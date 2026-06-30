Además de los estreno de julio de 2026, Netflix también compartió la lista de series y películas que abandonan la plataforma de streaming de la N roja en Estados Unidos. La trilogía “Fifty Shades” (“Cincuenta Sombras”), “Jurassic World: Fallen Kingdom”, “The Lego Movie”, “Blindspot” y “Sex and the City” fueron algunas de las producciones que se despidieron el mes pasado. Entonces, ¿qué títulos dejarán Netflix USA en los próximos días?
El primer día de julio llega una purga masiva de títulos con licencia. Títulos como “Madagascar”, “Bohemian Rhapsody”, “Jumanji: Welcome to the Jungle”, “The Garfield Show”, “My Best Friend’s Wedding” y “Hellboy” salen del catálogo de Netflix USA, al igual que clásicos entrañables como “My Girl” y “Steel Magnolias”.
Algunas de las eliminaciones de Netflix están sujetas a cambios debido a acuerdos de licencia. El servicio de streaming puede extender las licencias o eliminar títulos antes de lo previsto. Así que, la mejor manera de confirmar si un título está a punto de salir del catálogo de Netflix es entrar a Detalles de dicha serie o película y buscar el mensaje “Último día para ver este título en Netflix”.
¿QUÉ SERIES Y PELÍCULAS ABANDONAN NETFLIX EN JULIO DE 2026?
1 de julio
- 30 Minutes or Less (2011)
- All About the Benjamins (2002)
- Along Came Polly (2004)
- Amazing Antoine (2023)
- American Hustle (2013)
- Backstabbing for Beginners (2018)
- Bohemian Rhapsody (2018)
- Born a Champion (2021)
- Colombiana (2011)
- Deepwater Horizon (2016)
- Degrassi: Next Class (2017)
- Dreamy Eyes (2019)
- Field of Dreams (1989)
- Going in Style (2017)
- Hellboy (2004)
- Hello, My Twenties! (2017)
- Hostel: Part III (2011)
- Johnny Mnemonic (1995)
- Jumanji: Welcome to the Jungle (2017)
- Just Go With It (2011)
- Madagascar (2005)
- Madagascar 3: Europe’s Most Wanted (2012)
- Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
- Money Talks (1997)
- My Best Friend’s Wedding (1997)
- My Girl (1991)
- Never Back Down 2: The Beatdown (2011)
- Paw Patrol: The Movie (2021)
- Penguins of Madagascar: The Movie (2014)
- Sabotage (2014)
- Slap Shot (1977)
- Steel Magnolias (1989)
- Thank You for Your Service (2017)
- The Best of Enemies (2019)
- The Great Waldo Pepper (1975)
- The Rover (2014)
- The Vanishing of Sidney Hall (2017)
- The Wiz (1978)
- Tower Heist (2011)
- Wild Things (1998)
- Between (Temporadas 1-2) – Original de Netflix
- Quarantine Tales (Temporadas 1)
- The Bernie Mac Show (2005) – Disney
- The Garfield Show (Temporadas 3-4)
3 de julio
- Attack on Pearl Harbor: Minute By Minute (Temporadas 1)
- Night of the Living Dead (1968)
4 de julio
- Home Wrecker (2023)
- Rebellion (2022)
5 de julio
- Under the Silver Lake (2018)
6 de julio
- Brahman Naman (2016) – Original de Netflix
- Good Cop/Bad Cop (Temporadas 1)
7 de julio
- Major Grom: Plague Doctor (2021) – Original de Netflix
- The Roommate (2011)
8 de julio
- Silent House (2011)
- Zom 100: Bucket List of the Dead (Temporadas 1)
9 de julio
- Hannah Berner: We Ride at Dawn (2023) Original de Netflix
- High & Low The Movie (2016)
- High & Low The Movie 2 / End of Sky (2017)
- High & Low The Movie 3 / Final Mission (2017)
- Road To High & Low (2016)
10 de julio
- Sneaky Pete (3 Temporadas)
- The Crime (2021)
12 de julio
- Bob Marley: One Love (2024)
13 de julio
- Gridlocked (2015)
- Si saben como me pongo 2 (2021)
- The Tusk (2014)
14 de julio
- Gridlocked (2015)
- The Beauty Queen of Jerusalem (Temporadas 1-2) – Original de Netflix
- Yizo Yizo (2004)
15 de julio
- Entitled (Temporada 1)
- Side Effects (2013)
16 de julio
- A Fortunate Man (2018) – Original de Netflix
- Chad Daniels: Empty Nester (2023) – Original de Netflix
17 de julio
- Darktide (2012)
- Pinky Malinky (Partes 1-3) – Original de Netflix
- The Requin (2022)
18 de julio
- Land of Bad (2024)
19 de julio
- Jigsaw (2017)
- Raven Song (2023)
- Saw (2004)
- Saw II (2005)
- Saw III (2006)
- Saw IV (2007)
- Saw V (2008)
- Saw VI (2009)
- Saw: The Final Chapter (2010)
- Spiral: From the Book of Saw (2021)
- The Cursed (2021)
21 de julio
- Brighton Rock (2010)
- Cut Throat City (2020)
- Okupas (2020)
- Pororo & Fairy Tales (1 Temporada)
- Raven Song (2023)
- The Storied Life of A. J. Fikry (2022)
- Yahoo+ (2022)
22 de julio
- Polly Pocket (2023)
24 de julio
- Tammy’s Always Dying (2019)
25 de julio
- Saturday Night (2024) – Sony Pictures
27 de julio
- Welcome to the Family (Temporada 1) – Original de Netflix
28 de julio
- Sliding Doors (1998)
- Smoking (2018)
- Welcome to the Family (2018)
29 de julio
- Tallulah (2016) – Original de Netflix
30 de julio
- Dog Man (2024) – Universal
- Here (2024) – Sony Pictures
31 de julio
- Obvious Child (2014)