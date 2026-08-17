Netflix amplía su oferta con “La captura” (en inglés: “Facing El Chapo”), un thriller mexicano que mezcla acción y suspenso policial a partir de un episodio de la historia reciente del país latinoamericano. Y es que la película acompaña a dos agentes federales que, tras cruzarse con Joaquín “El Chapo” Guzmán, deben mantenerlo bajo custodia en una zona controlada por su organización. Así, en esta nota, Gestión Mix reúne los datos principales sobre el próximo estreno de la plataforma.

Vale precisar que la dirección del filme está a cargo de Chava Cartas, mientras que el guion es de Bernardo Esquinca, basado en un artículo periodístico de Héctor de Mauleón.

Por otro lado, la producción corre por cuenta de Draco Films, con Francisco González Compeán y Sebastián Jurado como productores.

LA TRAMA DE “LA CAPTURA”

“La captura” sigue la historia de Arturo Carmona y Héctor Rosales, dos oficiales que se ven forzados a custodiar a Joaquín “El Chapo” Guzmán en pleno territorio bajo control de su organización.

En ese sentido, la trama de la película arranca con un control rutinario: los policías detienen un auto robado y terminan cara a cara con uno de los delincuentes más buscados del mundo.

Así, a lo largo de su metraje, el filme explora géneros como la acción y el thriller, y está clasificado como apto para mayores de 16 años.

EL TRÁILER DE LA PELÍCULA “LA CAPTURA”

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “LA CAPTURA”?

El elenco principal de “La captura” queda conformado de la siguiente manera:

Alfonso Herrera , reconocido por su trabajo previo en “Ozark”, “Sense8” y “Rebel Moon”, como Arturo Carmona

, reconocido por su trabajo previo en “Ozark”, “Sense8” y “Rebel Moon”, como Noé Hernández , quien también apareció en “Narcos: México”, “Bardo” y “Celda 211”, como Héctor Rosales

, quien también apareció en “Narcos: México”, “Bardo” y “Celda 211”, como Paola Fernández como Isaura

como Isaura Antonio Fortier como Barraza

como Barraza Allan Durell como Ortega

como Ortega Fernando Cuautle como Lagarto

como Lagarto Gerardo Trejoluna como Valladares

como Valladares Héctor Kotsifakis

Juan Pablo Cruz García

¿CÓMO VER “LA CAPTURA”?

“La captura” se estrena el viernes 21 de agosto del 2026 de manera exclusiva en Netflix.

Por lo tanto, para ver la película de principio a fin sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la popular plataforma de la “N” roja.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

En territorio estadounidense, recuerda que se ofrecen los siguientes planes:

Estándar con anuncios: US$7.99 al mes

US$7.99 al mes Estándar (sin anuncios): US$17.99 al mes

US$17.99 al mes Premium: US$24.99 al mes

El póster de "La captura", película mexicana dirigida por Chava Cartas que se inspira en hechos reales (Foto: Draco Films / Netflix)