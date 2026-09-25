La Selección de Guatemala ya se encuentra en Estados Unidos para preparar su estreno en la Concacaf Nations League 2026 ante Jamaica, un duelo clave para el arranque de la Azul y Blanco en el torneo regional. El equipo guatemalteco debutará este viernes 25 de septiembre en el National Stadium, con inicio programado para las 7:00 p. m. de Centroamérica y 8:00 p. m. del Este de Estados Unidos (ET), de acuerdo con el calendario oficial de Concacaf. Conoce cómo ver por TV y dónde seguir la transmisión del partido EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE desde cualquier plataforma online.
¿Dónde ver Guatemala vs. Jamaica EN VIVO y EN DIRECTO por TV y Streaming Online?
Jamaica vs. Guatemala se juega este viernes 25 de septiembre de 2026 por la primera fecha de la Concacaf Nations League 2026/27. El encuentro comenzará a las 18:00 en Guatemala y se disputará en el National Stadium de Kingston, Jamaica.
|País / región
|Hora local
|TV
|Streaming online
|Guatemala
|18:00
|FOX
|Plataformas FOX habilitadas por el operador; Tigo ONEtv y Claro video, según plan contratado
|Centroamérica: Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y Belice
|Variable según país
|FOX
|Plataformas de streaming de FOX disponibles en cada mercado, sujetas a operador
|Jamaica
|19:00
|Por confirmar
|Por confirmar
|Estados Unidos
|20:00 ET / 17:00 PT
|FOX Soccer Plus
|FOX Sports digital; ViX; Fubo con FOX Soccer Plus
|Australia
|10:00 del sábado 26 de septiembre (AEST)
|—
|YouTube de Concacaf
|Irlanda
|01:00 del sábado 26 de septiembre
|—
|YouTube de Concacaf
|Perú, Colombia y Ecuador
|19:00
|Por confirmar
|Por confirmar
La selección guatemalteca visitará a Jamaica en Kingston. Concacaf fijó el inicio para las 20:00 hora local de Jamaica, equivalente a las 18:00 en Guatemala y a las 19:00 en Perú, Colombia y Ecuador.
Para la audiencia guatemalteca, la referencia principal es FOX. Concacaf anunció que FOX Latinoamérica posee los derechos de la Nations League en Centroamérica y que emitirá partidos tanto por televisión como por streaming; la programación local también apunta a disponibilidad mediante Tigo ONEtv y Claro video, siempre que el paquete contratado incluya la señal.
En Estados Unidos, la señal lineal reportada es FOX Soccer Plus. Como alternativas digitales figuran FOX Sports online, ViX y Fubo, aunque el acceso puede requerir una suscripción o credenciales de un proveedor de TV.