Además de la lista de series, películas y documentales llegan a Netflix en junio de 2026, revisa las producciones que abandonan la plataforma de streaming de la N roja. “Train to Busan”, su secuela “Peninsula”, “12 Years a Slave”, “Dawn of the Dead”, “How to Train Your Dragon, las tres primeras entregas de “Jaws”, varias entregas de la saga “Mission: Impossible” y la saga animada “The Addams Family” son algunas películas que abandonaron el catálogo en mayo. Entonces, ¿qué títulos dejarán Netflix USA en los próximos días?

La trilogía “Fifty Shades” (“Cincuenta Sombras”), “Jurassic World: Fallen Kingdom” y “The Lego Movie” son algunas de las películas que salen de Netflix en Estados Unidos en el mes de junio. Mientras que “Blindspot” y “Sex and the City” son algunas de las series que abandonan la plataforma de streaming. Aunque estas son producciones de otras compañías, la lista también incluye contenido original de Netflix.

Si algunas de tus series o películas favoritas están en la lista, no te preocupes, podrías encontrarlas en otras plataformas de streaming o esperar algún tiempo a que Netflix la vuelva a incluir en su catálogo. Además, la mejor manera de confirmar si un título está a punto de salir del catálogo de Netflix es entrar a Detalles de dicha serie o película y buscar el mensaje “Último día para ver este título en Netflix”.

La famosa trilogía de películas "Fifty Shades", basada en los exitosos libros de E.L. James, sigue la intensa historia de amor entre la estudiante Anastasia Steele y el enigmático multimillonario Christian Grey (Foto: Universal Pictures)

¿QUÉ SERIES Y PELÍCULAS ABANDONAN NETFLIX EN JUNIO DE 2026?

1 de junio

30 for 30: Once Brothers (2010)

Brulesque (2010)

Casino (1995)

Cold Copy (2023)

Cold Pursuit (2019)

Fifty Shades Darker (2017)

Fifty Shades Freed (2018)

Fifty Shades of Grey (2015)

Glory (1989)

Letters to Juliet (2010)

Masameer: The Movie (2020)

Mike and Dave: Need Wedding Dates (2016)

Money Monster (2016)

Mrs. Doubtfire (1993)

Night of the Museum (2006)

Night at the Museum: Battle of the Smithsonian (2009)

Night at the Museum: Secret of the Tomb (2014)

Ray (2004)

Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles (Temporada 1)

Same Time, Next Year (1978)

Sew Torn (2024)

Sniper: Reloaded (2010)

Something in the Rain (Series)

The Lego Movie (2014)

Trolls (2016)

Use for My Talent (Temporada 1)

We Are Legends (2019)

5. Lego: La Película. (The LEGO Movie página oficial)

2 de junio

99 Homes (2014)

Chick Fight (2020)

Kim’s Convenience (Temporadas 1-5)

Kneecap (2024) – Sony Pictures

Plastic Island (2021)

The Girl and the Gun (2019)

The Host (2013)

The Perfect Mother (Series) – Netflix Original

The Sunlit Night (2019)

3 de junio

30 for 30: Lance (Temporada 1)

30 for 30: The Good, The Bad, The Hungry (2019)

30 for 30: The Life & Trials of Oscar Pistorius (Temporada 1)

Honest Thief (2020)

The Girl and the Gun (2019)

The Host (2023)

4 de junio

Amazing Grace (Temporada 1)

Brockmire (Temporadas 1-4)

Dispatches from Elsewhere (Series)

5 de junio

Stolen Away (Temporadas 1) – Netflix Original

6 de junio

Undercover Grandpa (2016)

7 de junio

A Little Bit of Heaven (2011)

Babylon (2022)

Blindspot (Temporadas 1-5)

Church People (2021)

Security (2020) – Netflix Original

Shiva Baby (2021)

8 de junio

El paseo 6 (2021)

No Doubt in Us (Temporada 1)

9 de junio

A Lot Like Love (2005)

It Ends With Us (2024) – Sony Pictures

10 de junio

K-19: The Widowmaker (2002)

Swelter (2014)

TURN: Washington’s Spies (Temporadas 1-4)

11 de junio

Keith Robinson: Different Strokes (2021) – Netflix Original

12 de junio

The Fanatic (2019)

14 de junio

PAW Patrol: The Mighty Movie (2023)

Tell Them You Love Me (2023)

15 de junio

Let’s Eat (2021)

Saucedo (2024)

The Christmas Classic (2023)

Two for the Money (2005)

16 de junio

61st Street (Temporada 1-2)

Aquarius (Temporadas 1-2)

Before I Go To Sleep (2014)

Millennials (Temporada 1)

Obara’M (2022)

Race (2016)

Silver Skates (2023) – Netflix Original

Unbroken (2014)

17 de junio

Fan Girl (2020)

Ingoma (The Song) (2023)

Moonhaven (Season 1)

Song to Song (2017)

The Iceman (2013)

The Illusionist (2006)

Tresspass (2011)

18 de junio

The Rational Life (2020) – Netflix Original

19 de junio

The Iron Claw (2023)

THE WOLF HOUR (2019)

20 de junio

The Creator (2023)

The Expendables (2010)

The Expendables 2 (2012)

The Expendables 3 (2014)

The Expendables 4 (2023)

21 de junio

Between the Temples (2024) – Sony Pictures

25 de junio

Justin Time Go! (Temporada 1) – Netflix Original

Kill ‘Em All 2 (2024) – Sony Pictures

26 de junio

Kipo and the Age of Wonderbeasts (Temporadas 1-3) – Netflix Original

The Red Road (Temporadas 1-2)

29 de junio

Churchill’s Secret Agents: The New Recruits (Temporadas 1) – Netflix Original

The Forest (Temporada 1) – Netflix Original

30 de junio