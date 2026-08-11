Las Islas Baleares serán el último territorio español por el que pasará la franja de totalidad del eclipse solar del 12 de agosto de 2026. Si quieres saber cuándo mirar al cielo, en esta nota encontrarás el horario exacto del eclipse en Baleares, cuánto durará la fase de totalidad y dónde podrás verlo EN VIVO, tanto de forma presencial como mediante una retransmisión online.

El fenómeno llegará a las islas cuando la tarde esté llegando a su fin y el Sol se encuentre extremadamente bajo sobre el horizonte. En Palma de Mallorca (capital de la comunidad autónoma de las Islas Baleares), por ejemplo, el máximo del eclipse se producirá alrededor de las 20:32, con el Sol a apenas unos 2 grados de altura, una circunstancia que convierte la elección del lugar de observación en un aspecto fundamental para quienes quieran contemplarlo directamente.

Con la hora del máximo ya definida y la totalidad concentrada en apenas unos minutos, será importante tener claros todos los momentos del fenómeno antes de que llegue el eclipse. A continuación, repasamos cuándo comenzará en Baleares, cuánto durará la totalidad y qué opciones habrá para seguir el acontecimiento EN DIRECTO, tanto desde las islas como a través de Internet.

Un eclipse solar es un fenómeno astronómico que ocurre cuando la Luna se coloca exactamente entre la Tierra y el Sol. (Foto: Gleive Marcio Rodrigues de Souza / Pexels)

¿A qué hora comenzará y cuánto durará el eclipse solar total en Baleares?

En Palma de Mallorca (Islas Baleares), el eclipse solar comenzará a las 19:38 horas (CEST) del miércoles 12 de agosto y alcanzará su máximo alrededor de las 20:32 horas, según el Instituto Geográfico Nacional. La fase de totalidad tendrá una duración aproximada de 1 minuto y 36 segundos, desde las 20:31:00 hasta las 20:32:36, y el eclipse finalizará con la puesta de Sol poco después.

Ten en cuenta que IGN sitúa a Palma como el último punto de España alcanzado por la franja de totalidad y señala que, durante el máximo, el Sol estará a solo 2 grados sobre el horizonte.

¿Dónde ver EN DIRECTO el eclipse solar total en Baleares?

El eclipse solar podrá contemplarse presencialmente desde Baleares, siempre que se elija un lugar con el horizonte occidental completamente despejado, algo especialmente importante por la escasa altura del Sol durante la totalidad. Para quienes prefieran seguirlo EN DIRECTO online, la NASA ofrecerá una retransmisión oficial con imágenes desde distintos puntos de la trayectoria y entrevistas con expertos. La emisión comenzará a las 13:15 horas EDT, que corresponde a las 19:15 horas en Baleares, y podrá seguirse a través de NASA Live y los canales digitales de la agencia.