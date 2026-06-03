Además de la lista de series, películas y documentales llegan a Netflix en junio de 2026, revisa las producciones que abandonan la plataforma de streaming de la N roja. “Train to Busan”, su secuela “Peninsula”, “12 Years a Slave”, “Dawn of the Dead”, “How to Train Your Dragon, las tres primeras entregas de “Jaws”, varias entregas de la saga “Mission: Impossible” y la saga animada “The Addams Family” son algunas películas que abandonaron el catálogo en mayo. Entonces, ¿qué títulos dejarán Netflix USA en los próximos días?
La trilogía “Fifty Shades” (“Cincuenta Sombras”), “Jurassic World: Fallen Kingdom” y “The Lego Movie” son algunas de las películas que salen de Netflix en Estados Unidos en el mes de junio. Mientras que “Blindspot” y “Sex and the City” son algunas de las series que abandonan la plataforma de streaming. Aunque estas son producciones de otras compañías, la lista también incluye contenido original de Netflix.
Si algunas de tus series o películas favoritas están en la lista, no te preocupes, podrías encontrarlas en otras plataformas de streaming o esperar algún tiempo a que Netflix la vuelva a incluir en su catálogo. Además, la mejor manera de confirmar si un título está a punto de salir del catálogo de Netflix es entrar a Detalles de dicha serie o película y buscar el mensaje “Último día para ver este título en Netflix”.
¿QUÉ SERIES Y PELÍCULAS ABANDONAN NETFLIX EN JUNIO DE 2026?
1 de junio
- 30 for 30: Once Brothers (2010)
- Brulesque (2010)
- Casino (1995)
- Cold Copy (2023)
- Cold Pursuit (2019)
- Fifty Shades Darker (2017)
- Fifty Shades Freed (2018)
- Fifty Shades of Grey (2015)
- Glory (1989)
- Letters to Juliet (2010)
- Masameer: The Movie (2020)
- Mike and Dave: Need Wedding Dates (2016)
- Money Monster (2016)
- Mrs. Doubtfire (1993)
- Night of the Museum (2006)
- Night at the Museum: Battle of the Smithsonian (2009)
- Night at the Museum: Secret of the Tomb (2014)
- Ray (2004)
- Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles (Temporada 1)
- Same Time, Next Year (1978)
- Sew Torn (2024)
- Sniper: Reloaded (2010)
- Something in the Rain (Series)
- The Lego Movie (2014)
- Trolls (2016)
- Use for My Talent (Temporada 1)
- We Are Legends (2019)
2 de junio
- 99 Homes (2014)
- Chick Fight (2020)
- Kim’s Convenience (Temporadas 1-5)
- Kneecap (2024) – Sony Pictures
- Plastic Island (2021)
- The Girl and the Gun (2019)
- The Host (2013)
- The Perfect Mother (Series) – Netflix Original
- The Sunlit Night (2019)
3 de junio
- 30 for 30: Lance (Temporada 1)
- 30 for 30: The Good, The Bad, The Hungry (2019)
- 30 for 30: The Life & Trials of Oscar Pistorius (Temporada 1)
- Honest Thief (2020)
- The Girl and the Gun (2019)
- The Host (2023)
4 de junio
- Amazing Grace (Temporada 1)
- Brockmire (Temporadas 1-4)
- Dispatches from Elsewhere (Series)
5 de junio
- Stolen Away (Temporadas 1) – Netflix Original
6 de junio
- Undercover Grandpa (2016)
7 de junio
- A Little Bit of Heaven (2011)
- Babylon (2022)
- Blindspot (Temporadas 1-5)
- Church People (2021)
- Security (2020) – Netflix Original
- Shiva Baby (2021)
8 de junio
- El paseo 6 (2021)
- No Doubt in Us (Temporada 1)
9 de junio
- A Lot Like Love (2005)
- It Ends With Us (2024) – Sony Pictures
10 de junio
- K-19: The Widowmaker (2002)
- Swelter (2014)
- TURN: Washington’s Spies (Temporadas 1-4)
11 de junio
- Keith Robinson: Different Strokes (2021) – Netflix Original
12 de junio
- The Fanatic (2019)
14 de junio
- PAW Patrol: The Mighty Movie (2023)
- Tell Them You Love Me (2023)
15 de junio
- Let’s Eat (2021)
- Saucedo (2024)
- The Christmas Classic (2023)
- Two for the Money (2005)
16 de junio
- 61st Street (Temporada 1-2)
- Aquarius (Temporadas 1-2)
- Before I Go To Sleep (2014)
- Millennials (Temporada 1)
- Obara’M (2022)
- Race (2016)
- Silver Skates (2023) – Netflix Original
- Unbroken (2014)
17 de junio
- Fan Girl (2020)
- Ingoma (The Song) (2023)
- Moonhaven (Season 1)
- Song to Song (2017)
- The Iceman (2013)
- The Illusionist (2006)
- Tresspass (2011)
18 de junio
- The Rational Life (2020) – Netflix Original
19 de junio
- The Iron Claw (2023)
- THE WOLF HOUR (2019)
20 de junio
- The Creator (2023)
- The Expendables (2010)
- The Expendables 2 (2012)
- The Expendables 3 (2014)
- The Expendables 4 (2023)
21 de junio
- Between the Temples (2024) – Sony Pictures
25 de junio
- Justin Time Go! (Temporada 1) – Netflix Original
- Kill ‘Em All 2 (2024) – Sony Pictures
26 de junio
- Kipo and the Age of Wonderbeasts (Temporadas 1-3) – Netflix Original
- The Red Road (Temporadas 1-2)
29 de junio
- Churchill’s Secret Agents: The New Recruits (Temporadas 1) – Netflix Original
- The Forest (Temporada 1) – Netflix Original
30 de junio
- Degrassi: Next Class (Temporadas 1-4) – Netflix Original
- Man to Man (Series) – Netflix Original
- Sex and the City (Temporadas 1–6) – HBO