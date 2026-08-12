El 12 de agosto de 2026, España será escenario de uno de los eventos astronómicos más extraordinarios del siglo: un eclipse solar total visible en buena parte de la mitad norte, desde Galicia hasta Baleares . La clave no será solo estar dentro de la franja de totalidad, sino elegir un punto con horizonte occidental despejado: la ocultación máxima ocurrirá al atardecer, con el Sol muy bajo.

¿Por qué el eclipse de 2026 será histórico en España?

Un eclipse total de Sol ocurre cuando la Luna se interpone de forma precisa entre la Tierra y el Sol y proyecta su umbra sobre una estrecha franja del planeta . Dentro de esa banda, la fotosfera solar queda completamente cubierta durante unos segundos o minutos; el cielo se oscurece de manera abrupta, bajan la luminosidad y la temperatura ambiental, y pueden apreciarse la corona solar y las protuberancias en el borde del disco lunar.

El fenómeno del 12 de agosto será especialmente relevante porque será el primer eclipse solar total visible desde la península Ibérica en más de un siglo. La trayectoria atravesará España de oeste a este e incluirá áreas de Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, País Vasco, La Rioja, Aragón, Comunidad Valenciana, Cataluña y Baleares. Después de la tríada de eclipses ibéricos de 2026, 2027 y 2028, España no volverá a tener otro eclipse total hasta 2053.

Pero hay un matiz decisivo: España se ubica al final de la franja de totalidad. Por ello, el espectáculo llegará avanzada la tarde y muy cerca de la puesta de Sol. No bastará con mirar al cielo; habrá que mirar hacia el oeste o noroeste sin montañas, edificios, árboles ni bruma marina que bloqueen el horizonte.

El eclipse solar total del 12 de agosto se verá en España: horarios por ciudad, zonas de totalidad, consejos para verlo con seguridad y cómo seguir la transmisión online. (Foto: iStock)

Los mejores lugares de España para verlo

La elección ideal combina tres variables: estar dentro de la franja de totalidad, buscar el mayor tiempo posible de oscuridad total y asegurar una línea de visión limpia hacia el Sol . Estas son las zonas más atractivas para planificar la observación.

Destino o zona Ventaja principal Qué conviene buscar A Coruña y costa gallega El eclipse entra primero por España y el Sol estará relativamente más alto Paseos marítimos, acantilados seguros o playas con horizonte oeste libre León y meseta leonesa Totalidad plena y amplios espacios rurales Llanuras o páramos sin relieve occidental cercano Burgos y norte de Castilla Buena centralidad dentro de la franja y acceso por carretera Miradores elevados, pero sin sierras que oculten el ocaso Zaragoza y valle del Ebro Horizonte amplio y paisajes abiertos Zonas rurales o puntos despejados fuera del entorno urbano Teruel y áreas altas de Aragón Menor contaminación lumínica y cielos de interior Altiplanos con visibilidad oeste-noroeste Valencia y costa norte valenciana Experiencia singular de totalidad junto al Mediterráneo Playas, paseos marítimos o miradores orientados al oeste Mallorca El cierre insular de la totalidad, con una postal excepcional Costa occidental; el Sol estará extremadamente bajo

A Coruña es una de las referencias más sólidas: la totalidad se producirá alrededor de las 20:28, durará unos 76 segundos y el Sol estará a 12 grados sobre el horizonte. Burgos tendrá cerca de 104 segundos de totalidad, aunque el astro estará a solo 8 grados de altura, un dato que obliga a planificar el encuadre con especial precisión.

Galicia, León y Burgos: la ruta más estratégica

Para quien viaje exclusivamente por el eclipse, el cuadrante noroeste ofrece una combinación potente de accesibilidad, ciudades con servicios y numerosos puntos rurales donde escapar de obstáculos visuales. En Galicia, la costa permite mirar hacia el ocaso con el Atlántico como telón de fondo; sin embargo, conviene vigilar la nubosidad de evolución y la posible calima o niebla costera en las horas previas.

León representa una alternativa muy práctica para quienes priorizan una observación terrestre, con paisajes de meseta y abundantes carreteras secundarias que facilitan moverse hacia una zona despejada. La NASA sitúa el comienzo de la totalidad en León alrededor de las 20:28 y su final cerca de las 20:30, hora local.

Burgos, por su parte, resulta ideal para combinar una escapada cultural con astroturismo. No obstante, conviene evitar valles cerrados o miradores rodeados de relieve: un horizonte espectacular de día puede convertirse en un obstáculo fatal cuando el Sol desciende hasta pocos grados sobre la línea del paisaje.

Zaragoza, Teruel y Valencia: cielos abiertos al atardecer

El valle del Ebro es una de las grandes apuestas para vivir el eclipse solar total de 2026 en España. Zaragoza cuenta con extensas áreas de horizonte despejado y la totalidad está prevista aproximadamente entre las 20:29 y las 20:30 . La amplitud visual de la depresión del Ebro puede ser una ventaja frente a destinos costeros con más relieve o edificaciones.

Teruel suma un atractivo adicional: altitud, baja densidad urbana y una reconocible cultura astronómica en su entorno provincial. Es una opción especialmente interesante para observadores que quieran instalarse con antelación, llevar trípode, cámara y filtros solares homologados, y minimizar la contaminación lumínica previa al crepúsculo.

En Valencia, el eclipse total coincidirá con un atardecer mediterráneo inusual. El momento de totalidad llegará hacia las 20:32, antes de que el Sol se ponga mientras aún continúa la fase parcial. Un paseo marítimo o una playa con visión hacia el oeste puede ser memorable, aunque será fundamental evitar zonas saturadas y comprobar que edificios, palmeras o montañas no oculten el disco solar.

Trayectoria de la totalidad del Eclipse de sol del 12 de agosto de 2026 sobre la Península Ibérica y las islas Baleares. (Foto: Observatorio de Borobia)

Cómo elegir el punto exacto y observar con seguridad

No reserves alojamiento ni elijas mirador basándote solo en el nombre de una provincia. Consulta el mapa municipal del Instituto Geográfico Nacional, valida que tu ubicación esté dentro de la franja de totalidad y revisa el azimut solar previsto. Una diferencia de pocos kilómetros puede reducir la duración de la totalidad o dejarte fuera de ella.

Llega al lugar al menos dos horas antes, prepara una ruta alternativa y evita depender de un aparcamiento pequeño o de una carretera con acceso limitado. Durante las fases parciales, usa gafas certificadas ISO 12312-2 o un visor solar homologado; las gafas de sol convencionales no protegen la vista. Solo durante la totalidad puede observarse directamente el Sol sin protección, y únicamente mientras la fotosfera esté completamente cubierta.

El mejor lugar será, en definitiva, aquel que combine totalidad garantizada, cielo despejado y un horizonte occidental limpio. En un eclipse al ocaso, esa elección separa una simple fotografía del Sol mordido de una experiencia cósmica irrepetible.

NASA transmitirá en vivo el eclipse solar del 12 de agosto de 2026 desde las 1:15 p. m. EDT. La señal podrá seguirse a través de NASA+, NASA Live, YouTube, Netflix, X y Amazon Prime. En España, la emisión comenzará a las 7:15 p. m., mientras que la totalidad llegará a León a las 8:28 p. m., Zaragoza a las 8:29 p. m. y Valencia a las 8:32 p. m. En Estados Unidos el eclipse será parcial, pero la transmisión permitirá seguir la fase total desde otros lugares de la trayectoria. (VIDEO: NASA / YouTube)