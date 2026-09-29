Una enfermedad transmitida por mosquitos que durante mucho tiempo estuvo asociada principalmente con otras regiones del mundo está alcanzando cifras inusualmente altas en Florida. En 2026, las autoridades sanitarias contabilizaron 190 casos de dengue adquiridos localmente y una muerte, mientras varios condados intensifican sus medidas para contener la propagación del virus.

El incremento llevó a autoridades de Hillsborough, Pasco y Pinellas a declarar estados de emergencia locales. El brote tiene uno de sus principales focos en el área de Tampa Bay y generó una respuesta que incluye inspecciones de viviendas, vigilancia de mosquitos, fumigación y búsqueda de lugares donde pueda acumularse agua.

¿Por qué preocupa tanto el dengue?

El dengue es transmitido por la picadura de mosquitos infectados, principalmente del género Aedes. La enfermedad puede provocar fiebre, dolor intenso en músculos y articulaciones, dolor de cabeza y sarpullido; algunas personas; sin embargo, pueden no presentar síntomas, lo que dificulta conocer la verdadera magnitud de un brote.

La situación actual destaca porque se trata de infecciones adquiridas dentro de Florida y no únicamente de casos relacionados con personas que regresaron de zonas donde el virus circula habitualmente.

En 2025, el estado había registrado 62 casos adquiridos localmente, mientras que en 2023 se contabilizaron 176, lo que muestra que estos episodios pueden variar considerablemente de un año a otro.

El dengue es transmitido principalmente por mosquitos Aedes y puede provocar fiebre, sarpullido y fuertes dolores musculares y articulares. (Foto referencial: Soumyabrata Roy / NurPhoto vía AFP)

El clima y los mosquitos juegan un papel importante

Los mosquitos Aedes responsables de transmitir el dengue están presentes en distintas zonas del sureste y suroeste de Estados Unidos. En Florida, las autoridades insisten en eliminar recipientes con agua acumulada, utilizar repelentes registrados por la EPA y vestir prendas que cubran brazos y piernas para reducir las posibilidades de picaduras.

La respuesta de los condados también incluye controles sobre el terreno. Los equipos de control de mosquitos realizan inspecciones, colocan trampas y aplican tratamientos para reducir las poblaciones del insecto, mientras continúan analizando muestras para determinar si los mosquitos están portando el virus.

¿Qué puede ocurrir en las próximas semanas?

Hay algunos indicios que apuntan a una disminución del riesgo inmediato. Muestras recientes de mosquitos no detectaron el virus en determinadas zonas y las autoridades continúan vigilando la situación para determinar si la transmisión local está perdiendo fuerza.

Sin embargo, los especialistas advierten que el problema podría mantenerse debido a la presencia de mosquitos capaces de transmitir el dengue en Florida.

Michael von Fricken, profesor asociado de Salud Ambiental y Global de la Universidad de Florida, consideró que la presencia de estos mosquitos podría hacer que el dengue se convierta en una situación cada vez más habitual.

“Creo que va a ser, en cierta medida, la nueva normalidad”, afirmó a ABC News.