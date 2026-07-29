En un contexto de inflación constante y cuentas que no paran de subir, muchas familias que dependen de SNAP, Medicaid o del Seguro Social por discapacidad (SSI) desconocen que existe un beneficio oficial que puede reducir hasta 30 dólares la factura mensual de su servicio de internet. Para quienes revisan cada dólar antes de hacer la compra o pagar la vivienda, ese descuento puede ser la diferencia entre permanecer conectados para estudiar, trabajar, gestionar citas médicas o comunicarse con sus seres queridos, sin tener que sacrificar otro gasto esencial. En esta nota te explicamos en detalle cuál es ese beneficio, qué pasos debes seguir para pedirlo y qué condiciones debes cumplir para que te lo aprueben.

¿CUÁL ES LA AYUDA PARA REDUCIR EL COSTO DE INTERNET?

Lifeline es un programa del Gobierno federal para familias con bajos ingresos que ayuda a reducir la factura mensual de telefonía o internet por hasta 34.25 dólares. Funciona de dos maneras:

BENEFICIO ESTÁNDAR: si cumples los requisitos, puedes recibir hasta 9.25 dólares de descuento al mes en tu servicio de teléfono, internet o un paquete combinado.

si cumples los requisitos, puedes recibir hasta 9.25 dólares de descuento al mes en tu servicio de teléfono, internet o un paquete combinado. BENEFICIO TRIBAL MEJORADO: si vives en tierras tribales que califican, el descuento puede llegar hasta 34.25 dólares mensuales en telefonía, internet o servicios combinados.

Con SNAP, Medicaid o SSI no deberías pagar de más por internet (Foto: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini)

¿QUÉ REQUISITOS SE DEBEN CUMPLIR PARA RECIBIR APOYO DE LIFELINE?

Para que una persona sea considerada elegible Lifeline debe cumplir con uno de los siguientes criterios:

PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS

Programas de asistencia gubernamental: puedes recibir Lifeline si tú (o alguien de tu hogar) participa en uno de estos programas:

- Seguro de enfermedad

- Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), anteriormente conocido como cupones de alimentos.

- Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI)

- Asistencia Federal para la Vivienda Pública (FPHA)

Programa de Vales de Elección de Vivienda (HCV, por sus siglas en inglés) (Vales de la Sección 8)

Asistencia para el alquiler basada en proyectos (PBRA)/2020/811

Vivienda pública

Programas de vivienda asequible para indígenas estadounidenses, nativos de Alaska o nativos hawaianos.

- Pensión para veteranos y prestación para supervivientes

Programas de asistencia tribal: si vives en tierras tribales que cumplen los requisitos, puedes obtener Lifeline si tú (o alguien de tu hogar) participa en:

- Cualquiera de los programas de asistencia gubernamental mencionados anteriormente

- Asistencia general de la Oficina de Asuntos Indígenas

- Asistencia Temporal Tribal para Familias Necesitadas (TANF Tribal)

- Programa Head Start (solo para hogares que cumplan con el requisito de ingresos)

- Programa de distribución de alimentos en reservas indígenas

Es posible que se le pida que presente un comprobante de participación en el programa cuando solicite Lifeline (como una carta de beneficios o un documento oficial).

REQUISITOS DE INGRESOS

Puedes recibir la ayuda Lifeline si tus ingresos son iguales o inferiores al 135% de las Pautas Federales de Pobreza de 2026. Estas pautas se basan en el tamaño de tu hogar y el estado donde vives.

Tamaño del hogar 48 estados contiguos, DC y territorios Alaska Hawái 1 persona $21,546 $26,933 $24,786 2 personas $29,214 $36,518 $33,602 3 personas $36,882 $46,103 $42,417 4 personas $44,550 $55,688 $51,233 5 personas $52,218 $65,273 $60,048 6 personas $59,886 $74,858 $68,864 7 personas $67,554 $84,443 $77,679 8 personas $75,222 $94,028 $86,495 Por cada persona adicional, agregar $7,668 $9,585 $8,816

Es posible que se le pida que presente un comprobante de ingresos cuando solicite la ayuda Lifeline (como una declaración de impuestos o tres meses consecutivos de recibos de nómina).

SOBREVIVIENTE DE VIOLENCIA DOMÉSTICA, TRATA DE PERSONAS O DELITOS CONEXOS

Si eres sobreviviente, puedes participar en Lifeline si proporcionas pruebas de un intento de solicitud de separación de línea y si estás experimentando dificultades económicas. Los sobrevivientes pueden calificar a través de los requisitos existentes del programa mencionados anteriormente o a través de los criterios de elegibilidad ampliados:

Si los ingresos de tu hogar son iguales o inferiores al 200% de las Pautas Federales de Pobreza.

Inscripción en el Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños (WIC)

Inscripción en el programa de almuerzo o desayuno escolar gratuito o a precio reducido, incluida la inscripción en una escuela o distrito escolar que cumpla con el Programa de Elegibilidad Comunitaria (CEP).

Recibió una beca federal Pell en el año académico actual.

Si cumples los requisitos para recibir Lifeline, tu privacidad estará protegida y podrás recibir hasta 6 meses de apoyo de emergencia. Conoce más sobre los beneficios para sobrevivientes haciendo clic aquí.

UN HIJO DEPENDIENTE DE UN PROGRAMA

También puedes recibir Lifeline si tu hijo o dependiente participa en un programa que cumpla con los requisitos.

Con Lifeline, los hogares que califican pueden recibir hasta $9.25 de descuento al mes en su servicio de teléfono o internet, y hasta $34.25 si viven en tierras tribales que cumplen las condiciones (Fuente: iStock)

¿DE QUÉ FORMA SOLICITAR EL PROGRAMA LIFELINE?

Para solicitar el programa Lifeline y obtener un descuento mensual, debes seguirlos siguientes pasos:

1. Verifica que calificas

Participación en programas (SNAP, Medicaid, etc.)

Ingreso

Sobreviviente de violencia doméstica, trata de personas o delitos conexos.

Ten a la mano: carta de adjudicación de SNAP, Medicaid, SSI, etc., o recibo de sueldo, declaración de impuestos o documento que pruebe tus ingresos.

2. Envía tu solicitud

En línea:

Ingresa a lifelinesupport.org.

Completa el formulario con tu nombre, fecha de nacimiento, dirección, número de Seguro Social (o identificación aceptada) y datos de tu programa de ayuda o ingresos.

Sube las fotos o archivos de los documentos que prueban que calificas (carta de SNAP, Medicaid, SSI, etc.).

Envía la solicitud y espera la respuesta del Lifeline Support Center; suele tardar pocos días.

Por correo postal:

Descarga e imprime la solicitud desde LifelineSupport.org (formulario en español).

Llena tus datos personales y marca el programa de ayuda o la opción por ingresos.

Adjunta copias de los documentos de elegibilidad (no envíes originales).

Envía todo al: Lifeline Support Center, P.O. Box 7081 London, KY 40742

Solicita a través de una compañía:

Busca proveedores cerca de ti en la opción “Companies Near Me” (Empresas cerca a mí) de LifelineSupport.org. Se ubica en la parte superior.

Contacta a una compañía de telefonía/internet que ofrezca Lifeline (por ejemplo, Assurance Wireless, SafeLink, etc.) y pide que te ayuden a aplicar. Ellos usan el verificador nacional y te inscriben si eres elegible.

3. Después de ser aprobado

Debes elegir el servicio (teléfono, celular o internet) con un proveedor participante y confirmar que quieres aplicar el descuento de Lifeline ahí.

Recibirás hasta 9,25 dólares al mes de descuento (hasta 34,25 en tierras tribales) sobre tu factura, mientras sigas cumpliendo los requisitos y renueves tu elegibilidad cuando te lo pidan.

CALIFORNIA TAMBIÉN OFRECE HASTA 30 DÓLARES

California LifeLine también ofrece un programa para ampliar el acceso a internet en los hogares de bajos ingresos del estado. Quienes resulten elegibles (cumplan los requisitos) accederán a:

Un descuento de 20 dólares al mes en el servicio de internet de banda ancha.

Un ahorro de hasta 30 dólares mensuales si contratan, con la misma compañía, el paquete que incluye internet y telefonía.

Un reembolso de hasta 39 dólares por los costos de instalación de una nueva conexión, disponible una vez al año por cada hogar.

¿Cómo solicitarlo?