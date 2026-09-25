Jessica Lange está de vuelta en el universo de “American Horror Story” como una de las figuras centrales de su temporada 13. Así, tras haber descartado anteriormente regresar a la producción de Ryan Murphy, la actriz ganadora del Oscar reaparece en la nueva entrega de la antología, disponible en FX, Disney+ y Hulu. Entonces, su retorno ha despertado la curiosidad de los seguidores: ¿cuántos personajes encarna esta vez y de qué entregas proceden?

Vale precisar que “American Horror Story: 13” se presenta como una reunión general de la franquicia.

De esta manera, su trama la conecta directamente con “Murder House”, “Asylum”, “Coven”, “Freak Show” y “Cult”.

Antes de continuar, mira el tráiler de la producción:

LOS PERSONAJES QUE INTERPRETA JESSICA LANGE EN “AMERICAN HORROR STORY: 13”

En “American Horror Story: 13”, Jessica Lange vuelve a darle vida a cuatro personajes que ya había interpretado en la serie.

Y a esos cuatro roles se suma un quinto personaje que la ficción de terror todavía no ha revelado.

Personaje Temporada de origen Detalle Constance Langdon “Murder House” (2011) Matriarca de los Langdon: es el personaje que más protagonismo tiene en esta temporada. Sister Jude Martin “Asylum” (2012) Exdirectora del manicomio Briarcliff: terminó internada tras ser incriminada. Fiona Goode “Coven” (2013) Expresidenta o “Suprema” del aquelarre, madre de Cordelia Goode. Elsa Mars “Freak Show” (2014) Dueña del circo de fenómenos. Personaje sorpresa Por confirmar Su identidad se mantiene en secreto de cara a los próximos episodios.

Cabe resaltar que, como condición para volver a la franquicia, Jessica Lange pidió que su participación no fuera un simple cameo y que tuviera un peso real dentro de la historia. Así, todo parece indicar que sus deseos fueron cumplidos.

Tras haber dejado la serie principal hace varias temporadas, la ganadora del Oscar Jessica Lange regresa en "American Horror Story: 13" (Foto: Ryan Murphy Productions)

¿CÓMO VER “AMERICAN HORROR STORY: 13”?

“American Horror Story: 13” se estrenó el pasado jueves 24 de septiembre del 2026.

En Estados Unidos, se puede seguir por el canal FX y por Hulu, mientras que fuera de ese mercado, incluido Latinoamérica y España, la serie llega a través de Disney+.

Importante: la temporada consta de 13 episodios de media hora cada uno, que se liberan en tandas semanales hasta finales de octubre.

¿QUÉ OTROS ROSTROS DE LA FRANQUICIA VUELVEN EN “AMERICAN HORROR STORY: 13”?

Jessica Lange no es la única veterana de vuelta en “American Horror Story: 13”:

Sarah Paulson interpreta hasta seis personajes distintos, entre ellos Cordelia Goode.

interpreta hasta seis personajes distintos, entre ellos Cordelia Goode. Evan Peters retoma como Tate Langdon y Kai Anderson.

Además, se confirmó el regreso de: Angela Bassett, Kathy Bates, Emma Roberts, Billie Lourd, John Carroll Lynch y Mena Suvari, entre otros nombres reconocibles de la saga.

LA TRAMA DE “AMERICAN HORROR STORY: 13”

Los primeros episodios de “American Horror Story: 13” siguen a un cuidador llamado Ben (Joey Pollari), quien empieza a trabajar para un misterioso anciano bajo la supervisión de Constance.

Y, en paralelo, reaparecen personajes como Twisty el payaso, de “Freak Show”, y Elizabeth Short, de “Murder House”.

El emblemático personaje Constance Langdon, interpretado por la actriz Jessica Lange, reaparece con un elegante atuendo negro brillante en "American Horror: 13" (Foto: Ryan Murphy Productions)