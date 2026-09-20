La ciudad de Madrid se paraliza en una nueva edición del duelo más esperado: Atlético Madrid - Real Madrid. Este 20 de septiembre, no te pierdas el juego de la Jornada 7 de LaLiga 2026-27 a través de la señal de Movistar Plus LaLiga TV EN DIRECTO, desde las 16:15 horas , en un duelo de pronóstico reservado desde el Riyadh Air Metropolitano. A continuación, revisa todos los detalles de este juego para seguir el minuto a minuto.

Sigue la transmisión oficial de Movistar Plus y Movistar LaLiga TV. Real Madrid y Atlético de Madrid se verán las caras en un encuentro disponible en televisión y vía streaming online desde España. | Crédito: Composición Mag

¿Cómo ver Movistar LaLiga TV EN DIRECTO, Atlético Madrid — Real Madrid en España?

En España, el Atlético Madrid — Real Madrid se verá a través de los canales de fútbol de Movistar Plus+ (LaLiga por Movistar Plus+ / LaLiga TV Bar) incluidos dentro de los paquetes que tienen los derechos de LaLiga EA Sports y la Supercopa de España. El precio depende de si contratas solo la suscripción básica Movistar Plus+ o los paquetes de fútbol (LaLiga o Todo el Fútbol) añadidos a tu tarifa miMovistar.

Movistar LaLiga TV (Dial 54 de Movistar y 110 de Orange TV)

Movistar LaLiga TV UHD (Dial 440 de Movistar y 111 de Orange TV)

Movistar LaLiga TV 2 (Dial 57 de Movistar y 112 de Orange TV)

LaLiga TV Bar (Canal 146 de Movistar)

¿Dónde ver Movistar Plus EN DIRECTO, Atlético Madrid — Real Madrid por streaming online?

El partido Real Madrid — Atlético Madrid se podrá ver en streaming a través de Movistar Plus en España, siempre que tengas contratado el paquete de fútbol correspondiente. Movistar Plus es una plataforma de televisión de pago cuyo precio depende del paquete elegido (básico, cine, deportes, fútbol, series, etc.) y de las promociones activas, por lo que las tarifas pueden variar con frecuencia.

Precios aproximados Movistar Plus+ y fútbol

Producto / Pack Precio aproximado mensual Detalles principales Movistar Plus+ básico 9,99 € Plataforma básica de TV, incluye un partido destacado de LaLiga por jornada, cine y series seleccionados.​ Pack LaLiga (miMovistar) 35 € Añade todos los partidos de LaLiga EA Sports e Hypermotion a tu tarifa miMovistar. ​ Pack Champions / competiciones UEFA 23–24 € Añade Champions, Europa League y otras competiciones europeas. Pack Todo el Fútbol 49 € Incluye LaLiga, Hypermotion, competiciones UEFA y otros torneos en un único pack. Tarifa miMovistar (fibra + móvil + TV) Desde 80–100 € Paquete convergente sobre el que se añaden los packs de fútbol (LaLiga o Todo el Fútbol).

Dispositivos en los que se puede ver Movistar Plus:

Smart TV compatibles (Samsung, LG, Android TV, etc.)

Decodificador de Movistar conectado al televisor

Ordenadores (PC y Mac) mediante navegador web

Teléfonos móviles (Android e iOS) con la app oficial

Tablets (Android e iOS) con la app oficial

Algunos dispositivos multimedia/TV Box compatibles (por ejemplo, Android TV, Chromecast, etc.)

Atlético Madrid - Real Madrid EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: Domingo 20 de septiembre de 2026

Domingo 20 de septiembre de 2026 Lugar: Estadio Riyadh Air Metropolitano

Estadio Riyadh Air Metropolitano Horario: 9:15 a.m. Perú y Colombia / 4:15 p.m. España

9:15 a.m. Perú y Colombia / 4:15 p.m. España Canal TV: Movistar LaLiga TV, Movistar LaLiga TV UHD y Movistar LaLiga TV 2

Movistar LaLiga TV, Movistar LaLiga TV UHD y Movistar LaLiga TV 2 Streaming: Movistar Plus