72 horas” se estrena el viernes 24 de julio del 2026, exclusivamente en Netflix.

Por lo tanto, para disfrutarla sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la plataforma de la “N” roja.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

En territorio estadounidense, recuerda que se ofrecen los siguientes planes:

Estándar con anuncios: US$7.99 al mes

US$7.99 al mes Estándar (sin anuncios): US$17.99 al mes

US$17.99 al mes Premium: US$24.99 al mes

El póster de "72 Hours", película estadounidense de comedia dirigida por Tim Story (Foto: Counterbalance Entertainment / Netflix)