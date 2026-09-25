Jamaica y Guatemala se verán las caras este viernes 25 de septiembre en el Independence Park por la Fecha 1 del Grupo B de la Concacaf Nations League 2026. Como el partido es imperdible, descubre a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el duelo EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

El partido Jamaica vs. Guatemala por la Concacaf Nations League 2026 ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)

¿A qué hora ver EN VIVO el partido Jamaica vs. Guatemala en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Jamaica vs. Guatemala por la Concacaf Nations League 2026 este viernes 25 de septiembre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 8:00 pm

Estados Unidos (CT): 7:00 pm

Estados Unidos (MT): 6:00 pm

Estados Unidos (PT): 5:00 pm

España: 2:00 am del jueves 17 de septiembre

México (CDMX): 6:00 pm

Puerto Rico: 8:00 pm

República Dominicana: 8:00 pm

Panamá: 7:00 pm

Costa Rica: 6:00 pm

El Salvador: 6:00 pm

Guatemala: 6:00 pm

Honduras: 6:00 pm

Nicaragua: 6:00 pm

Argentina: 9:00 pm

Brasil (Brasilia): 9:00 pm

Uruguay: 9:00 pm

Chile (Santiago): 8:00 pm

Paraguay: 9:00 pm

Bolivia: 8:00 pm

Venezuela: 8:00 pm

Ecuador: 7:00 pm

Perú: 7:00 pm

Colombia: 7:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el partido Jamaica vs. Guatemala?

Este viernes 25 de septiembre se podrá ver el juego Jamaica vs. Guatemala por la Concacaf Nations League 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: Fox Soccer Plus, fuboTV, ViX, FOX One

Jamaica: TVJ Sports Network

Guatemala: FOX Guatemala

Puerto Rico: ViX