El Derbi de Madrid vivirá un nuevo enfrentamiento, esta vez desde el Riyadh Air Metropolitano. Este 20 de septiembre de 2026, no te pierdas el juego de Real Madrid vs. Atlético Madrid EN VIVO por la Jornada 7 de LaLiga, un enfrentamiento de pronóstico reservado entre dos equipos que luchan por acercarse al líder Barcelona. A continuación, revisa a qué hora juega y qué canal transmite este enfrentamiento desde Estados Unidos, México y más países .

Consulta la hora de inicio de Atlético de Madrid vs. Real Madrid, este domingo 20 de septiembre, por el Derbi de la Jornada 7 de LaLiga 2026-27. (Foto: @realmadricf / @atleti / Composición MAG)

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Atlético Madrid por LaLiga 2026-27?

El Atlético de Madrid vs. Real Madrid se jugará este domingo 20 de septiembre de 2026, por la séptima jornada de LaLiga, en el Riyadh Air Metropolitano.

El encuentro comenzará a las 10:15 a. m. ET en Estados Unidos, horario correspondiente a ciudades como Miami, Nueva York y Washington. Para quienes sigan el partido desde otras zonas de Estados Unidos, el inicio será a las 9:15 a. m. CT, 8:15 a. m. MT y 7:15 a. m. PT, respectivamente. En México, el derbi madrileño arrancará a las 8:15 a. m. (hora del centro de México).

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs. Atlético Madrid EN VIVO por LaLiga 2026-27?

Para Estados Unidos, el derbi madrileño entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid correspondiente a la jornada 7 de LaLiga 2026-27 se podrá ver en televisión por ESPN2 y en español por ESPN Deportes, mientras que en streaming estará disponible a través de ESPN+, la ESPN App y fuboTV.

Por su parte, en México el encuentro será transmitido en televisión por Sky Sports (accesible también mediante izzi) y en streaming por Sky+, programado para el domingo 20 de septiembre a las 8:15 a. m. (hora del centro de México).

País / región Hora del partido TV Streaming España 4:15 p. m. DAZN LaLiga / Movistar Plus+ / LaLiga TV DAZN / Movistar Plus+ México 8:15 a. m. Sky Sports Sky+ / izzi Estados Unidos 10:15 a. m. ET ESPN2 / ESPN Deportes ESPN+ / ESPN App / fuboTV Argentina 11:15 a. m. ESPN / DSPORTS Disney+ Premium / DGO Chile 11:15 a. m. ESPN / DSPORTS Disney+ Premium / DGO Colombia 9:15 a. m. ESPN / DSPORTS Disney+ Premium / DGO Ecuador 9:15 a. m. ESPN / DSPORTS Disney+ Premium / DGO Paraguay 11:15 a. m. ESPN / DSPORTS Disney+ Premium / DGO Perú 9:15 a. m. ESPN / DSPORTS Disney+ Premium / DGO Uruguay 11:15 a. m. ESPN / DSPORTS Disney+ Premium / DGO Venezuela 10:15 a. m. ESPN / DSPORTS Disney+ Premium / DGO Centroamérica 8:15 a. m. Sky Sports Sky+ / ViX, según mercado El Caribe Varía según país ESPN / SportsMax / operadores locales ESPN / Disney+, según disponibilidad

Real Madrid vs. Atlético Madrid: alineaciones probables

Real Madrid: Courtois; Dumphries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Tchouaméni, Valverde, Bernardo Silva, Bellingham, Vinicius y Mbappé.

Courtois; Dumphries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Tchouaméni, Valverde, Bernardo Silva, Bellingham, Vinicius y Mbappé. Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Pubill, Romero, Hancko; Baena, Cardoso, Koke, Giuliano; Lee y Julián Álvarez.