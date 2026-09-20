Cada 21 de septiembre, regalar flores amarillas a un ser querido se convierte en un gesto especial para expresar cariño y aprecio. Entregar un ramo de manera inesperada no solo sorprende a quien lo recibe, sino que también crea un momento único para compartir y fortalecer ese vínculo. Por ello, muchas personas esperan esta fecha para demostrar sus sentimientos y hacerle saber a esa persona especial cuánto significa en sus vidas.

Más que un ramo, este detalle puede convertirse en una forma sencilla de llenar de alegría el día de alguien y dejar un recuerdo para toda la vida. Pero, ¿por qué se eligió precisamente el 21 de septiembre para regalar flores amarillas? A continuación, te contamos cómo nació esta popular tradición y qué hay detrás de esta fecha tan esperada.

¿Por qué se regalan el 21 de septiembre?

El 21 de septiembre está asociado con el inicio de la primavera en varios países del hemisferio sur, incluido Argentina, lugar de origen de Floricienta. Esa coincidencia fortaleció el simbolismo: primavera, nuevos comienzos, luz, esperanza y un amor que puede renacer o dar un paso adelante.

En países como Perú, México, Colombia y otros mercados latinoamericanos, la fecha se ha adoptado ampliamente por influencia de redes sociales, aunque no coincida con la estación primaveral local. El poder de la tendencia está en su valor emocional y compartible: una pareja entrega el ramo, registra la reacción y convierte un momento cotidiano en un recuerdo.



Elemento ¿Qué puede comunicar en una relación? Color amarillo Alegría, vitalidad, optimismo y afecto luminoso. Entrega del ramo Atención, iniciativa y deseo de sorprender. 21 de septiembre Ilusión, nuevos comienzos y referencia a la primavera. Vínculo con

Floricienta Romanticismo, nostalgia y deseo de recibir amor. Publicación en redes Celebración pública, si ambos se sienten cómodos con ello.

¿Qué significan las flores amarillas para las parejas?

Para las parejas, las flores amarillas suelen asociarse con sentimientos positivos como alegría, cariño, esperanza y deseo de compartir momentos felices . Cuando se entregan el 21 de septiembre, el gesto también puede adquirir un carácter romántico y representar el deseo de mantener viva la relación, celebrar el amor y construir nuevos recuerdos juntos .

En el contexto de esta tradición, el ramo no se limita al valor de las flores: también funciona como una manera de sorprender a la pareja y demostrarle afecto mediante un detalle sencillo pero significativo. Por eso, muchas personas acompañan el ramo con una tarjeta, una dedicatoria romántica o unas palabras personales.

Te compartimos una frase para que puedas acompañar a tus flores amarillas este 21 de septiembre. FOTO: Imagen creada con la IA de Gemini para MAG de El Comercio.

¿Qué significan las flores amarillas?

El significado de regalar flores amarillas puede variar según la intención de quien las entrega, pero en la conversación digital latinoamericana se relacionan, sobre todo, con afecto, ilusión y nuevos comienzos. No tienen que reservarse exclusivamente para una pareja.

En la lógica de Floricienta, el ramo amarillo se vincula con el amor esperado y con la fantasía de recibir una demostración especial de una persona importante. Fuera de la ficción, la tendencia se amplió: hoy muchas personas las regalan a amigas, familiares, compañeros de trabajo o seres queridos como señal de agradecimiento y cercanía.

Significado habitual ¿Cuándo puede aplicar? Amor e ilusión Para una pareja, una persona que te gusta o alguien con quien buscas tener un gesto romántico. Amistad y cariño Para amistades que disfrutan la fecha, la serie o la tendencia en redes. Optimismo y alegría Para acompañar un mensaje positivo, una celebración o una sorpresa espontánea. Nuevos comienzos Para marcar una etapa, un proyecto, un cambio de trabajo, un cumpleaños o el inicio de primavera. Agradecimiento Para reconocer apoyo, compañía o una relación significativa sin necesidad de una connotación romántica.

¿Cómo regalar flores amarillas con un mensaje auténtico?

Si quieres que el regalo tenga impacto, no necesitas un ramo enorme ni una producción costosa. Lo que vuelve memorables a las flores amarillas es que estén conectadas con la personalidad, los gustos y la historia de la persona que las recibe.

Una buena opción es elegir girasoles si tu pareja disfruta de los detalles alegres y llamativos; tulipanes amarillos para un gesto más delicado; o rosas amarillas si buscas un arreglo clásico con un tono cálido y luminoso. Puedes sumar una carta corta, una canción significativa, su dulce favorito o un plan compartido después de entregar el ramo.

En conclusión, las flores amarillas en una relación representan alegría, ilusión y afecto expresado de forma visible. El 21 de septiembre las convierte en tendencia, pero el verdadero significado lo define la intención: hacer sentir querida, vista y celebrada a la persona que tienes al lado . La costumbre se popularizó a partir de Floricienta y hoy se mantiene viva gracias a la conversación digital alrededor del amor y los pequeños gestos.