“American Horror Story” regresa con una temporada que concentra gran parte de su historia en una misma entrega. Y es que la decimotercera parte de la antología de Ryan Murphy y Brad Falchuk reúne a actores que retoman varios personajes surgidos en entregas anteriores de la franquicia. Así, si quieres saber quiénes vuelven y a quién interpreta cada integrante del reparto en la producción de FX, Disney+ y Hulu, esta nota de Gestión Mix es para ti.

Vale precisar que Ryan Murphy definió “American Horror Story: 13” como una especie de crossover al estilo “Avengers”, en el que personajes de diversas temporadas conviven en una misma trama.

¿El resultado? Pues, un elenco que combina veteranos de la casa con un grupo de rostros nuevos que se integran a la mitología de la franquicia por primera vez.

Antes de continuar, mira el tráiler de la producción:

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “AMERICAN HORROR STORY: 13”

1. Jessica Lange

Empezamos la lista con el regreso más esperado de este universo ficticio: Jessica Lange, actriz que no formaba parte del elenco regular desde “Freak Show”.

Según Men’s Journal, ella retoma sus cuatro personajes más recordados: la vecina entrometida Constance Langdon (“Murder House”), la monja Jude Martin (“Asylum”), la Suprema Fiona Goode (“Coven”) y la empresaria de circo Elsa Mars (“Freak Show”).

Jessica Lange en una escena de "American Horror Story: 13" (Foto: Ryan Murphy Productions)

2. Sarah Paulson

Cordelia Goode, la bruja que sucedió a su madre Fiona como Suprema del aquelarre, regresa de la mano de Sarah Paulson.

Y, además de Cordelia, la actriz interpreta a Wilhemina Venable (“Apocalypse”), Hypodermic Sally (“Hotel”) y tanto a Tuberculosis Karen como a Mamie Eisenhower, ambas de “Double Feature”.

Sarah Paulson como Cordelia Goode en el póster del personaje para "American Horror Story: 13" (Foto: Ryan Murphy Productions)

3. Evan Peters

Evan Peters también repite la fórmula de personajes múltiples.

Entre ellos, se incluye al joven perturbado Tate Langdon (“Murder House”), el asesino serial James Patrick March (“Hotel”) y el líder de secta Kai Anderson (“Cult”).

Evan Peters en una escena de "American Horror Story: 13" (Foto: Ryan Murphy Productions)

4. Angela Bassett

Por otro lado, Angela Bassett vuelve a darle vida a Marie Laveau, la sacerdotisa vudú de Nueva Orleans que apareció tanto en “Coven” como en “Apocalypse”.

Angela Bassett en su póster individual para "American Horror Story: 13" (Foto: Ryan Murphy Productions)

Otros actores y personajes de “American Horror Story: 13”:

5. Kathy Bates como Madame Delphine LaLaurie, la torturadora esclavista basada en un personaje histórico

como Madame Delphine LaLaurie, la torturadora esclavista basada en un personaje histórico 6. Emma Roberts como Madison Montgomery, la bruja narcisista de “Coven” que también reapareció en “Apocalypse”

Emma Roberts en su póster individual para "American Horror Story: 13" (Foto: Ryan Murphy Productions)

7. Gabourey Sidibe como Queenie, la bruja “alfiletero humano” de “Coven”

como Queenie, la bruja “alfiletero humano” de “Coven” 8. Billie Lourd como Winter Anderson

como Winter Anderson 9. Leslie Grossman

10. Frances Conroy como Myrtle Snow, la mentora de las brujas en “Coven” y “Apocalypse”

como Myrtle Snow, la mentora de las brujas en “Coven” y “Apocalypse” 11. Jamie Brewer como Nan de “Coven”

como Nan de “Coven” 12. John Carroll Lynch como Twisty el Payaso, el villano de “Freak Show”

como Twisty el Payaso, el villano de “Freak Show” 13. Mat Fraser como Paul, el hombre foca también de “Freak Show”

como Paul, el hombre foca también de “Freak Show” 14. Mena Suvari como Elizabeth Short, la Dalia Negra vista antes en “Murder House” y “Apocalypse”

como Elizabeth Short, la Dalia Negra vista antes en “Murder House” y “Apocalypse” 15. Berto Colón como Joe, el portero

como Joe, el portero 16. Seth Gabel como Jeffrey Dahmer, personaje que ya interpretó en “Hotel”

como Jeffrey Dahmer, personaje que ya interpretó en “Hotel” 17. Zach Villa como Richard Ramírez, el “Acechador Nocturno” de “1984”

como Richard Ramírez, el “Acechador Nocturno” de “1984” 18. Orlando Jones como Papa Legba, relevo del fallecido Lance Reddick

como Papa Legba, relevo del fallecido Lance Reddick 19. John Waters

20. Joey Pollari como Ben DeSoto

21. Madelaine Petsch

22. Avantika Vandanapu

23. Cara Delevingne

24. Charlie Carver

25. Alex Consani

26. Elle Chapman

27. Grace Dumdaw

28. Tig Notaro

29. Fedor Steer

30. Paul Anthony Kelly