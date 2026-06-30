"Saw" es una franquicia de medios de horror y gore que cuenta con diez películas. La saga comenzó con un corto en 2003 dirigido por el director australiano James Wan y escrito por Leigh Whannell (Foto: Lionsgate)
"Saw" es una franquicia de medios de horror y gore que cuenta con diez películas. La saga comenzó con un corto en 2003 dirigido por el director australiano James Wan y escrito por Leigh Whannell (Foto: Lionsgate)
Redacción Mix
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Además de , Netflix también compartió la lista de series y películas que abandonan la plataforma de streaming de la N roja en Estados Unidos. La trilogía “Fifty Shades” (“Cincuenta Sombras”), “Jurassic World: Fallen Kingdom”, “The Lego Movie”, “Blindspot” y “Sex and the City” fueron algunas de . Entonces, ¿qué títulos dejarán Netflix USA en los próximos días?

El primer día de julio llega una purga masiva de títulos con licencia. Títulos como “Madagascar”, “”, “Jumanji: Welcome to the Jungle”, “The Garfield Show”, “My Best Friend’s Wedding” y “Hellboy” salen del catálogo de Netflix USA, al igual que clásicos entrañables como “My Girl” y “Steel Magnolias”.

Algunas de las eliminaciones de Netflix están sujetas a cambios debido a acuerdos de licencia. El servicio de streaming puede extender las licencias o eliminar títulos antes de lo previsto. Así que, la mejor manera de confirmar si un es entrar a Detalles de dicha serie o película y buscar el mensaje “Último día para ver este título en Netflix”.

¿QUÉ SERIES Y PELÍCULAS ABANDONAN NETFLIX EN JULIO DE 2026?

1 de julio

  • 30 Minutes or Less (2011)
  • All About the Benjamins (2002)
  • Along Came Polly (2004)
  • Amazing Antoine (2023)
  • American Hustle (2013)
  • Backstabbing for Beginners (2018)
  • Bohemian Rhapsody (2018)
  • Born a Champion (2021)
  • Colombiana (2011)
  • Deepwater Horizon (2016)
  • Degrassi: Next Class (2017)
  • Dreamy Eyes (2019)
  • Field of Dreams (1989)
  • Going in Style (2017)
  • Hellboy (2004)
  • Hello, My Twenties! (2017)
  • Hostel: Part III (2011)
  • Johnny Mnemonic (1995)
  • Jumanji: Welcome to the Jungle (2017)
  • Just Go With It (2011)
  • Madagascar (2005)
  • Madagascar 3: Europe’s Most Wanted (2012)
  • Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
  • Money Talks (1997)
  • My Best Friend’s Wedding (1997)
  • My Girl (1991)
  • Never Back Down 2: The Beatdown (2011)
  • Paw Patrol: The Movie (2021)
  • Penguins of Madagascar: The Movie (2014)
  • Sabotage (2014)
  • Slap Shot (1977)
  • Steel Magnolias (1989)
  • Thank You for Your Service (2017)
  • The Best of Enemies (2019)
  • The Great Waldo Pepper (1975)
  • The Rover (2014)
  • The Vanishing of Sidney Hall (2017)
  • The Wiz (1978)
  • Tower Heist (2011)
  • Wild Things (1998)
  • Between (Temporadas 1-2) – Original de Netflix
  • Quarantine Tales (Temporadas 1)
  • The Bernie Mac Show (2005) – Disney
  • The Garfield Show (Temporadas 3-4)
"Bohemian Rhapsody", protagonizada por Rami Malek (Freddie Mercury) y que se estrenó en 2018, sale de Netflix en julio de 2026 (Foto: 20th Century Fox)
"Bohemian Rhapsody", protagonizada por Rami Malek (Freddie Mercury) y que se estrenó en 2018, sale de Netflix en julio de 2026 (Foto: 20th Century Fox)

3 de julio

  • Attack on Pearl Harbor: Minute By Minute (Temporadas 1)
  • Night of the Living Dead (1968)

4 de julio

  • Home Wrecker (2023)
  • Rebellion (2022)

5 de julio

  • Under the Silver Lake (2018)

6 de julio

  • Brahman Naman (2016) – Original de Netflix
  • Good Cop/Bad Cop (Temporadas 1)

7 de julio

  • Major Grom: Plague Doctor (2021) – Original de Netflix
  • The Roommate (2011)

8 de julio

  • Silent House (2011)
  • Zom 100: Bucket List of the Dead (Temporadas 1)

9 de julio

  • Hannah Berner: We Ride at Dawn (2023) Original de Netflix
  • High & Low The Movie (2016)
  • High & Low The Movie 2 / End of Sky (2017)
  • High & Low The Movie 3 / Final Mission (2017)
  • Road To High & Low (2016)

10 de julio

  • Sneaky Pete (3 Temporadas)
  • The Crime (2021)

12 de julio

  • Bob Marley: One Love (2024)
Kingsley Ben-Adir es el actor protagonista de la película biográfica "Bob Marley: One Love", que abandona Netflix en julio (Foto: Paramount Pictures)
Kingsley Ben-Adir es el actor protagonista de la película biográfica "Bob Marley: One Love", que abandona Netflix en julio (Foto: Paramount Pictures)

13 de julio

  • Gridlocked (2015)
  • Si saben como me pongo 2 (2021)
  • The Tusk (2014)

14 de julio

  • Gridlocked (2015)
  • The Beauty Queen of Jerusalem (Temporadas 1-2) – Original de Netflix
  • Yizo Yizo (2004)

15 de julio

  • Entitled (Temporada 1)
  • Side Effects (2013)

16 de julio

  • A Fortunate Man (2018) – Original de Netflix
  • Chad Daniels: Empty Nester (2023) – Original de Netflix

17 de julio

  • Darktide (2012)
  • Pinky Malinky (Partes 1-3) – Original de Netflix
  • The Requin (2022)

18 de julio

  • Land of Bad (2024)

19 de julio

  • Jigsaw (2017)
  • Raven Song (2023)
  • Saw (2004)
  • Saw II (2005)
  • Saw III (2006)
  • Saw IV (2007)
  • Saw V (2008)
  • Saw VI (2009)
  • Saw: The Final Chapter (2010)
  • Spiral: From the Book of Saw (2021)
  • The Cursed (2021)
La saga de horror "El juego del miedo", protagonizada por Tobin Bell como John Kramer, alias Jigsaw, abandona Netflix (Foto: Lionsgate)
La saga de horror "El juego del miedo", protagonizada por Tobin Bell como John Kramer, alias Jigsaw, abandona Netflix (Foto: Lionsgate)

21 de julio

  • Brighton Rock (2010)
  • Cut Throat City (2020)
  • Okupas (2020)
  • Pororo & Fairy Tales (1 Temporada)
  • Raven Song (2023)
  • The Storied Life of A. J. Fikry (2022)
  • Yahoo+ (2022)

22 de julio

  • Polly Pocket (2023)

24 de julio

  • Tammy’s Always Dying (2019)

25 de julio

  • Saturday Night (2024) – Sony Pictures

27 de julio

  • Welcome to the Family (Temporada 1) – Original de Netflix

28 de julio

  • Sliding Doors (1998)
  • Smoking (2018)
  • Welcome to the Family (2018)

29 de julio

  • Tallulah (2016) – Original de Netflix

30 de julio

  • Dog Man (2024) – Universal
  • Here (2024) – Sony Pictures

31 de julio

  • Obvious Child (2014)

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