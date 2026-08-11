El miércoles 12 de agosto de 2026, Galicia vivirá un espectáculo histórico: un eclipse solar total visible al atardecer desde buena parte de su territorio. Desde el norte; en ciudades como A Coruña, Ferrol y Lugo se podrá observar la fase de totalidad, mientras que en Santiago de Compostela, Vigo, Pontevedra y Ourense será parcial de magnitud superior al 99%, sin llegar a ocultarse completamente el Sol. Si quieres saber a qué hora mirar al cielo y desde qué lugares se verá mejor el fenómeno astronómico en la comunidad autónoma española, considerada nacionalidad histórica según su estatuto de autonomía, situada en el noroeste de la península ibérica, aquí te contamos el horario detallado y cómo disfrutar del eclipse en directo y con seguridad.

Revisa esta nota para que descubras a qué hora y dónde ver el eclipse solar total en Galicia EN VIVO hoy, 12 de agosto. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿A qué hora es el eclipse solar total hoy en Galicia?

El eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 será visible en España y tendrá en Galicia uno de sus escenarios privilegiados. Según el Instituto Geográfico Nacional (IGN), en A Coruña el eclipse comenzará a las 19:31, alcanzará su máximo a las 20:28 y finalizará sobre las 21:22, todo en horario peninsular oficial.

Inicio del eclipse (fase parcial): entre las 19:30 y las 19:33 .

. Inicio de la totalidad: entre las 20:27 y las 20:30 , según la localidad.

, según la localidad. Fin de la totalidad: alrededor de las 20:28‑20:30 .

. Fin del eclipse (vuelta a fase parcial hasta desaparecer): hacia las 21:22‑21:23, poco antes de la puesta de sol.

En la práctica, la referencia que muchos gallegos tienen marcada en el calendario es clara: 12 de agosto, 20:28 horas, el momento álgido de la oscuridad total en gran parte de Galicia.

Horario por ciudades: así se verá el eclipse solar total en Galicia

Aunque el fenómeno astronómico se percibe en toda la comunidad autónoma, el horario varía ligeramente de un municipio a otro. Estos son tiempos aproximados para ver el eclipse solar total en algunas localidades clave:

A Coruña

Inicio del eclipse parcial: 19:31

Inicio de la totalidad: 20:27‑20:28

Fin de la totalidad: 20:28‑20:29

Fin del eclipse parcial: 21:22

La totalidad durará alrededor de 76 segundos, con el Sol a baja altura sobre el horizonte oeste.

Lugo

Inicio parcial: en torno a 19:31

Máximo (total): cerca de las 20:28

Fin del eclipse: alrededor de las 21:22

Ourense y Vigo

En Ourense y Vigo el eclipse será prácticamente total (obscuración superior al 99%), aunque la franja de totalidad estricta se desplaza hacia el norte y el interior:

Ourense:



Vigo (y área de Pontevedra):



En la provincia de Pontevedra, la totalidad se verá sobre todo en municipios del interior como Agolada, Rodeiro y Vila de Cruces, mientras que en la mayor parte de la costa el eclipse será casi total, pero sin llegar al 100%.

Mejores lugares para ver el eclipse solar total en Galicia

La franja de totalidad entra en la Península por el noroeste de Galicia y atraviesa buena parte del territorio gallego antes de dirigirse hacia la Meseta y el Mediterráneo.

Municipios en la franja de totalidad

El eclipse se verá total en más de 150 municipios gallegos. Algunos de los enclaves destacados son:

En A Coruña: buena parte de la provincia, incluyendo el entorno de la propia ciudad.

En Lugo: numerosos municipios en el interior y el norte.

En Pontevedra: interior (Agolada, Rodeiro, Vila de Cruces, entre otros).

En Ourense: zona norte y oriental con niveles de obscuración muy próximos al 100%.

Recomendaciones de emplazamiento

Las guías de viaje y divulgación sobre el eclipse solar total en Galicia coinciden en algunos criterios básicos para elegir el mejor lugar para ver el eclipse solar total:

Buscar horizonte despejado hacia el oeste / oeste‑noroeste , ya que el eclipse ocurre con el sol bajo.

, ya que el eclipse ocurre con el sol bajo. Priorizar zonas con poca contaminación lumínica y alejadas de edificios altos.

y alejadas de edificios altos. Considerar la meteorología típica de agosto en la costa y en el interior para maximizar las posibilidades de cielo despejado.

Portales de turismo de Galicia han creado páginas específicas con información práctica, mapas y enlaces oficiales para ayudar a planificar la observación del eclipse en la comunidad.

Dónde seguir el eclipse solar total en Galicia EN DIRECTO (online y cobertura)

Aunque el eclipse es un fenómeno para disfrutar al aire libre, también es posible seguirlo en directo a través de retransmisiones en línea.

Retransmisiones oficiales y divulgativas

El Instituto Geográfico Nacional acostumbra a ofrecer información en tiempo real y materiales de apoyo (mapas, folletos y, en ocasiones, emisiones en streaming) para grandes eclipses visibles en España.

acostumbra a ofrecer información en tiempo real y materiales de apoyo (mapas, folletos y, en ocasiones, emisiones en streaming) para grandes eclipses visibles en España. Medios de comunicación de ámbito nacional y local, así como plataformas de divulgación científica, suelen habilitar directos en vídeo o especiales interactivos con las imágenes del eclipse y explicaciones de expertos.

o especiales interactivos con las imágenes del eclipse y explicaciones de expertos. Portales de turismo gallego han anunciado que reunirán enlaces oficiales y recursos en una misma página para facilitar la experiencia al visitante.

Dado que la lista exacta de canales y enlaces puede actualizarse a medida que se acerca la fecha, es recomendable revisar el mismo 12 de agosto:

La web de Turismo de Galicia y los ayuntamientos de las principales ciudades.

y los ayuntamientos de las principales ciudades. Las páginas y redes del IGN y del Observatorio Astronómico Nacional .

y del . Los especiales de medios como La Voz de Galicia o revistas de divulgación que ya están cubriendo el evento.

Consejos de seguridad para observar el eclipse solar total

Todos los organismos astronómicos insisten en la misma idea: nunca mires el sol directamente sin protección adecuada, ni siquiera durante un eclipse casi total.astronomia.

Protección visual imprescindible

Usa gafas de eclipse certificadas (filtros homologados ISO 12312‑2) o visores solares especiales.

(filtros homologados ISO 12312‑2) o visores solares especiales. No sirven gafas de sol normales, cristales ahumados, radiografías ni otros inventos caseros: no bloquean la radiación infrarroja y ultravioleta de forma segura.

Para cámaras, telescopios y prismáticos, utiliza filtros específicos adecuados en la parte frontal del equipo, siguiendo las indicaciones del fabricante.

Durante la totalidad

Solo en la fase de totalidad completa (cuando el sol está cubierto al 100%) es seguro mirar sin gafas, y únicamente mientras dure ese breve intervalo (del orden de un minuto en muchas zonas gallegas).

(cuando el sol está cubierto al 100%) es seguro mirar sin gafas, y únicamente mientras dure ese breve intervalo (del orden de un minuto en muchas zonas gallegas). En cuanto reaparece un hilo de luz solar, hay que volver a ponerse la protección de inmediato.

Conoce el mapa del eclipse solar total del 12 de agosto de 2026, las ciudades que verán la totalidad, horarios clave y cómo observarlo. (Foto: Nasa.gov / Composición Gestión Mix)

FAQ: Preguntas frecuentes y dudas rápidas sobre el eclipse de hoy en Galicia

¿A qué hora es el eclipse solar total hoy, 12 de agosto, en Galicia?

El eclipse comenzará aproximadamente entre las 19:30 y las 19:33, la totalidad llegará alrededor de las 20:27‑20:30 y el fenómeno terminará hacia las 21:22‑21:23, según la localidad.

Localidad Inicio aproximado Máximo / totalidad Fin aproximado Tipo A Coruña 19:31 20:28 21:22 Total Lugo 19:32 20:29 21:22 Total Ferrol 19:30 20:27–20:28 21:21 Total Santiago de Compostela No disponible en las fuentes consultadas No disponible en las fuentes consultadas No disponible en las fuentes consultadas Parcial Vigo No disponible en las fuentes consultadas No disponible en las fuentes consultadas No disponible en las fuentes consultadas Parcial

¿En qué ciudades de Galicia se verá total?

La franja de totalidad atraviesa buena parte de Galicia y afectará a más de 150 municipios, incluyendo áreas de A Coruña, Lugo, interior de Pontevedra y zonas de Ourense, entre otras. En la mayoría de la comunidad el eclipse será total o prácticamente total.

¿Se podrá ver el eclipse desde Vigo, A Coruña, Lugo u Ourense?

Sí. En A Coruña y Lugo será total, mientras que en Vigo y Ourense la obscuración será prácticamente del 100%, con horarios muy parecidos: inicio sobre las 19:30, máximo alrededor de las 20:28‑20:30 y fin cerca de las 21:22.

¿Habrá retransmisiones en directo por Internet?

Es previsible que el IGN, medios de comunicación y portales de divulgación ofrezcan directos en vídeo y especiales online para seguir el eclipse, además de información actualizada sobre horarios y mapas. Conviene consultar sus webs y redes sociales el mismo día 12.

¿Es seguro mirar el eclipse a simple vista?

No. Nunca se debe mirar el sol directamente sin filtros homologados específicos para eclipses, salvo en los segundos de totalidad completa y mientras el disco solar esté cubierto al 100%. El resto del tiempo, usa gafas de eclipse certificadas o métodos indirectos de observación.