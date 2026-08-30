Los residentes de Indiana beneficiarios del programa SNAP que haya sufrido la pérdida de sus alimentos tras los cortes de luz tienen la posibilidad de solicitar la reposición de sus alimentos. Para ello, es necesario realizar un trámite con urgencia. Si has resultado afectado, te invito a leer este artículo informativo para que sepas hasta cuándo es la fecha límite y qué condiciones se requieren.

Es importante tener un contexto sobre esta iniciativa. Sucede que el Departamento de Seguridad Interna de Indiana reportó que el pasado 11 de agosto un sistema de tormentas se trasladó desde Illinois hacia el noroeste y el centro-norte de Indiana, el cual trajo fuertes viento, granizo e inundaciones.

Como consecuencia de esta situación, miles de hogares en ambos estados sufrieron cortes de energía que se prolongaron durante varios días. La interrupción de dicho servicio ocasionó que los electrodomésticos queden inoperativos y así pierdan la totalidad de sus alimentos.

Por esta razón, se brindó una facilidad a los beneficiarios de SNAP para que soliciten un reemplazo de sus alimentos que se perdieron o dañaron a causa del paso del fenómeno meteorológico mencionado. Eso sí, la presentación de dicho trámite será hasta el lunes 31 de agosto de 2026.

A causa de estas tormentas, muchas familias situadas en el noroeste de Indiana se quedaron sin suministro eléctrico por varios días. (Crédito: SCOTT OLSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Cuáles son los requisitos para presentar el reemplazo de beneficios de SNAP por alimentos perdidos en apagones

De acuerdo a N+ Univision , para solicitar el reemplazo de beneficios SNAP por alimentos perdidos es necesario presentar el formulario estatal 40988, el cual funciona como una declaración jurada.

En dicho documento, deberás rellenar el nombre y número de caso, la fecha en que ocurrió el percance, el valor aproximado de los alimentos perdidos y la descripción de lo que sucedió.

Con la solicitud presentada, los beneficiarios de SNAP podrán recuperar los alimentos perdidos a causa de los apagones. (Foto: Freepik)

Logrado ello, se debe cargar en el portal de beneficios de la Administración de Familias y Servicios sociales, enviarse por fax al 888-436-9199 o a cualquier oficina de la División de Recursos Familiares.

Eso sí, el portal citado explicó que la medida aplica a condados situados en el noroeste de Indiana, tales como Lake, Porter y LaPorte, los cuales resultaron afectados por el paso de este sistema de tormentas.