Conoce qué canales TV y dónde ver transmisión del partido Guatemala vs. Jamaica EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE este viernes 25 de septiembre por la CONCACAF Nations League 2026. (Foto: Composición Gestión Mix)
Conoce qué canales TV y dónde ver transmisión del partido Guatemala vs. Jamaica EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE este viernes 25 de septiembre por la CONCACAF Nations League 2026. (Foto: Composición Gestión Mix)
Jairo Rúa
mailJairo Rúa

La Selección de Guatemala ya se encuentra en Estados Unidos para preparar su estreno en la Concacaf Nations League 2026 ante Jamaica, un duelo clave para el arranque de la Azul y Blanco en el torneo regional. El equipo guatemalteco debutará este viernes 25 de septiembre en el National Stadium, con inicio programado para las 7:00 p. m. de Centroamérica y 8:00 p. m. del Este de Estados Unidos (ET), de acuerdo con el calendario oficial de Concacaf. Conoce cómo ver por TV y dónde seguir la transmisión del partido EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE desde cualquier plataforma online.

¿Dónde ver Guatemala vs. Jamaica EN VIVO y EN DIRECTO por TV y Streaming Online?

Jamaica vs. Guatemala se juega este viernes 25 de septiembre de 2026 por la primera fecha de la Concacaf Nations League 2026/27. El encuentro comenzará a las 18:00 en Guatemala y se disputará en el National Stadium de Kingston, Jamaica.

País / regiónHora localTVStreaming online
Guatemala18:00FOXPlataformas FOX habilitadas por el operador; Tigo ONEtv y Claro video, según plan contratado
Centroamérica: Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y BeliceVariable según paísFOXPlataformas de streaming de FOX disponibles en cada mercado, sujetas a operador
Jamaica19:00Por confirmarPor confirmar
Estados Unidos20:00 ET / 17:00 PTFOX Soccer PlusFOX Sports digital; ViX; Fubo con FOX Soccer Plus
Australia10:00 del sábado 26 de septiembre (AEST)YouTube de Concacaf
Irlanda01:00 del sábado 26 de septiembreYouTube de Concacaf
Perú, Colombia y Ecuador19:00Por confirmarPor confirmar

La selección guatemalteca visitará a Jamaica en Kingston. Concacaf fijó el inicio para las 20:00 hora local de Jamaica, equivalente a las 18:00 en Guatemala y a las 19:00 en Perú, Colombia y Ecuador.

Para la audiencia guatemalteca, la referencia principal es FOX. Concacaf anunció que FOX Latinoamérica posee los derechos de la Nations League en Centroamérica y que emitirá partidos tanto por televisión como por streaming; la programación local también apunta a disponibilidad mediante Tigo ONEtv y Claro video, siempre que el paquete contratado incluya la señal.

En Estados Unidos, la señal lineal reportada es FOX Soccer Plus. Como alternativas digitales figuran FOX Sports online, ViX y Fubo, aunque el acceso puede requerir una suscripción o credenciales de un proveedor de TV.

SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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