España se prepara para una cita astronómica histórica: el eclipse solar total del 12 de agosto de 2026. Durante unos segundos —y hasta cerca de dos minutos según el punto de observación— la Luna cubrirá por completo el disco solar y proyectará su umbra sobre parte del país, en un fenómeno que no se veía de forma total desde 1912.

La franja de totalidad cruzará el norte peninsular y Baleares al atardecer. Galicia, Asturias, Castilla y León, Cantabria, País Vasco, Aragón, la Comunidad Valenciana y Palma estarán entre las zonas privilegiadas. En Madrid, Barcelona y gran parte del sur se observará un eclipse parcial muy profundo, pero no llegará la noche súbita de la totalidad. La clave es sencilla: llegar con tiempo, encontrar un horizonte oeste-noroeste despejado y no improvisar la protección ocular.

Trayectoria de la totalidad del Eclipse de sol del 12 de agosto de 2026 sobre la Península Ibérica y las islas Baleares. (Foto: Observatorio de Borobia)

¿A qué hora comienza el eclipse solar total?

El fenómeno arrancará en España alrededor de las 19:30 horas, aunque el horario exacto cambia según la ciudad . Primero aparecerá el eclipse parcial: la Luna parecerá “morder” lentamente el borde del Sol. Después llegará el máximo y, solo dentro de la estrecha banda de totalidad, el momento más esperado: la fotosfera solar quedará bloqueada y podrá apreciarse la corona, la atmósfera exterior del Sol.

La totalidad ocurrirá cerca de las 20:27 y 20:33 horas, en plena caída de la tarde. Este detalle condiciona toda la experiencia: el Sol estará muy bajo, por lo que una montaña, un edificio, árboles o incluso la bruma del horizonte pueden arruinar la observación . No basta con estar en una ciudad situada en la trayectoria; hay que elegir un emplazamiento con visibilidad limpia hacia el oeste-noroeste.

¿A qué hora es el eclipse solar por ciudades de España?

Estas son horas locales aproximadas para algunas de las principales ciudades en la franja de totalidad. En los casos marcados con asterisco, el eclipse parcial termina con o tras la puesta de Sol, por lo que el ocaso puede impedir observar el final completo .

Ciudad Inicio parcial Totalidad / máximo Fin parcial A Coruña 19:30:50 20:27:35–20:28:50 21:21:54 Bilbao 19:31:40 20:27:18–20:27:43 21:19:07 León 19:32:38 20:28:14–20:29:59 21:22:01 Burgos 19:33:17 20:28:20–20:30:03 21:20:10 Zaragoza 19:34:34 20:28:56–20:30:20 21:07:40* Castellón 19:37:27 20:31:10–20:32:45 20:59:45* Valencia 19:38:19 20:32:24–20:33:24 21:01:13* Palma 19:38:15 20:31:13–20:32:49 20:48:32*

En Madrid el máximo se producirá aproximadamente a las 20:32; en Barcelona, alrededor de las 20:29. Ambas ciudades vivirán un eclipse parcial de gran magnitud, cercano a la totalidad visual, pero sin la fase total: quedará un filamento solar visible.

Dónde ver el eclipse en directo y sin obstáculos

La mejor opción no siempre es desplazarse cientos de kilómetros. El Gobierno de España recomienda utilizar el visor oficial de trioeclipses.es, que permite comprobar desde una ubicación concreta la posición del Sol y localizar áreas sin obstáculos. Es una herramienta especialmente útil ante la previsión de carreteras saturadas y la limitada altura solar del evento, de entre 2,5 y 12 grados.

Para seguir el eclipse solar en directo desde casa, la NASA ofrecerá una transmisión en vivo en inglés a través de NASA Live. Será una alternativa ideal para quienes estén fuera de la franja de totalidad, tengan nubosidad o no puedan desplazarse a un punto de observación seguro.

Si sales a verlo, prioriza miradores, playas elevadas, explanadas y zonas rurales con horizonte abierto. Evita aparcar sobre vegetación seca, respeta los accesos y lleva agua, batería externa y la ruta descargada: una masiva concentración de público puede afectar la conectividad móvil.

Cómo mirar el eclipse solar de forma segura

La regla esencial es no mirar al Sol directamente durante las fases parciales. Usa únicamente gafas de eclipse homologadas bajo la norma ISO 12312-2, sin rayones, perforaciones ni daños. Las gafas de sol, radiografías, CDs y filtros caseros no protegen la retina frente a la radiación solar y pueden causar lesiones graves.

Durante la totalidad, y solo mientras el Sol esté completamente oculto, es posible retirar las gafas y contemplar la corona solar a simple vista. En cuanto reaparezca el primer destello de fotosfera —el llamado “anillo de diamante”— hay que volver a colocárselas de inmediato. Con cámaras, prismáticos o telescopios, las gafas no sustituyen un filtro: el instrumento debe llevar un filtro solar específico instalado delante del objetivo.

Este 12 de agosto, el cielo español ofrecerá algo más que una puesta de Sol: durante unos instantes, el día se convertirá en crepúsculo. Planifica tu punto de observación, consulta el horario de tu ciudad y prepárate para mirar arriba con seguridad.