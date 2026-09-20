Consulta los horarios y canales para ver Real Madrid vs. Atlético Madrid en vivo y en directo, este 20 de septiembre, por la Jornada 7 de LaLiga. (Foto: @realmadridcf / @atleti / Composición Gestión Mix)
Consulta los horarios y canales para ver Real Madrid vs. Atlético Madrid en vivo y en directo, este 20 de septiembre, por la Jornada 7 de LaLiga. (Foto: @realmadridcf / @atleti / Composición Gestión Mix)
Piero Hatto
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El Derbi de Madrid vivirá un nuevo enfrentamiento, esta vez desde el Riyadh Air Metropolitano. Este 20 de septiembre de 2026, no te pierdas el juego de Real Madrid vs. Atlético Madrid EN VIVO por la Jornada 7 de LaLiga, un enfrentamiento de pronóstico reservado entre dos equipos que luchan por acercarse al líder Barcelona. A continuación, revisa a qué hora juega y qué canal transmite este enfrentamiento desde Estados Unidos, México y más países.

Consulta la hora de inicio de Atlético de Madrid vs. Real Madrid, este domingo 20 de septiembre, por el Derbi de la Jornada 7 de LaLiga 2026-27. (Foto: @realmadricf / @atleti / Composición MAG)
Consulta la hora de inicio de Atlético de Madrid vs. Real Madrid, este domingo 20 de septiembre, por el Derbi de la Jornada 7 de LaLiga 2026-27. (Foto: @realmadricf / @atleti / Composición MAG)

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Atlético Madrid por LaLiga 2026-27?

El Atlético de Madrid vs. Real Madrid se jugará este domingo 20 de septiembre de 2026, por la séptima jornada de LaLiga, en el Riyadh Air Metropolitano.

El encuentro comenzará a las 10:15 a. m. ET en Estados Unidos, horario correspondiente a ciudades como Miami, Nueva York y Washington. Para quienes sigan el partido desde otras zonas de Estados Unidos, el inicio será a las 9:15 a. m. CT, 8:15 a. m. MT y 7:15 a. m. PT, respectivamente. En México, el derbi madrileño arrancará a las 8:15 a. m. (hora del centro de México).

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs. Atlético Madrid EN VIVO por LaLiga 2026-27?

Para Estados Unidos, el derbi madrileño entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid correspondiente a la jornada 7 de LaLiga 2026-27 se podrá ver en televisión por ESPN2 y en español por ESPN Deportes, mientras que en streaming estará disponible a través de ESPN+, la ESPN App y fuboTV.

Por su parte, en México el encuentro será transmitido en televisión por Sky Sports (accesible también mediante izzi) y en streaming por Sky+, programado para el domingo 20 de septiembre a las 8:15 a. m. (hora del centro de México).

País / regiónHora del partidoTVStreaming
España4:15 p. m.DAZN LaLiga / Movistar Plus+ / LaLiga TVDAZN / Movistar Plus+
México8:15 a. m.Sky SportsSky+ / izzi
Estados Unidos10:15 a. m. ETESPN2 / ESPN DeportesESPN+ / ESPN App / fuboTV
Argentina11:15 a. m.ESPN / DSPORTSDisney+ Premium / DGO
Chile11:15 a. m.ESPN / DSPORTSDisney+ Premium / DGO
Colombia9:15 a. m.ESPN / DSPORTSDisney+ Premium / DGO
Ecuador9:15 a. m.ESPN / DSPORTSDisney+ Premium / DGO
Paraguay11:15 a. m.ESPN / DSPORTSDisney+ Premium / DGO
Perú9:15 a. m.ESPN / DSPORTSDisney+ Premium / DGO
Uruguay11:15 a. m.ESPN / DSPORTSDisney+ Premium / DGO
Venezuela10:15 a. m.ESPN / DSPORTSDisney+ Premium / DGO
Centroamérica8:15 a. m.Sky SportsSky+ / ViX, según mercado
El CaribeVaría según paísESPN / SportsMax / operadores localesESPN / Disney+, según disponibilidad

Real Madrid vs. Atlético Madrid: alineaciones probables

  • Real Madrid: Courtois; Dumphries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Tchouaméni, Valverde, Bernardo Silva, Bellingham, Vinicius y Mbappé.
  • Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Pubill, Romero, Hancko; Baena, Cardoso, Koke, Giuliano; Lee y Julián Álvarez.
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