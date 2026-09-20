Este domingo 20 de septiembre, Real Madrid visita a Atlético de Madrid en el Riyadh Air Metropolitano por la Fecha 7 de LaLiga EA Sports 2026/27 a partir de las 16:15 (ESP), 11:15 (ARG/CHI/URU), 09:15 (COL/PER/ECU) y 08:15 (MEX) . Si buscas dónde ver el partido Atlético Madrid — Real Madrid online, la plataforma de streaming DAZN es la opción oficial en España para disfrutar del fútbol en vivo desde cualquier dispositivo. Los merengues de José Mourinho llega al gran derbi de la capital española con la moral al tope por su reciente triunfo por 3-2 ante el Elche y con un Kylian Mbappé encendido, quien ya lleva 8 goles en el arranque de la temporada entre el torneo español y Champions League. Los colchoneros de Diego Simeone, por su parte, se mantienen invictos en casa tras aplastar 4-0 al Osasuna y presume de una gran solidez defensiva comandada por el “Cuti” Romero, además del gran momento de Álex Baena en la delantera. No te pierdas este emocionante choque y conéctate a la señal autorizada para vivir el minuto a minuto con la mejor calidad de retransmisión.

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Horario, TV y dónde ver el Atlético Madrid — Real Madrid en directo por LaLiga

Fecha : Domingo, 20 de septiembre de 2026

: Domingo, 20 de septiembre de 2026 Partido : Atlético Madrid — Real Madrid, por la Jornada 7 de LaLiga 2025

: Atlético Madrid — Real Madrid, por la Jornada 7 de LaLiga 2025 Hora : 16:15 peninsular (15:15 en Islas Canarias)

: 16:15 peninsular (15:15 en Islas Canarias) Canal : DAZN

: DAZN Streaming : DAZN Spain y Movistar Plus

: DAZN Spain y Movistar Plus Estadio: Riyadh Air Metropolitano, Madrid (España)