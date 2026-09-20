Si hay un partido imperdible este domingo 20 de septiembre, ese sin duda es el Real Madrid vs. Atlético Madrid por la Fecha 7 de LaLiga 2026. Ambas escuadras se verán las caras en el Estadio Riyadh Air Metropolitano. Revisa esta nota para que sepas a qué hora comenzará el compromiso y qué canales de televisión lo transmitirán EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.
¿A qué hora ver EN VIVO el Real Madrid vs. Atlético Madrid en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego Real Madrid vs. Atlético Madrid por LaLiga 2026 este domingo 20 de septiembre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 10:15 am
- Estados Unidos (CT): 9:15 am
- Estados Unidos (MT): 8:15 am
- Estados Unidos (PT): 7:15 am
- México (CDMX): 8:15 am
- España: 4:15 pm
- Puerto Rico: 10:15 am
- República Dominicana: 10:15 am
- Panamá: 9:15 am
- Costa Rica: 8:15 am
- El Salvador: 8:15 am
- Guatemala: 8:15 am
- Honduras: 8:15 am
- Nicaragua: 8:15 am
- Argentina: 11:15 am
- Brasil (Brasilia): 11:15 am
- Uruguay: 11:15 am
- Chile (Santiago): 10:15 am
- Paraguay: 11:15 am
- Bolivia: 10:15 am
- Venezuela: 10:15 am
- Ecuador: 9:15 am
- Perú: 9:15 am
- Colombia: 9:15 am
¿Qué canal transmite EN VIVO el Real Madrid vs. Atlético Madrid?
Este domingo 20 de septiembre se podrá ver el Real Madrid vs. Atlético Madrid por LaLiga 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: ESPN2, ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App
- México: SKY Sports México, SKY+, izzi
- España: DAZN Spain, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD
- Argentina: ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Brasil: CazéTV
- Chile: ESPN Chile, Disney+ Premium Chile
- Bolivia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Ecuador: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Paraguay: ESPN Colombia, Disney+ Premium Argentina
- Venezuela: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Costa Rica: ViX, Sky Sports Norte
- El Salvador: ViX, Sky Sports Norte
- Panamá: ViX, Rush Sports 2, Sky Sports Norte
- República Dominicana: ViX, Sky Sports Norte