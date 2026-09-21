Los contribuyentes que ya presentaron su declaración de impuestos en EE. UU. o que están por hacerlo deben prestar atención a una importante notificación del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés), la cual podría permitirles acceder a un reembolso económico. ¿De cuál se trata?

Cuál es el aviso del IRS que te brindaría un cheque de reembolso

Según la información brindada por el sitio oficial del IRS , se trataría del aviso CP267, el cual se te notifica una diferencia entre los pagos o créditos de impuestos que has reportado ante la entidad correspondiente y los que aparecen aplicados en su sistema.

Esto quiere decir que el IRS detectó que los montos analizados no coinciden; por lo tanto, significa que tienes un saldo a favor o sobrepago en tu cuenta. Es así que se te envía este aviso para que brindes una respuesta.

El aviso CP267 del IRS te brinda la posibilidad de recibir un cheque de reembolso por sobrepago. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini / Imagen no válida legalmente, solo usada con fines educativos)

De no tomar ninguna medida, el reembolso se enviará mediante un cheque, aunque es importante tener en cuenta que no puedes recibir la suma total si mantienes adeudos fiscales, deudas federales u otros cobros pendientes con el gobierno de EE. UU.

Eso sí, el IRS considera que cada monto varía según el caso, los cuales pueden oscilar entre pocos dólares hasta sumas que superan los $4,1000.

Qué hacer si recibo el aviso CP267 del IRS

Si has recibido este aviso —sea en físico o vía correo electrónico—, lo importante es que revises su contenido, prestando total atención a las fechas y los montos de los pagos que se registraron en tu propia cuenta.

Las autoridades del IRS recomiendan prestar atención cuando se reciba un aviso CP267. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

Cumplido ello, compara la información con tu declaración de impuestos y tus comprobantes personales. Si estás de acuerdo con la información plasmada, deberás contactarte al número que aparece en el aviso para solicitar el reembolso.

Es posible que este cheque de reembolso puede llegarte dentro de las 15 semanas posteriores a la fecha de aviso.