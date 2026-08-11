A Coruña será este miércoles 12 de agosto de 2026 uno de los lugares privilegiados para contemplar el eclipse solar total, un fenómeno que no se repetirá en la ciudad hasta 2180. La Luna comenzará a cubrir el Sol poco después de las 19:30 horas y la fase de totalidad llegará a las 20:27:42, con el máximo a las 20:28:20 y una duración de 1 minuto y 16 segundos.

El eclipse podrá observarse desde numerosos puntos de A Coruña, no solo desde las zonas más conocidas de la costa. Parques y espacios de barrios como Oza, Eirís, Europa, Adormideras, San Diego, Os Mariñeiros, Adolfo Suárez, Elviña y Xuxán figuran entre las alternativas señaladas para seguir el fenómeno.

La previsión meteorológica también acompaña: según la información más reciente recogida de AEMET, el entorno de A Coruña tiene una probabilidad de 80-90 % de registrar cielo poco nuboso o despejado, aunque será importante comprobar las actualizaciones antes de salir.

¿A qué hora empieza el eclipse solar en A Coruña?

El eclipse comenzará en A Coruña a las 19:30:58 horas, cuando la Luna empiece a ocultar progresivamente el disco solar. La fase parcial continuará durante casi una hora hasta llegar al momento más esperado: la totalidad.

Estos son los horarios principales:

Fase del eclipse solar total Horario en A Coruña (Galicia) Inicio del eclipse parcial 19:30:58 Inicio de la totalidad 20:27:42 Máximo del eclipse 20:28:20 Fin de la totalidad 20:28:58 Fin del eclipse 21:22:01 Duración de la totalidad 1 minuto y 16 segundos

Fuente: Instituto Geográfico Nacional (IGN) y datos locales de observación.

La totalidad será especialmente breve: solo habrá 76 segundos en los que el Sol quedará completamente cubierto por la Luna. Durante ese intervalo, y únicamente si las condiciones son adecuadas, será posible observar la corona solar.

A CORUÑA, GALICIA (ESPAÑA), 12/08/2026.- El eclipse solar total comenzará en A Coruña a las 19:30:58, alcanzará la totalidad a las 20:27:42 y tendrá su máximo a las 20:28:20, con 1 minuto y 16 segundos de totalidad. FOTO DE NOÉ YACTAYO

¿Dónde ver el eclipse solar en A Coruña?

Una de las claves de este eclipse es que no será necesario acudir al centro de la ciudad para verlo. El Ayuntamiento ha identificado numerosos puntos potenciales de observación repartidos por diferentes barrios.

Entre las alternativas aparecen:

Parque de Oza

Parque de Eirís

Parque de Europa

Parque de Novo Mesoiro

Parque de San Diego

Parque de Adormideras

Parque de Os Mariñeiros

Parque Adolfo Suárez

Campus de Elviña

Xuxán

Monte Alto

Plaza de Pontevedra y otros puntos del entorno urbano

En Monte Alto, por ejemplo, aparecen como posibles lugares la zona del mercado, la iglesia de San José y el parque de Carlos Casares. En Adormideras se han identificado varios puntos, mientras que en Xuxán existen alternativas tanto en la zona central como en el sector norte.

A CORUÑA, GALICIA (ESPAÑA), 12/08/2026.- A Coruña contará con numerosos puntos para observar el eclipse solar total, desde Riazor, Orzán y Monte de San Pedro hasta parques y barrios como Oza, Eirís, Adormideras, Monte Alto, Elviña y Xuxán. La clave será elegir un lugar autorizado y con el horizonte despejado. FOTO DE NOÉ YACTAYO

Los mejores puntos no tienen por qué ser los más famosos

El criterio fundamental será disponer de una visión despejada del cielo. Con el Sol desplazándose durante el eclipse, un edificio, árbol o elevación puede terminar bloqueando la observación.

Por eso, una recomendación especialmente útil es comprobar el lugar elegido el 11 de agosto a una hora similar a la del eclipse. Así será posible comprobar desde dónde se tendrá una línea de visión adecuada hacia el Sol.

El propio IGN destaca que, al encontrarse España al final de la trayectoria del eclipse, la totalidad tendrá lugar con el Sol cerca del horizonte y será necesario buscar lugares con buena visibilidad hacia el oeste.

¿Se podrá ver desde Riazor y Orzán?

Sí. Las playas de Riazor y Orzán y su entorno son referencias naturales para seguir el eclipse, aunque no son las únicas opciones disponibles en la ciudad.

El entorno de Riazor tendrá además una circunstancia especial: esa misma noche se disputará el Trofeo Teresa Herrera, por lo que se espera una elevada concentración de personas y un dispositivo especial de movilidad.

El Ayuntamiento recomienda planificar los desplazamientos y evitar, siempre que sea posible, utilizar el vehículo particular.

¿Dónde NO se podrá ver el eclipse en A Coruña?

Hay espacios que pueden ofrecer una perspectiva privilegiada pero cuyo acceso estará restringido durante el evento.

Entre ellos se encuentran:

Torre de Hércules

Parque de Bens

Islas de San Pedro

Estas zonas han sido consideradas espacios de exclusión por razones relacionadas con la seguridad, la protección del patrimonio y la conservación de determinados entornos naturales.

Que un lugar tenga buena visibilidad no significa que esté autorizado para observar el eclipse.

¿Cómo estará el tiempo en A Coruña durante el eclipse?

La meteorología será uno de los factores decisivos para disfrutar de la totalidad. La información disponible apunta a un escenario favorable para A Coruña, con una previsión de 80-90 % de probabilidad de cielo poco nuboso o despejado en el entorno de la ciudad.

Aun así, conviene diferenciar entre una perspectiva meteorológica favorable y una garantía de cielo completamente despejado.

Factor Situación prevista Nubosidad Perspectiva favorable Cielo poco nuboso o despejado 80-90 % según la previsión citada Momento clave 20:27-20:29 Principal riesgo Nubes que aparezcan sobre la zona del Sol Recomendación Comprobar AEMET antes de desplazarse

La meteorología puede cambiar durante las horas previas, por lo que la actualización del pronóstico será especialmente importante durante la tarde del miércoles.

A CORUÑA, GALICIA (ESPAÑA), 12/08/2026.- La previsión meteorológica para A Coruña apunta a un escenario favorable durante el eclipse, con un 80-90 % de probabilidad de cielo poco nuboso o despejado, aunque será importante revisar AEMET antes de desplazarse porque una nube sobre el horizonte podría ocultar la totalidad. FOTO DE NOÉ YACTAYO

¿Dónde ver el eclipse EN DIRECTO en A Coruña?

Quienes no puedan desplazarse a un punto de observación también tendrán alternativas para seguir el fenómeno por internet.

El área audiovisual de El Ideal Gallego ha preparado un programa especial que comenzará a las 12:00 horas y se prolongará hasta las 21:00, con conexiones desde diferentes puntos y participación de representantes institucionales, turísticos y científicos. La retransmisión estará disponible a través de sus páginas web, redes sociales y YouTube.

Además, el Instituto Geográfico Nacional dispone de un visualizador interactivo del eclipse que permite consultar cómo evolucionará el fenómeno desde diferentes puntos de España.

¿Se podrá mirar directamente al Sol?

Hay una excepción muy concreta: durante la totalidad, cuando la Luna cubra completamente el Sol, podrá observarse directamente durante esos aproximadamente 76 segundos si las condiciones son adecuadas.

Durante las fases parciales, en cambio, es imprescindible utilizar protección solar específica.

Las gafas deben estar homologadas y cumplir la norma ISO 12312-2. Las gafas de sol convencionales no sirven para observar el eclipse.

Recomendaciones básicas para ver el eclipse en A Coruña

Utilizar gafas específicas para eclipses durante las fases parciales

Comprobar que las gafas no estén rayadas o deterioradas

No utilizar gafas de sol convencionales

Supervisar especialmente a los niños

Evitar mirar al Sol con cámaras, prismáticos o telescopios sin filtros adecuados

Buscar un lugar con buena visibilidad del cielo

Comprobar previamente las condiciones meteorológicas

MADRID (ESPAÑA), 12/08/2026.- Las gafas especiales con certificación ISO 12312-2 son indispensables para observar el eclipse solar de forma segura y proteger la vista de la radiación solar. FOTO DE NOÉ YACTAYO

¿Habrá cortes de tráfico por el eclipse?

Sí. A Coruña prepara un dispositivo especial de movilidad debido a la llegada de visitantes y a la celebración del Trofeo Teresa Herrera.

Entre las zonas afectadas estarán el Monte de San Pedro, O Portiño, el Paseo Marítimo y el entorno de Riazor. El acceso a determinados puntos se realizará a pie, mediante transporte público o con vehículos autorizados.

También se reforzarán determinadas líneas de autobús, entre ellas la 3A, y se habilitarán alternativas para facilitar los desplazamientos desde el campus de Elviña.

Por eso, si el objetivo es observar el eclipse desde alguno de los puntos más concurridos, lo recomendable es llegar con bastante antelación.

A Coruña vivirá un eclipse que no se repetirá hasta 2180

El eclipse del 12 de agosto tendrá además un componente histórico para la ciudad. El anterior eclipse solar total visible desde A Coruña ocurrió el 30 de agosto de 1905 y la siguiente oportunidad llegará en 2180.

La ciudad vivirá así poco más de un minuto de totalidad después de más de un siglo de espera.

Y aunque Riazor, Orzán, Monte de San Pedro y otros lugares emblemáticos concentrarán buena parte de la atención, el verdadero secreto será encontrar un punto cercano, autorizado y con el cielo despejado.

Todo lo que debes saber sobre el eclipse solar total este 12 de agosto en A Coruña

Dato Eclipse solar total en A Coruña Fecha Miércoles 12 de agosto de 2026 Inicio 19:30:58 Inicio de totalidad 20:27:42 Máximo 20:28:20 Fin de totalidad 20:28:58 Duración de totalidad 1 min 16 s Fin del eclipse 21:22:01 Próximo eclipse total en A Coruña 2180 Pronóstico meteorológico Favorable, según la previsión disponible Retransmisión Programa especial desde las 12:00

Fuente: Instituto Geográfico Nacional, AEMET y fuentes municipales/locales.