La espera llegó a su final. Desde que se anunció la pelea, los fanáticos de las artes marciales mixtas indicaron que es un enfrentamiento que se puede robar el rótulo del mejor del 2026. Islam Makhachev defenderá su título peso welter ante Ian Garry en la estelar de UFC 330.

El evento numerado de la UFC se realizará en Xfinity Mobile Arena en Filadelfia. Islam Makhachev es un peleador completo, que sabe manejar el ritmo de la pelea y tiene argumentos cuando su rival lo derriba. Ian Garry, por su parte, demostró que tiene argumentos para dar la sorpresa y salir con el oro entre sus brazos.

¿Quién ganó Islam Makhachev vs. Ian Garry en UFC 330?

La pelea entre Islam Makhachev contra Ian Garry cerrará la cartelera UFC 330. Un combate de pronóstico reservado donde estará en juego el título peso wélter de la UFC.

Resultados de UFC 330

PESO / CATEGORÍA PELEAS DEL UFC 330 RESULTADOS Título peso wélter Islam Makhachev (c) vs. Ian Machado Garry -- Peso paja Mackenzie Dern (c) vs. Gillian Robertson -- Peso ligero Mansur Abdul-Malik vs. Dustin Stoltzfus -- Peso medio Edson Barboza vs. Esteban Ribovics -- Peso wélter Joel Álvarez vs. Chidi Njokuani -- Peso pactado Jalin Turner vs. Kauê Fernandes -- Peso medio Donte Johnson vs. Eric McConico -- Peso medio Vicente Luque vs. Tresean Gore -- Peso semipesado Rafael Tobias vs. Lucas Fernando -- Peso wélter Neil Magny vs. Ramiz Brahimaj -- Peso wélter Jeremiah Wells vs. Myktybek Orolbai --

Previa de la pelea entre Islam Makhachev vs. Ian Garry por UFC 330

Islam Makhachev llega al combate estelar de UFC 330 como el peleador dominador en la UFC. Su estilo de pelea le permite controlar el ritmo del duelo. Además, tiene argumentos cuando su rival busca derribarlo y cuenta con ataques con sumisiones. Pero reducirlo únicamente a su grappling sería un error: la propia UFC destaca también la evolución de su boxeo, patadas y trabajo en el clinch.

Garry, por su parte, representa un problema diferente. El irlandés es un striker de gran alcance, utiliza mucho el movimiento y suele intentar mantener la pelea a una distancia en la que pueda conectar sin quedar atrapado en intercambios prolongados.

El retador necesita espacio. Su altura y alcance pueden permitirle trabajar con golpes rectos, patadas y desplazamientos laterales. El problema aparece cuando Makhachev consigue cerrar la distancia y llevarlo hacia la reja.

FILADELFIA, PENSILVANIA (ESTADOS UNIDOS), 15/08/2026.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para ver la pelea de Islam Makhachev vs. Ian Garry EN VIVO, este sábado 15 de agosto, en la jaula de acero del Xfinity Mobile Arena en Filadelfia. FOTO DE UFC.COM

La estrategia de Makhachev puede estar en el clinch, para desgastar a Garry. El campeón necesita buscar el derribo para obligar a su rival a estar en posición de defensa. Esto haría que el irlandés pierda energía y movilidad con el pasar de los asaltos.

Islam Makhachev vs. Ian Garry: pronóstico

Sobre el papel, Makhachev parte con una ventaja táctica importante porque tiene más de una vía para ganar. Si no consigue derribar a Garry, todavía puede competir en el striking; pero si logra llevarlo repetidamente al suelo, el campeón puede imponer un ritmo muy difícil de sostener.

Ian Garry, por su lado, tiene la oportunidad si mantiene la pelea de pie y buscar el alcance para sumar puntos. Para medios especializados, Islam Makhachev se llevará el triunfo por decisión o sumisión.

Islam Makhachev: récord en la UFC

Registro: 28-1-0

País: Rusia

Peleadas racha ganadora: 16

Victorias por nocaut: 5

Triunfos por sumisión: 13

Alto: 5′10″

Alcance: 70.5

Alcance de pierna: 40.5

Ian Garry: récord en la UFC

Registro: 17-1-0

País: Irlanda

Victorias por nocaut: 7

Triunfos por sumisión: 1

Alto: 6′3″

Alcance: 74.5

Alcance de pierna: 42

Sigue en vivo y en directo todos los resultados de la cartelera del UFC 330 y la pelea estelar Islam Makhachev vs. Ian Machado Garry este sábado 15 de agosto en el octágono del Xfinity Mobile Arena de Filadelfia, Pensilvania. La transmisión del evento estará a cargo de Paramount Plus (Estados Unidos, México y Latinoamérica), HBO MAX (España) y UFC Fight Pass (VIDEO: UFC.COM / YOUTUBE UFC)