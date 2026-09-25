La Selección de Guatemala ya se encuentra en Estados Unidos para preparar su estreno en la Concacaf Nations League 2026 ante Jamaica, un duelo clave para el arranque de la Azul y Blanco en el torneo regional. El equipo guatemalteco debutará este viernes 25 de septiembre en el National Stadium, con inicio programado para las 7:00 p. m. de Centroamérica y 8:00 p. m. del Este de Estados Unidos (ET) , de acuerdo con el calendario oficial de Concacaf. Conoce cómo ver por TV y dónde seguir la transmisión del partido EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE desde cualquier plataforma online.

¿Dónde ver Guatemala vs. Jamaica EN VIVO y EN DIRECTO por TV y Streaming Online?

Jamaica vs. Guatemala se juega este viernes 25 de septiembre de 2026 por la primera fecha de la Concacaf Nations League 2026/27 . El encuentro comenzará a las 18:00 en Guatemala y se disputará en el National Stadium de Kingston, Jamaica.

País / región Hora local TV Streaming online Guatemala 18:00 FOX Plataformas FOX habilitadas por el operador; Tigo ONEtv y Claro video, según plan contratado Centroamérica: Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y Belice Variable según país FOX Plataformas de streaming de FOX disponibles en cada mercado, sujetas a operador Jamaica 19:00 Por confirmar Por confirmar Estados Unidos 20:00 ET / 17:00 PT FOX Soccer Plus FOX Sports digital; ViX; Fubo con FOX Soccer Plus Australia 10:00 del sábado 26 de septiembre (AEST) — YouTube de Concacaf Irlanda 01:00 del sábado 26 de septiembre — YouTube de Concacaf Perú, Colombia y Ecuador 19:00 Por confirmar Por confirmar

La selección guatemalteca visitará a Jamaica en Kingston. Concacaf fijó el inicio para las 20:00 hora local de Jamaica, equivalente a las 18:00 en Guatemala y a las 19:00 en Perú, Colombia y Ecuador.

Para la audiencia guatemalteca, la referencia principal es FOX. Concacaf anunció que FOX Latinoamérica posee los derechos de la Nations League en Centroamérica y que emitirá partidos tanto por televisión como por streaming; la programación local también apunta a disponibilidad mediante Tigo ONEtv y Claro video, siempre que el paquete contratado incluya la señal.

En Estados Unidos, la señal lineal reportada es FOX Soccer Plus. Como alternativas digitales figuran FOX Sports online, ViX y Fubo, aunque el acceso puede requerir una suscripción o credenciales de un proveedor de TV.